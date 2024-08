Hugh Jackman musel pri príprave na Wolverina prijať 6 000 kcal denne. „Nie sú to kalórie, ktoré úplne chceš“

Nedávno prišla do kín dlhoočakávaná akčná komédia Deadpool & Wolverine, v ktorej obľúbená postava X-Mena dostala veľký comeback.

Mysleli sme si, že Wolverina na plátne už neuvidíme, minimálne nie v stvárnení Hugha Jackmana. Predsa len, myslel si to aj sám herec. V The Tonight Show Jackman v rozhovore priznal, že si myslel, že už vo Wolverine ságe spravili všetko. „Oznámil som, že Logan bude môj posledný film a tri dni po oznámení som videl Deadpoola 1. Spomínam si, ako som ho sledoval a povedal: Oops. Vedel som si to predstaviť.“

Moderátor sa v rozhovore zaujímal o hercovu stravu a tréning, keďže na rolu Wolverina potreboval byť vo výbornej kondícii. Jackman potvrdil, že denne musel prijať až 6 000 kalórií, čo je skoro trojnásobne viac, ako by mal prijať dospelý muž. A neboli to vraj „tie kalórie, ktoré chceš“. „Polovica pizze je 6 000 kalórií, ale tu išlo o kura, tilapiu (druh ryby, pozn. red.) a fazule.“

Herec sa tiež ohliadol za dňom, kedy si uvedomil, že chce vo filme spojiť Wolverina a Deadpoola. V strede premávky odstavil auto a volal Ryanovi Reynoldsovi. Nakoniec sa mu ho podarilo presvedčiť a so spojením obľúbených postáv súhlasil aj producent Kevin Feige, Marvel a Disney.

Zo svojho návratu hrať Wolverina bol Jackman veľmi nadšený: „Mal som pri hraní viac zábavy než kedykoľvek predtým,“ priznal Fallonovi.