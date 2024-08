Toto sú TOP releasy tenisiek v auguste: Vydarený collab Nike x Stüssy či retro model Adidas v spolupráci s Bad Bunnym

Počas letných prázdnin vychádza množstvo krásnych tenisiek, ktoré by si mal/-a zaradiť do svojej rotácie. Na týchto môžeš aj slušne zarobiť.

Na začiatku každého mesiaca predstavujeme najlepšie siluety tenisiek, ktorých predaj je naplánovaný v danom období. V auguste môžeš svoju zbierku obuvi alebo resell portfólio rozšíriť o viacero skvelých kúskov – v ponuke online obchodov postupne nájdeš modely z dielní značiek New Balance, Nike, Air Jordan aj Asics, ktoré sú aktuálne v trendoch.

Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené priamo od značiek, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa ešte môžu meniť. Zostaň naladený/-á pre viac informácií zo sveta tenisiek.

New Balance 990v6 „From Prom to Paris“ x JFG – 03.08.2024

Jeden z najlepších releasov tenisiek v tomto roku má na svedomí populárny dizajnér Joe Freshgoods v spolupráci s firmou New Balance, a to v podobe modelu s číselným označením 990v6 a podtitulom „From Prom to Paris“, ktorý priniesol dve farebné vyhotovenia.

Podobne ako predchádzajúce projekty rodáka z Chicaga, aj príbeh týchto tenisiek je inšpirovaný rodinou. Vydanie v čase olympijských hier nie je náhodou, keďže ich úlohou je spájať všetky kultúry. K dispozícii je červený a svetlomodrý variant, pričom oba sú zahalené do prémiových materiálov a okrem loga New Balance nesú podpis JFG (Joe Freshgoods, pozn. redakcie) na päte a stielke. Naše srdcia vyhral modrý štýl.

Tenisky sú vyrobené v USA a ich retail cena je 220 dolárov, avšak v ponuke resellerov ich nájdeš o stovku drahšie. Skontroluj ponuky na platforme StockX.

Zdroj: New Balance

Nike Shox R4 „Racer Blue“ – 06.08.2024

Krok s dobou drží už desaťročia aj spoločnosť Nike, ktorá recykluje svoje dizajny a premieňa ich na trendy v uliciach svetových metropol. Tentoraz to vedenie skúša prostredníctvom futuristických tvarov modelu Shox R4 v modrých tónoch s označením „Racer Blue“.

Nová verzia má odolný syntetický zvršok s vlnovkami z bočných strán inšpirovanými vesmírom a laserovou perforáciou v oblasti päty. Obuv so štyrmi podpornými stĺpikmi na päte a výrazným sfarbením s metalickými akcentmi kombinuje najmodernejšie technológie značky s futuristickou atmosférou a zároveň vzdáva hold originálu, ktorý po uvedení na trh spôsobil šok aj odvážnym módnym nadšencom.

Tenisky Nike Shox R4 „Racer Blue“ sú v predaji od 6. augusta za cenu 150 eur. Veľmi sa tešíme, ako ich ľudia zakomponujú do svojich outfitov. Fantázii sa medze nekladú.

Zdroj: Sneaker Politics

Nike Dunk Low „Olive Aura“ – 07.08.2024

Najväčší hype okolo tenisiek Nike Dunk je síce za nami, ale to neznamená, že ich nemáš nosiť. Naopak, teraz je správny čas zaradiť tento kultový modelový rad obuvi do rotácie.

Od 7. augusta bude v predaji štýl Nike Dunk Low „Olive Aura“, ktorý je obalený do huňatého semišu s textúrou pre dokonalý vintage opotrebovaný vzhľad. Dizajnéri v tomto prípade stavili na pokojné, zemité odtiene vo viacerých vrstvách, pričom najvýraznejší je tmavozelený odtieň v podobe swooshu, panelu na päte a štítku na jazyku.

Ikona ulíc, ktorá je v portfóliu spoločnosti Nike od 80. rokov minulého storočia, má tiež mäkký polstrovaný golier a ľahké odpruženie pre maximálne pohodlie pri chôdzi v meste. Cena tenisiek je 120 eur, čo považujeme za férovú ponuku.

Zdroj: Undefeated

Nike LD-1000 x Stüssy – 09.08.2024

V auguste uzrie svetlo sveta aj očakávaná spolupráca medzi značkami Nike a Stüssy v podobe dvoch verzií modelového radu LD-1000, ktorý má autentický retro vibe.

Športová obuv, ktorú spoločnosť Nike prvý raz uviedla na trh ešte v 70. rokoch, má charakteristickú vafľovú podrážku a samozrejme swoosh z oboch strán. Tenisky majú priedušný sieťovinový zvršok a semišové panely, pričom podpis streetwearovej ikony Stüssy nájdeš na päte aj štítku. V balení sú aj ďalšie farebné vyhotovenia šnúrok, ktoré dodajú siluete nový, šťavnatý rozmer.

Ak ťa model Nike LD-1000 x Stüssy oslovil, 9. augusta si priprav rýchle prsty. Retail je na úrovni 110 eur. Bežecké vintage štýly budú čoskoro horúcim trendom, nepremeškaj správny moment.

Zdroj: Nike

Air Jordan 11 Retro Low „Diffused Blue“ – 17.08.2024

V redakcii patríme medzi veľkých fanúšikov modelu Air Jordan 11, a to nielen v ikonickom vyhotovení „Concord“ v čierno-bielych tónoch. Keď sme zistili, že v auguste bude v predaji silueta AJ 11 Low Retro v schéme s názvom „Diffused Blue“, boli sme nadšení a veríme, že týmto tipom potešíme mnohých sneakerheadov na Slovensku.

Novinka prináša svetlé tóny do ikonických tvarov s nízkym strihom. Biely sieťovinový zvršok dopĺňa svetlomodrá lakovaná koža a biela medzipodrážka s polopriehľadnou gumovou podrážkou. Finálny vzhľad dodávajú modré akcenty na podšívke, stielke a logu Jumpmana na päte.

Atraktívne tenisky Air Jordan 11 Retro Low „Diffused Blue“ budú v predaji od 17. augusta za 190 dolárov a nepochybujeme o tom, že v ponuke resellerov ich nájdeš drahšie o niekoľko desiatok eur.

Zdroj: Sneaker Politics

Asics Gel-Kayano 14 x P. Andrade – 17.08.2024

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov alebo sneakerheadov s prehľadom, vieš, že modely športovej obuvi s logom Asics sú horúcim trendom už niekoľko sezón a nič nenasvedčuje tomu, že by malo prísť k akejkoľvek zmene.

Veľmi nás potešilo, keď vedenie firmy Asics predstavilo spoluprácu s brazílskou značkou P. Andrade, ktorá kombinuje japonskú avantgardnú estetiku so športovými prvkami. Vzhľad tenisiek Asics Gel-Kayano 14 preto spája technický a módny štýl v neprehliadnuteľných odtieňoch. Sieťovinový zvršok s gradientom zelenej, modrej, striebornej a oranžovej dopĺňa čierna podrážka a zlatý jazyk s logom japonskej ikony.

Precíznu prácu cítiť z každého detailu týchto tenisiek, pričom retail je stanovený na 180 dolárov. Ak máš dostatok odvahy, tvojim každodenným outfitom dodajú punc výnimočnosti.

Zdroj: Sneaker Politics

Adidas Originals Gazelle Indoor x Bad Bunny – 17.08.2024

V rovnaký deň (17. augusta) vyjdú aj ďalšie tenisky s rukopisom portorického interpreta Bad Bunny, ktorý tentoraz vdýchol svoju tvár ikonickému retro modelu Adidas Originals Gazelle Indoor.

Po úspešných vyhotoveniach siluet Campus, Forum Low a Response CL prináša latino superhviezda svoju najnovšiu víziu o obuvi na každodenné nosenie. Vzhľad začína nefalšovaným bielym základom z prémiovej kože, ktorý je na ikonických troch prúžkoch a vnútornej podšívke zvýraznený čiernou farbou, čím vytvára ostrý monochromatický kontrast. To, čo túto spoluprácu odlišuje od základných štýlov siluety, je inovatívny prístup k zvršku – semišové obloženie prstov, ktoré sa tiahne smerom k štvrťpásu, a ďalšia vrstva obopínajúca vrchnú podšívku vnáša do hry jedinečnú textúru.

Retail štýlu Adidas Originals Gazelle Indoor x Bad Bunny by mal byť na úrovni 140 dolárov, čo je vzhľadom na zvučnosť spolupráce úplne v poriadku.

Zdroj: Adidas Originals

New Balance 1000 „Sea Salt“ – 21.08.2024

Chválou a obdivom nebudeme šetriť ani pri ďalšom release tenisiek s podpisovou značkou New Balance. V tomto prípade ide o model s označením 1000, ktorý je tento rok na vzostupe, vo farebnej schéme „Sea Salt“.

Športová silueta New Balance 1000, ktorá bola pôvodne vydaná v roku 1999, stelesňovala odvážny futuristický štýl tejto éry s uhladeným, ale zložito prepracovaným dizajnom. Štandardný štýl zvršku zo sieťoviny a koženého prekrytia je obrátený – so sieťovinovými podkladmi vystupujúcimi z výraznejších panelov prekrytia pre rafinovaný, technológiami inšpirovaný vzhľad. Segmentovaná jednotka podrážky je vybavená odpružením ABZORB na päte a prednej časti chodidla, pričom v strednej časti chodidla sa nachádza driek Stability Web.

Biely základ v kombinácii so žltými a modrými detailmi týmto teniskám veľmi pristane. Čo povieš? Ak súhlasíš, priprav si 150 dolárov a 21. augusta navštív niektorý z online obchodov, ktorý bude mať tieto krásky v ponuke. My odporúčame domáci Footshop.

Zdroj: New Balance

Okrem týchto ôsmich párov nás čakajú aj ďalšie atraktívne releasy tenisiek, ako napríklad Air Jordan 3 Retro „Burgundy Crush“ x A Ma Maniére, Air Jordan 4 RM s podpisom Nigela Sylvestra, New Balance 9060 v ružových tónoch „Strawberries and Cream“ alebo Air Jordan 4 Retro „White Thunder“.