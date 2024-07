V zozname nájdeš 10 modelov tenisiek a 2 páry šľapiek s podpisom športových gigantov.

Ak hľadáš nový pár tenisiek, resp. ľahkých letných šľapiek, potom si na správnom mieste. V spolupráci s online obchodom Footshop sme pripravili zoznam s našimi odporúčaniami na najbližšie týždne.

Pokračuj v rolovaní a nájdeš šľapky, novinku od Rihanny aj vintage siluety z dielní Adidas Originals a Nike, za ktoré neminieš viac ako 130 eur.

Ľahké šľapky sú počas letnej sezóny povinnou výbavou v každom šatníku. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš napríklad model Nike Calm, v ktorom si užiješ každý krok, nech ťa už deň zavedie kamkoľvek.

Šľapky sú vyrobené z mäkkej peny a ľahko ich zladíš s čímkoľvek, čo nájdeš ráno v skrini. Vďaka vyhotoveniu vhodnému do vody sú ideálne na pláž alebo k bazénu, avšak ich minimalistický vzhľad je dostatočne vznešený aj na nosenie v meste. Cena je od 49,99 eura a k dispozícii sú aj výrazné farebné verzie, ako napríklad modrá, neónovo žltá, oranžová či béžová.

Adidas Adilette 24 – 65 €

Fresh šľapky má vo svojom portfóliu aj spoločnosť Adidas, a to v podobe siluety s názvom Adilette 24, ktoré môžu byť tvoje za 65 eur.

Sú inšpirované mäkkosťou spacákov a príjemne obopínajú chodidlo, zatiaľ čo pohodlná penová stielka stlmí každý krok, či už leňošíš pri bazéne, alebo beháš po meste. A nechýba ani textilný zvršok, takže o komfort máš postarané.

Nike Field General 82 SP – 94,95 €

Lajk dávame aj tomuto vintage modelu Nike Field General 82 SP, ktorý má perfektný tvar a ľahko skombinovateľnú farebnú schému s bielym základom z kože.

Vedenie firmy Nike týmto atraktívnym kúskom reaguje na trend old school športovej obuvi, ktorú spopularizovali najmä tenisky Adidas Originals Samba. Novinka je do veľkej časti verná pôvodnému vzhľadu, ktorý vyšiel v roku 1982, čo obuvi so swooshom pridáva na sexappeale. Cena pod hranicou 100 eur je sladkou čerešničkou na torte.

Nike Phoenix Waffle W – 97,95 €

V archívoch spoločnosti Nike je ukrytých množstvo perfektných tenisiek s cenou do 100 eur, s ktorými ozvláštniš svoje každodenné outfity – model Phoenix Waffle patrí do tejto skupiny.

Silueta vychádza z originálnych dizajnov obuvi s podpisom Blue Ribbon Sports (pôvodný názov Nike, pozn. redakcie), avšak využíva technologický pokrok súčasnosti. Minimalistické tenisky s nádychom 80. rokov sa môžu pochváliť zvrškom zmesi semišu a priedušnej textílie aj pružnou podrážkou s vafľovou textúrou pre dokonalú trakciu pri každom kroku. Atraktívna je aj sivo-fialová verzia.

Pri prvom pohľade na tenisky Nike P-6000 si pravdepodobne povieš, že ide o učebnicový prototyp dad shoe. Je to presne tak, ale v tomto prípade môžeš svojho otca alebo kohokoľvek staršieho, kto tento model vlastní, označiť za trendsettera.

Obuv zažila v roku 2019 znovuzrodenie a čím ďalej, tým viac ju môžeš vidieť aj na nohách mladých sneakerhedov z celého sveta. Nás oslovila verzia s béžovým základom z textílie s koženými prekrytiami a neprehliadnuteľnými červenými akcentmi, ktoré obopínajú gumovú podrážku v bielej farbe, šnurovanie aj swoosh.

Adidas Originals Country OG W – 110 €

Týmto dokonalým vintage modelom nám zahrali návrhári v službách firmy Adidas Originals presne do nôty a veríme, že plynulé tvary siluety Country OG oslovia aj teba.

Jednoduché tenisky sú verné svojmu archívnemu štýlu a oslavujú začiatky bežeckej scény spred niekoľkých dekád. Adidas Originals Country OG debutovali v roku 1970 a boli perfektným spoločníkom pre krosových bežcov. Vďaka univerzálnemu štýlu ich čoskoro mal každý a dnes sú starou dobrou klasikou, avšak miesto bežeckých dráh ovládli ulice.

Majú odolný kožený zvršok, nechýba im textilná podšívka a nesú sa na gumovej podrážke, s ktorou zvládneš akúkoľvek situáciu. Cena je rovných 110 eur.

Puma Creeper Phatty x FENTY – 120 €

Rihanna prostredníctvom vlastnej značky FENTY obnovila spoluprácu s Pumou a výsledkom je okrem mini kolekcie oblečenia aj nová verzia tenisiek Creeper Phatty so sofistikovaným vzhľadom.

Model je zabalený do mäkkého menčestru a semišu, so zlatými prvkami a s hrubou gumovou podrážkou Creeper. Tmavočervená v kombinácii s bielou vyzerá super, čo povieš? Tieto štýlové krásky môžeš mať v zbierke za 120 eur.

Adidas Originals Samba OG W – 120 €

Podľa štatistík Lyst Index síce Samby nahradili na vrchole popularity vintage tenisky Adidas Originals SL 72, avšak v tomto vyhotovení ide o nádherný doplnok k tvojim každodenným aj slávnostným outfitom.

OG verzia retro futbalových haloviek je zahalená do sexy schémy, keď krémový základ dopĺňajú modré prúžky aj fóliované prvky vrátane loga Adidas Originals na jazyku. Univerzálne a zároveň originálne tenisky.

Adidas Originals Gazelle Bold W – 120 €

Milujeme pôvodný model Adidas Originals Gazelle a priznávame, že kým sme nevideli verziu s označením Bold na vlastné oči, nepáčila sa nám.

V súčasnosti však ide o jedného z našich favoritov s tromi prúžkami. Ich obľúbený vzhľad teraz vyniká ešte viac, pretože sa nesú na trojvrstvovej podrážke, vďaka čomu získala obuv novú perspektívu. Detaily zostávajú športové ako vždy a metalický nápis Gazelle len zdôrazňuje, že máš česť s autentickým dedičstvom Adidasu. Cena je 120 eur. Palec hore dávame aj ružovo-zelenej verzii, ktorá má Gucci vibe.

Adidas Originals Gazelle Indoor W – 125 €

Ak ťa predchádzajúci štýl neoslovil a preferuješ klasiku, máme pre teba tip v podobe fresh bielej verzie s modrými detailmi a kvetinami naprieč celým zvrškom.

Ikonická obuv je položená na charakteristickej gumovej podrážke s priehľadným efektom, má hladký kožený zvršok s odolnou podšívkou a samozrejmosťou sú tri prúžky či metalický nápis.

Nike Air Force 1 ’07 – 129,99 €

Miesto v tomto zozname si našiel aj ďalší ikonický model športovej obuvi, a to Nike Air Force 1 ’07, ktorý len pred niekoľkými dňami dorazil do skladu online obchodu Footshop v tomto fresh letnom vyhotovení.

Klasika v bielej koži je doplnená o kontrastný zelený obrys v oblasti swooshu, na jazyku a päte, zatiaľ čo odolná gumová podrážka s technológiou Air poskytne tvojim nohám maximálny zážitok z pohybu v mestskom prostredí.

Adidas Originals Country Japan – 130 €

Retro je v kurze a spoločnosť Adidas využíva všetky dostupné možnosti, aby ovládla tento trend. Najnovšie predstavuje prémiovú obuv Country Japan, ktorá oslavuje korene značky.

Tenisky majú pružný zvršok zo semišu s koženými prvkami a mäkkú medzipodrážku s technológiou EVA pre pohodlie a zážitok z nosenia. Remeselné spracovanie cítiť z každého detailu – v upravenej gumovej podrážke, užšej tvarovanej päte aj veľmi precíznemu prešívaniu vrchnej časti. Rozumieme, že ružovo-modro-biela schéma nemusí sadnúť každému, ale nás zaujala.