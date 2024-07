Druhý kvartál v roku 2024 ovládol španielsky módny dom, ktorý vedie z pozície kreatívneho riaditeľa írsky návrhár Jonathan Anderson.

Vedenie spoločnosti Lyst zverejnilo svoj pravidelný štvrťročný report Lyst Index za obdobie Q2 2024, ktorý ovládol módny dom Loewe, keď na vrchole nahradil Miu Miu a Pradu.

Španielsky klenot luxusnej módy, ktorý vedie írsky návrhár Jonathan Anderson, získal už minulý rok ocenenie za najlepšie logo podľa Lyst Index a vďaka vytrvalej práci, respektíve správnym rozhodnutiam, sa teší z ďalšieho úspechu v čase, keď odevný priemysel nemá taký vysoký dopyt. Poklesy tržieb zaznamenali v konzorciu LVMH aj Gucci.

Daniel Craig v kampani Loewe na sezónu jeseň/zima 2024. Zdroj: Loewe

Módny dom Loewe bol v prvom štvrťroku 2024 na 3. mieste v zozname Lyst Index. Za 29 % nárast vyhľadávania značky za posledné tri mesiace môže s najväčšou pravdepodobnosťou jej sponzorstvo podujatia Met Gala, partnerstvo s The Challengers a neustále virálne kampane vrátane mimoriadne úspešnej na sezónu jeseň/zima 2024 s hercom Danielom Craigom v hlavnej úlohe. Najpredávanejšími produktmi sú stále bavlnené tielka s charakteristickým anagramom Loewe, tkané košíkové tašky a športové tenisky Cloudlit, ktoré vznikli v spolupráci so švajčiarskou spoločnosťou On.

Zároveň ide o najviac hot módny kúsok za posledný štvrťrok. Naopak, zo zoznamu vypadli tenisky Adidas Originals Samba, ktoré nahradila iná vintage silueta s tromi prúžkami, a to SL 72 s odporúčaním od Belly Hadid.

Tenisky On Cloudlit s podpisom módneho domu Loewe. Zdroj: Loewe

Posun smerom nahor zaznamenal aj parížsky ateliér Saint Laurent, ktorý sa dostal na 4. miesto v zozname a vymenil si pozíciu s módnym domom Bottega Veneta. Nasleduje Versace na 6. mieste vďaka oznámeniu Jacoba Elordiho ako nového ambasádora a Balenciaga o pozíciu nižšie.

O dve priečky si polepšila značka Jacquemus na 8. mieste podľa Lyst Index, a to pravdepodobne vďaka virálnej prehliadke kolekcie jeseň/zima 2024 na ostrove Capri. Naopak, pokles zaznamenala spoločnosť Moncler, ktorá spadla zo 6. na 9. miesto. Prvú desiatku uzatvára ateliér Gucci.

Populárna značka spodnej a tvarovacej bielizne SKIMS, ktorú založila Kim Kardashian, si polepšila o jednu pozíciu a s 32 % nárastom popularity obsadila 12. miesto, vďaka čomu predbehla napríklad Burberry, Louis Vuitton aj New Balance. K popularite prispeli hviezdne kampane s celebritami ako Usher, Jude Bellingham, Ice Spice aj hráčkami WNBA.

Do zoznamu sa po 2-ročnej prestávke vrátila značka Coach, ktorá obsadila 20. miesto s 27 % nárastom vyhľadávaní v tomto štvrťroku vďaka dopytu po kabelke Tabby.