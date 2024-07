Objav a vyskúšaj najnovšie trendy na tohtoročné leto.

Ženy majú pri výbere šortiek oveľa viac možností ako muži, čo však neznamená, že nájsť ten správny kúsok je jednoduché, keďže všetky časti outfitu podliehajú trendom a šortky nie sú výnimkou.

Vybrali sme štýly, s ktorými zaboduješ počas tohtoročného leta. Vyskúšaj ich na vlastnej koži a zažiar v uliciach aj na dovolenke pri mori.

Pri hľadaní dokonalého štýlu záleží hlavne na tom, ako ti padnú – vyber si siluety, ktoré môžeš kombinovať, a neboj sa vyskúšať okrem klasických modrých, čiernych, bielych alebo neutrálnych odtieňov aj výrazné vzory. Pri správnom výbere môžu byť šortky jedným z najtrvácnejších prvkov v tvojom šatníku.

Jorts

Jorts (spojenie jeans a shorts, poznámka redakcie) sú džínsové šortky s dĺžkou okolo kolien, respektíve pod kolená, ktoré sú v trendoch aj v roku 2024.

Generácii Z ich ukázali módne domy ako Gucci, Max Mara či Givenchy v rámci letných kolekcií v minulých sezónach a potom stačilo, aby si ich obliekli celebrity či známe influencerky a TikTok sa zbláznil.

Mladé ročníky milujú štýl nultých rokov, známy aj pod názvom Y2K, kedy boli džínsové šortky v tomto strihu na vrchole popularity a po prvotných obavách sme jorts podľahli aj v redakcii. Toto leto ti odporúčame kúsky v širokých strihoch, biele vyhotovenia či nedbalo odstrihnuté štýly. V jorts sa máš cítiť pohodlne, preto si vyber správnu veľkosť.

Cenovo dostupné modely džínsových šortiek v dobrých dizajnoch nájdeš v ponuke obchodov ako Zara, Weekday či COS, zatiaľ čo high-end vyhotovenia má v portfóliu každý veľký hráč v odevnom priemysle. Pozri si niekoľko našich tipov.

Weekday Astro Denim Baggy Shorts – 49 €

Zoznam otvárame týmto unisex modelom jorts v sivom vyhotovení s vintage nádychom a veľkými dierami od značky Weekday. Široké šortky s piatimi vreckami sú vyrobené z tvrdého denimu zo 100 % organickej bavlny a ich cena je 49 eur.

SLVRLAKE Fray Denim Shorts – 315 €

Dokonalý vintage vibe dodajú tvojim outfitom jorts v svetlomodrom odtieni z dielní losangelského brandu SLVRLAKE. Sú strihané z pevnej džínsoviny, majú vysoký sed, ideálnu dĺžku po kolená a sexy rozstrapkanie.

Acne Studios Fray Distressed Denim Shorts – 350 €

Jeden z najkrajších modelov dlhých džínsových šortiek má v ponuke škandinávska módna ikona Acne Studios, a to v podobe týchto tmavomodrých roztrhaných krások za 350 eur.

Krátke športové šortky

Okrem Y2K estetiky je už dlhší čas vo svete módy dominantný aj vintage štýl, a to v rôznych podobách vrátane športu, keď ulice ovládli nielen siluety tenisiek Samba či Gazelle s podpisom Adidas Originals, ale tiež oblečenie inšpirované futbalovými uniformami.

Športové šortky by si nemala obmedzovať len na beh, nosenie do posilňovne alebo vonkajšie aktivity v horách. Pozri si moderné štýly z dielní značiek ako Prada, The Frankie Shop, Varley alebo Adidas v spolupráci s návrhárkou Wales Bonner, ktoré sú ako stvorené na každodenné nosenie.

The Frankie Shop Gemma Mini Lounge Shorts – 88 €

V produktovom portfóliu značky The Frankie Shop nájdeš okrem sofistikovaných nadčasových modelov aj takéto športové šortky z bavlny, ktoré budeš chcieť nosiť celý deň, každý deň. Majú perfektný krátky strih so širokými nohami a vyzerajú božsky.

Adidas Originals Cotton-Twill Shorts x Wales Bonner – 150 €

Posledná spolupráca medzi nemeckým odevným gigantom Adidas Originals a návrhárkou Wales Bonner priniesla aj tieto krátke športové šortky so štvorčekovaným vzorom, ktoré majú dokonalý vintage strih.

Adidas Originals Recycled Crochet Shorts x Wales Bonner – 180 €

Do pozornosti dávame aj ďalší model krátkych športových šortiek s charakteristickými tromi prúžkami spoločnosti Adidas a vintage dotykom uznávanej britskej návrhárky. Háčkovaný štýl v čierno-zelenej schéme je vyrobený z recyklovaných vlákien, má praktické vrecká na zips a stojí 180 eur.

Skort

Krok vedľa neurobíš v roku 2024 ani kúpou šortiek krížených so sukňou, ktoré sú známe ako skort. Z praktického hľadiska je skort naozaj prínosom – ponúka pohodlie, ochranu a voľnosť pohybu, čo sú veľmi žiaduce vlastnosti, ktoré sú pri nosení krátkej sukne často odopierané.

Ak ide o estetické výhody, tie sa pomaly stávajú jasnejšími, ako sa formuje nová verzia skortov a strih je čoraz lichotivejší pre všetky typy postáv. Zober si skort do mesta alebo na dovolenku a poďakuješ sa nám neskôr.

Zara Z1975 Denim Skort – 22,95 €

Ak máš obmedzený rozpočet, respektíve nechceš do tohto trendu zbytočne veľa investovať, siahni po tomto cool denimovom modeli v svetlomodrom odtieni a vyhrala si.

The Frankie Shop Judy Pocket Skort – 125 €

Buď trendy v tomto sivom skorte s veľkým predným vreckom z dielne značky The Frankie Shop, ktorý je vyrobený z ľahkých materiálov s prímesou vlny. Má vysoký pás, krátky strih aj pútka na opasok pre dokonalý styling.

The Frankie Shop Paige Wrap Skort – 132 €

O menej ako 10 eur drahší je tento elegantný variant so siluetou v tvare písmena A v béžovom odtieni od rovnakej značky. Je vyrobený zo stredne ťažkého materiálu a disponuje bočným vreckom. Kombinácia s vrúbkovaným tielkom je stávkou na istotu, pozri sa.

Elegantné línie

Leto 2024 je v znamení voľných strihov, a to platí aj v prípade elegantných šortiek. Dlhé vyhotovenia ľahko skombinuješ so skráteným vrchným dielom a teniskami alebo balerínami. Rovnako ich zladíš s koženými čižmami a bielym tričkom. Fantázia nemá žiadne hranice.

V prípade, že preferuješ sofistikovanú „dospelácku“ módu pred streetwearom a ležérnym štýlom, ide o ideálnu voľbu, s ktorou sa nestratíš v dave. Na pracovný pohovor si radšej obleč niečo iné.

Zara Darted Bermuda Shorts – 22,95 €

Španielsky módny reťazec Zara ponúka aj takéto sofistikované béžové šortky so stredne vysokým pásom, jemným koženým efektom a dvomi prednými vreckami. Zapínanie je na zips, vnútorný gombík a háčik.

The Frankie Shop Pleated Shorts – 169 €

Palec hore dávame aj týmto elegantným sivým bermudám zo zmesi syntetických materiálov od značky The Frankie Shop, ktoré môžu byť tvoje za 169 eur. Majú perfektný rovný strih s dĺžkou po kolená aj predné a zadné vrecká na všetko, čo potrebuješ počas dňa.

RÓHE Pleated Wool-Blend Wide-Leg Shorts – 335 €

Ak si pripravená do elegantných šortiek investovať, potom máme pre teba tip v podobe nadčasového modelu z vlnenej zmesi v sivej farbe. Majú vysoký pás a široký tvar, ktorý zvýrazňujú sofistikované záhyby. Samozrejmosťou sú taktiež pútka na opasok.

Mužské boxerky

Posledný tohtoročný trend, ktorý stojí za povšimnutie, si ženy požičali z mužského šatníka, keď si privlastnili boxerky vo voľnom strihu. Ani v tomto prípade nejde o módnu novinku, ale o zrecyklovaný štýl z minulosti v aktualizovanej podobe.

Ženské boxerky sú na vzostupe, pričom verzie v dámskych veľkostiach sú špeciálne navrhnuté a vyrobené tak, aby lichotili a sedeli lepšie ako mužské štýly, vďaka čomu budú základom tvojho šatníka.

Od minulého roka vidíme na prehliadkových mólach a červených kobercoch stále populárnejší štýl bez nohavíc. Ak nemáš dostatok odvahy, tento trend predstavuje zlatú strednú cestu – boxerky sú primerane jednoduché a decentné na bežné nosenie, ale zároveň dostatočne výrazné na to, aby zaujali. Výhra pre všetkých.

Zara Striped Boxer Shorts – 22,95 €

Ak hľadáš veľa muziky za málo peňazí, potom zbytočne nerozmýšľaj a siahni po svetlomodrom modeli s jemnými prúžkami zo Zary, ktorý kúpiš za 23 eur. Šortky s kontrastným elastickým pásom majú stredne vysoký pás a ľahko ich zladíš s matchy-matchy košeľou alebo jednoduchým dielom.

The Frankie Shop Boxer Shorts – 119 €

V ponuke značky The Frankie Shop nájdeš aj perfektné boxerky. Ľahký model je zahalený do zeleno-modrých prúžkov na bielom základe, má voľný strih, elastický pás na gumu a je vyrobený zo 100 % bavlny v Portugalsku.

Miu Miu Striped Boxer Shorts – 1 000 €

Bodku za tohtoročným zoznamom šortiek pre ženy dávame luxusným modelom boxeriek z dielní módneho domu Miu Miu. Logo spoločnosti sa vyníma na elastickom páse a dodáva tejto trendy verzii svoj charakteristický podpis. Cena 1 000 eur je však poriadny úlet.