Móda REFRESHER: TOP 10 letných outfitov od najštýlovejších Sloveniek a Češiek

Takto si predstavujeme ženskú módu počas letných mesiacov. Inšpiruj sa.

Prvý letný mesiac priniesol množstvo slnečných a horúcich dní, čo Slovenky a Češky využili a v uliciach predviedli ľahké outfity, ktorými sa môžeš inšpirovať počas celej sezóny. Krátke šaty striedali ľanové súpravy, úzke šortky, vzdušné topy aj elegantné modely.

Pozri si TOP 10 ženských outfitov za mesiac jún. V zozname nájdeš Petru Mackovú, Mariu Dušičku, ale tiež Ivanu Mentlovú alebo Karolínu Mališovú.

Petra Macková – @pepamack

Ak by sme si mali vybrať jednu ženu, ktorá bude v tomto článku každý mesiac, naša voľba je jasná. Slovenská influencerka Petra Macková je jedinečná a svojimi outfitmi búra všetky bariéry. Jeden deň nás očarí v džínsoch s voľnou košeľou, aby hneď na to predviedla elegantný vzhľad vhodný do spoločnosti.

Na fotografii má oblečené modely z kolekcie jar/leto 2024 od módneho domu Gucci, ktorá potvrdzuje trend špicatej obuvi na podpätkoch s vintage nádychom. Bavia nás aj krátke biele šaty a tmavočervená kabelka Jackie 1961.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Andy Csinger – @andicsinger

V redakcii patríme aj medzi veľkých fanúšikov Andy Csinger, ktorá svoj štýl obliekania dokonale prispôsobila prostrediu Apúlie, kde žije so svojím priateľom. Sympatická tmavovláska zo Slovenska predviedla v júni viacero cool outfitov, spomedzi ktorých sme vybrali tento.

Dokonalú letnú siluetu, ktorú tvoril ľanový vrchný diel bez ramienok a zvonové nohavice od francúzskej značky Sézane, doplnila o svetlý kožený opasok Saint Laurent, slamenú plážovú kabelku s anagramom Loewe, otvorenú obuv z dielní ateliéru GIABORGHINI, oválne slnečné okuliare so zlatými obrubami a sériu šperkov. Takto vyzerá perfektný dovolenkový outfit.

Zdroj: Instagram/@andicsinger

Maria Dušička – @maria.dusicka

Jednu z najštýlovejších žien v Česku a na Slovensku má za manželku raper Majk Spirit. Vkus Marie Dušičky je čoraz elegantnejší, avšak nie nudným kancelárskym spôsobom a perfektným príkladom je tento vzhľad.

Maria zvolila čiernu siluetu, ktorú tvoril vrchný diel bez rukávov s odhaleným chrbtom a úzke šortky s dĺžkou pod kolená, aké budú túto letnú sezónu horúcim trendom v ženskej móde. Zvyšnú časť outfitu tvorí otvorená obuv na vysokých podpätkoch od módneho domu Chanel, luxusné šperky a v neposlednom rade sivú kabelku Hermès Kelly, ktorá je materiálnym snom pre množstvo žien.

Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Jana Tomas – @janatini

Veľmi nás baví aj tento sofistikovaný ženský vzhľad v podaní Jany Tomas. Influencerka a návrhárka si vychutnávala ulice Florencie v svetlobéžových modeloch od značky Twinset (sako a nohavice v zvonovom strihu).

Originálna kabelka v svetlomodrom odtieni je z ateliéru YUZEFI, zatiaľ čo otvorená obuv je od značky Kazar a veľké slnečné okuliare s retro nádychom sú Gucci. Oceňujeme tiež odvahu sympatickej plavovlásky, keď siahla namiesto klasického tielka alebo trička po čipkovanej podprsenke. Tento detail dodal outfit sexepíl.

Zdroj: Instagram/@janatini

Erika Palkovičová – @eripalko

Populárna slovenská modelka Erika Palkovičová pravidelne zásobuje svojich fanúšikov plážovými outfitmi ako vystrihnutými z renomovaných módnych magazínov.

V júni nás atraktívna plavovláska potešila týmto fresh mestským vzhľadom, keď zladila klasický trenčkot v béžovej farbe s háčkovaným vrchným dielom, bielymi zvonovými nohavicami a hranatou obuvou so zvieracím vzorom. Cool efekt dodali nadrozmerné slnečné okuliare s polopriehľadnými sklami v retro štýle aj malá kabelka.

Zdroj: Instagram/@eripalko

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Druhú polovicu tohtomesačného výberu najlepších outfitov otvárame vyhľadávanou českou návrhárkou Ivanou Mentlovou, ktorá pridáva na svoj Instagram jednu dokonalú siluetu za druhou.

Na fotografii nižšie má oblečenú semišovú oversized košeľu v tmavohnedej úprave z vlastného ateliéru, pohodlné nohavice z ľahkého materiálu, veľmi populárne sieťovinové baleríny od módneho domu Alaïa za približne 900 eur, kabelku Dior a úzke slnečné okuliare s charakteristickým podpisom Prada na bočnej strane rámu. Inšpiruješ sa týmto cool outfitom?

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Nikola Soukup Braxatorisová – @brixinka

Na predchádzajúci outfit v podaní Ivany Mentlovej sčasti nadviažeme aj veľmi elegantnou siluetou, ktorú ukázala Nikola Soukup Braxatorisová v uliciach hlavného mesta našich obľúbených západných susedov.

Svetlobéžový sukňový kostým s množstvom atraktívnych detailov od dánskej značky By Malene Birger zladila česká influencerka s tonálnou kabelkou na retiazke s charakteristickým logom Chanel za viac ako 5 000 eur, trendy balerínami a slnečnými okuliarmi s efektom mačacích očí. Z nášho pohľadu ide o perfektný príklad toho, že takáto vintage elegancia nie je len pre ženy v určitom veku života.

Zdroj: Instagram/@brixinka

Karolína Mališová – @karolinamalisova

Karolína Mališová patrí medzi najvyhľadávanejšie české influencerky v oblasti módy a beauty, a to aj vďaka takýmto skvelým outfitom. Atraktívna plavovláska stavila na bielo-čiernu kombináciu s výrazným vrchným dielom v korzetovom strihu a viazaním na šnúrky, cez ktorý mala prehodené ľahké sako. Perfektne jej sedia aj nohavice s vysokým pásom z ľanu, vďaka ktorým vynikla obuv s cvokmi ladiaca s koženou kabelkou.

Ukážkový príklad letného outfitu, v ktorom budeš štýlová a zároveň ti poskytne maximálne pohodlie počas celého dňa. 10 z 10, bez váhania.

Zdroj: Instagram/@karolinamalisova

Michaela Procházka – @wnb_mischa

V posledných mesiacoch si získala našu pozornosť aj módna blogerka a influencerka Michaela Procházka, ktorá nás baví vďaka ľahkým a sviežim stylingom.

Ako býva zvykom, v priebehu mesiaca sa s nami podelila o niekoľko zaujímavých outfitov, avšak najviac sa nám páči silueta, ktorú zdobila elegantná ružová vesta na gombíky, široké a zahnuté džínsy v tmavomodrej farbe v kombinácii s hnedým koženým opaskom a béžová otvorená obuv na vysokej platforme. Zvyšnú časť tvorili slnečné okuliare z farebného acetátu a čierna kabelka.

Zdroj: Instagram/@wnb_mischa

Lucie Mašlonková – @maslonkovaa.l

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade premiéry Lucie Mašlonkovej, ktorú môžeš poznať z Instagramu a YouTube.

Žena, ktorá má vždy úsmev na tvári, vyšla do ulíc Karlových Varov počas známeho filmového festivalu (KVIFF) v tomto all black outfite a vyzerala fantasticky. Kombinácia skrátenej cesty so zapínaním na gombíky, krátkych džínsových šortiek a kovbojských čižiem je fresh. Rovnako pozitívne hodnotíme tiež výber doplnkov v podobe výrazných náušníc, slnečných okuliarov Prada či kabelky s rukopisom módneho domu Balenciaga.