Množstvo mladých Slovákov trávi leto v zahraničí. Tento rok sa do tejto skupiny zaradila aj cestovateľka Kamila, ktorá odišla pracovať ďaleko na sever, konkrétne na Faerské ostrovy.

Cestovanie po celom svete a spoznávanie nového je snom mnohých ľudí. Väčšina od toho upustí najmä kvôli financiám, ktoré si tieto dobrodružné zážitky vyžadujú. Kamila to však vyriešila po svojom.

Kam príde, tam si nájde prácu a zároveň spoznáva danú krajinu. Len za posledné dva roky takto bola v Kanade či Fínsku. Okrem toho sa nebojí ani stopovania. Nedávno tak išla z Barcelony až do Ružomberka.

Autostop môže byť dobrá alternatívna bezplatného cestovania. Avšak dodržiavaj pravidlá a zásady , aby si minimalizoval prípadné riziká, ktoré to so sebou prináša.

Slovenka, ktorá má na konte približne 40 precestovaných krajín, sa počas tohto leta nachádza na Faerských ostrovoch.

V tomto článku si prečítaš: Ako je to na Faeroch s počasím.

Ako je možné, že je tam viac oviec než ľudí.

Koľko si môže touto prácou zarobiť.

Svojím spôsobom exotická destinácia, v ktorej sa počasie mení doslova každú minútu. Ostrovný autonómny štát a územie patriace pod správu dánskeho kráľovstva má vzhľadom na polohu premenlivú klímu. Štát ležiaci v severnom Atlantiku je podobne rovnako vzdialený od Nórska, Islandu aj Spojeného kráľovstva.

V početných cestovateľských príručkách píšu, že ideálnym časom na návštevu je práve leto, pričom aj v júli či auguste sa priemerná denná teplota pohybuje na hranici 12 stupňov Celzia, píše Guide to Faroes Islands.

Poloha Faerských ostrovov Zdroj: Wikimedia Commons

Počet obyvateľov bol na konci roku 2022 niečo málo cez 50-tisíc, pričom hlavné a najväčšie mesto Tórshavn má len 19-tisíc obyvateľov. Kamila sem prišla preto, aby sprevádzala turistov krásami a pozoruhodnosťami tunajšej prírody a kultúry.

Je začiatok augusta, aké tam máte počasie?

Na ostrovoch je leto, ale nepredstavuj si to ako teplé dni s tridsiatkami na teplomere.

Leto tu znamená, že chvíľu prší, potom svieti slnko a neustále sa to strieda. Teploty sú približne od 10 do 15 stupňov Celzia, no sem-tam vie byť aj 20 stupňov.

Počasie sa tu však mení doslova za každou zákrutou. Kto sem ide, musí myslieť hlavne na nepremokavé oblečenie, najlepšie, ak je aj vetru vzdorné, je tu tiež veľmi veterno.

Píše sa, že najlepšie obdobie na návštevu je práve júl a august. Je to tak?

Určite, sú to najlepšie mesiace na návštevu. Počasie sa síce veľmi mení, ale je asi najmiernejšie v rámci celého roka. Veľa miest na turistiku je tiež dostupných len v lete, keďže na jeseň a v zime sú niektoré cesty zatvorené.

Zdroj: Archív respondentky

Ako vnímajú domáci to premenlivé počasie?

Sú na to prispôsobení. Typické sú tu domčeky so zelenou trávnatou strechou, ktorá má zaručiť tepelnú izoláciu. Zároveň sú stropy omnoho nižšie, ako poznáme my. Zelené strechy tiež zadržiavajú vodu, keďže tu naozaj veľa prší. V lete sa snažia vykurovať čo najmenej, no v zime kúria hlavne takými kockami z hliny a trávy, ktoré v lete sušia. Typická je na domoch aj červená farba, ktorá priťahuje slnko a tým pomáha udržiavať teplo. Čo je zvláštne, sú zimy. Na Faerských ostrovoch nemajú tuhé zimy, aj keď geografickou šírkou sú možno ako časti Ruska. Golfský prúd zabezpečuje teplý vzduch. Veľa tu ani nesneží, no aj keď príde sneh, dážď ho roztopí.

Prečo si sa rozhodla odísť na Faerské ostrovy?

Dostala som ponuku ísť sem pracovať. Dovtedy som o tomto mieste nič nevedela a nie je ani populárne medzi turistami. Cítiť to napríklad na kapacitách reštaurácií a hotelov, kam je niekedy problém vziať naraz väčšiu skupinu ľudí. Postupne sa však turizmus rozbieha. Veľmi ma zaujala príroda, kultúra a všetko okolo toho.

Zaujímavosťou je, že tu žije viac oviec ako ľudí, keďže obyvateľov je približne 53-tisíc a oviec až 80-tisíc. Často sa tomuto miestu hovorí aj Ovčie ostrovy.

Zdroj: Archív respondentky

Bola si približne v 40 štátoch sveta. Čo si však na Faerských ostrovoch zažila prvýkrát v živote?

Asi výzor tých oviec. (smiech) Vyzerajú totiž inak, ako ovce, ktoré poznáme na Slovensku. Ich vlna je mix medzi klasickou vlnou a konskou hrivou. Veľmi ma tiež prekvapilo, ako obmedzené sú tu možnosti stravovania a ubytovania, najmä ak sa vzdiališ od hlavného mesta. Raz som prišla do reštaurácie, kde mali len jedno jedlo a nič iné okrem toho. Nemajú motiváciu sa posúvať, pretože nemajú konkurenciu. Prekvapili ma aj ceny, všetko je tu extrémne drahé.

Na čo musíš špeciálne pripraviť návštevníkov, ktorých sprevádzaš?

Dávam im dopredu vedieť, že je tu skutočne draho. Zároveň ich je nutné pripraviť na premenlivosť počasia a to, že domáci si extrémne strážia svoju prírodu, preto je veľa prírodných miest spoplatnených. Je to aj preto, lebo chcú zabrániť masovému turizmu. V rámci cien ide určite aj o to, že Faerské ostrovy nie sú členom EÚ. Poplatky na hovory či internet sú teda obrovské.

Mala si tam už aj nejakú nepríjemnú skúsenosť?

Bola som s klientami v jednej z najznámejších dediniek. V minulosti domáci po turistoch dokonca strieľali zo zbrane.