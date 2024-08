Okrem iného sa vo videu dozvieš, čo si dal Boris upraviť na tvári a ako je na tom jeho milostný život.

Do kresla šou Make-Up & Gossip si tentokrát Linda Gunišová pozvala mužského hosťa, a to influencera a youtubera Borisa Hrivňáka. Boris ti v tejto epizóde ukáže, ako na jeho „no make-up make-up look“, ktorý nosí na dennej báze. Tiež ti prezradí aj nejaké pikošky z jeho života.

Boris vysvetlil, že pred make-upom má svoju zaužívanú skincare rutinu – toner, sérum a SPFko, ktoré používa ako prevenciu proti starnutiu. Keďže je témou prirodzený look, Boris používa make-up, ktorý sa prispôsobí farbe tvojej pleti. Linda odporúča BB krém od L’Oréal Paris Magic BB – pleť zhydratuje, zjednotí tón a dodá ti glow. Make-up následne zapracuj hubkou a nanes korektor na kruhy pod očami.

Ďalším krokom je sunkissed efekt. V tomto líčení je lícenka pre Borisa must-have produktom, a preto si do štúdia priniesol rovno tri: „Ja používam niekoľko líceniek, takže to bude trošku kultúrny šok. Pôjdeme do ružového.“ Linda použila dve lícenky Maybelline Face Studio Cheek Heat, ktoré si na tvár aplikovala podľa Borisa – na líca a nos použila svetlejší odtieň a na lícne kosti zase tmavší, ktorý zapracovala aj na očné viečka.

Linda na fixáciu make-upu pod očami a v T-zóne použila púder L’Oréal Paris Infaillible Fresh Wear 24h. Svoj look zakonči leskom na pery Maybelline Lifter Plump, ktorý ti vďaka extraktu z čili papričky opticky zväčší pery.

Počas líčenia nám Boris prezradil, že sa venuje modelingu, píše už druhú knihu a netajil sa ani svojimi kozmetickými procedúrami. Okrem iného sa ho Linda spýtala aj na prístup k hejtom: „Dostávam negatívne komentáre na dennej báze. Ja už som prestal vnímať komentáre typu b*zerant. Žijem v Prahe 3 roky, tým pádom sa tam nebojím ísť vyzývavejšie oblečený.“

Ak sa chceš dozvedieť viac zaujímavosti z Borisovho života, zapni si najnovšiu epizódu Make-Up & Gossip.