Miliardár a podnikateľ má 12 detí.

Elon Musk v podcaste prehovoril o zmene pohlavia svojho dieťaťa. Jeho dcéra Vivian Jenna Wilson má teraz 20 rokov a predtým bola chlapcom. Jej otec podpísal papiere, vďaka ktorým mohla zmeniť svoju identitu. S odstupom času však Musk svoj krok neschvaľuje a myslí si, že bol k nemu dotlačený, povedal to v podcaste portálu Daily Wire, ktorý moderuje Jordan B. Peterson.

„V podstate ma oklamali, aby som podpísal dokumenty pre jedného z mojich starších chlapcov Xaviera,“ povedal o svojom dieťati, pričom používal jeho predošlé chlapčenské meno.

Elon Musk. Zdroj: TASR

„Všetko sa to odohralo predtým, než som pochopil, čo sa vlastne deje. Riešil sa vtedy covid, takže bolo všade veľa zmätku. Navyše mi povedali, že Xavier môže spáchať samovraždu,“ dodal na margo toho, prečo sa rozhodol tranzíciu podporiť.

V rozhovore zároveň spochybnil rodovú dysfóriu. Je to stav psychickej nepohody, ktorá pramení z toho, že človek sa necíti prirodzene vo svojom pohlaví. „Je to neskutočne zlé a súhlasím s vami, že ľudia, ktorí to propagujú, by mali ísť do väzenia,“ zhodol sa vo veci s moderátorom.