Lívia sa so šikanovaním prvýkrát stretla už na základnej škole. Dnes si od nej ženy berú inšpiráciu v oblasti beauty a módy.

„Ženám sa snažím ukazovať dostupnú módu, ktorú si môžu dovoliť. Moje sledovateľky sú obyčajné ženy, ktoré žijú z bežných platov, a viem, že by si nemohli dovoliť drahé značky,“ hovorí Lívia Mackaničová, ktorá vybudovala najväčšiu plus size komunitu na Slovensku.

Na Instagrame má aktuálne takmer 32-tisíc followerov. Riadi sa mottom, že štýl nie je o tom, akú veľkosť nosíme, a ženy povzbudzuje, aby v móde experimentovali. Učí ich, že na to, aby vyzerali a cítili sa dobre, nemusia mať obrovský budget ani miery modelky.

„Dlho som sa bála začať. Predsa len, ľudia u nás na to nie sú veľmi zvyknutí. Doteraz dostávam komentáre, že som tučná a nemala by som sa ukazovať,“ hovorí Lívia. V rozhovore pre Refresher porozprávala o tom, ako vníma hate na internete, kedy prekonala svoju neistotu, ako na jej prácu reaguje okolie, ale aj o tom, prečo prijala spoluprácu s veľkými fast fashion reťazcami.

Odmalička si bola milovníčkou módy a beauty?

Práveže som nebola milovníčkou módy odmala. Keďže som vždy bola väčšia, aj v detstve som mala obmedzené možnosti nákupu oblečenia. Často som už ako dieťa nosila veľkosti zo ženského oddelenia. Osobne som nemala ani nejaký módny či beauty vzor. Zmena nastala až počas puberty, na konci základnej a počas strednej školy, keď som sa začala viac venovať beauty. Experimentovať s módou som začala dokonca iba pred 4-5 rokmi.

Nech prestanú myslieť na to, čo si myslia iní. Ľudí totiž každý zaujíma maximálne päť sekúnd.



Zažila si v minulosti šikanovanie pre svoj vzhľad?

So šikanovaním som sa prvýkrát stretla až na druhom stupni základnej školy v Bardejove. Dovtedy som chodila do školy u nás na dedine s deťmi, s ktorými sa poznám odmalička. Až neskôr som si začala uvedomovať nejaké narážky a výsmech.

Máš pocit, že ťa to ovplyvnilo v tom, čo si si obliekala a ako si sa prezentovala?

Neviem, či som si to vyslovene uvedomovala, ale u mňa to bolo asi prirodzené. Od detstva totiž vnímame zaužívané vzorce. Tie nám nepriamo podsúvajú aj rodičia frázami „daj si tričko pod zadok, nezapravuj si ho do nohavíc“. Minule som presne to mamke pripomínala. A toto mi potvrdili aj baby (followerky – pozn. red.).