Streamovanie hier či iného obsahu sa v posledných rokoch stalo veľmi populárnou formou internetového prejavu. Hviezdou v tomto odbore je nepochybne aj mladík, ktorý si pod umeleckým menom IShowSpeed podmanil desiatky miliónov fanúšikov po celom svete.

Nakrúcanie videí, živé vysielanie pri hraní hier či podobný internetový content bolo ešte pred pár rokmi mnohými ľuďmi považované za všetko, len nie plnohodnotné povolanie. Dnes je však situácia diametrálne odlišná.

Youtuberi, ktorých sledujú desiatky miliónov ľudí po celom svete, zarábajú obrovské peniaze a sú z nich celebrity, ktoré uznáva nielen mladá generácia. Vzhľadom na rýchlu dobu a trendy, ktoré sa menia prakticky na dennej báze, musia tvorcovia dôkladne premýšľať o tom, ako svojich divákov zaujať a udržať ich pri sledovaní.

V tomto článku si prečítaš: Kto je vlastne IShowSpeed.

Ako sa stal slávnym.

Čo sa dialo, keď prišiel do Prahy.

Popularita týchto internetových hviezd často vedie až ku kvázi davovej psychóze, najmä ak sa táto populárna osobnosť odrazu objaví v štáte či meste, kde by ju nikto nečakal. V posledných týždňoch takto pobláznil davy ľudí youtuber a streamer IShowSpeed.

Na ulici z ničoho nič začne brechať ako pes, vo videách často vrieska, fanúšikov navádza na rôzne netradičné výzvy a takisto spieva. Zároveň prispieva na rôzne charitatívne projekty, miluje Cristiana Ronalda a jeho najsledovanejšie video má vyše 200 miliónov videní. Tento opis sedí jedine na mladého muža, ktorého svet pozná ako Speeda.

V začiatkoch ho sledovali dvaja ľudia

Vlastným menom Darren Jason Watkins Jr. je rodákom z amerického štátu Ohio. Jeho kariéra na Youtube sa začala v roku 2016. Watkins mal vtedy len 11 rokov, pričom na svoj kanál občasne nahrával streamy z hier, ktoré hrával. Najčastejšie šlo o basketbal NBA 2K, prípadne populárnu hru Fortnite. Jeho živé vysielanie vtedy pozerali v priemere dvaja ľudia, píše indy100.

Watkins bol v prvých rokoch tvorby prakticky neznámym človekom, čo sa začalo postupne meniť na jar 2021. Jeho tvár sa stala predmetom stoviek virálnych videí, keďže na streamoch často kričal, správal sa doslova ako zmyslov zbavený, nadával na ostatných hráčov hier a používal hrubé výrazy.

Práve toto správanie z neho spravilo superhviezdu. Formou vyjadrovania, akčnosťou a výbušnosťou zaujal Speed množstvo ľudí, ktorí následne vytvorili a stále tvoria silnú komunitu na jeho sociálnych sieťach. Niekoľko odborníkov ho označilo za najrýchlejšie rastúceho youtubera, ktorý svojím osobitým štýlom spôsobil na internete obrovský boom, píše Malay.

Slávny youtuber, ktorý dostal ban za sexuálne urážky

IShowSpeed si v roku 2021 doslova podmanil internet. Svedčí o tom fakt, že v rámci dvoch mesiacov dokázal jeho kanál narásť zo 100-tisíc na milión sledovateľov. V čase písania článku má na Youtube už 26,9 milióna odoberateľov, čím sa síce neradí ani do top 50 najsledovanejších kanálov, no jeho čísla skrz ostatné sociálne siete z neho bez pochyby robia jedného z najpopulárnejších ľudí internetu.

Na jeho osobu sa okrem veľkej popularity vznášala aj veľká kritika. Prakticky od momentu, keď sa jeho meno dostalo do širšieho záberu verejnosti, vychádzali na povrch rôzne kauzy, kontroverzie či narážky na to, čo, komu a ako povedal.

V jednej internetovej e-zoznamke tlačil na istú ženu, že ak by ostali len dvaja na svete, musela by s ním mať deti. Respondentka odmietla a populárna streamovacia platforma Twitch to následne vyhodnotila ako sexuálne obťažovanie, píše Insider.

Do problémov ho dostalo aj ďalšie urážanie. Počas streamovania hry Valorant sa slovne pustil do ženskej hráčky, ktorú agresívnym a zvýšeným tónom posielal od počítača do kuchyne, prípadne k žehliacej doske. „Vypadni, do p*če, z tejto hry a radšej mužovi oper oblečenie,“ znelo v jednej z vyhrážok. Tvorcovia populárnej videohry ho napokon zablokovali a obvinili z mizogýnie, píše Sportskeeda.

V Nórsku ho takmer zvalcoval dav fanatických ľudí, toto sa mu udialo v Prahe