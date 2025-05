Pilates úplne ovládol TikTok, miluje ho Kylie Jenner a Miley Cyrus. Takto vstúpiš do svojej pilates princess éry aj ty

Si ready byť pilates princeska?

Možno ťa neprekvapí, keď ti povieme, že videá s hashtagmi #pilates a #pilatesprincess dosahujú viac ako milión videní na TikToku. Táto forma cvičenia (ktorá bola pôvodne určená pre vojakov), si získala obľubu medzi influencerkami a celebritami ako Kylie Jenner, Miley Cyrus, Lady Gaga, Harry Styles či Jennie Kim.

No pilates nie je len estetické cvičenie v rozkošnom ružovom outfite, po ktorom si odbehneš po svoj obľúbený matcha nápoj. Tým, že je pilates low-impact cvičenie, pri ktorom využívaš celé telo, pomáha ti zlepšiť posturiku, flexibilitu, spevniť brušné svalstvo, znížiť bolesť chrbta a je vhodný pre všetkých.

Ak chceš naskočiť na vlnu pilatesu aj ty, no nevieš ako na to, vybrali sme pre teba produkty, ktoré ti pomôžu vstúpiť do „pilates princess“ éry. Tieto produkty sa ti zídu pri praktizovaní pilatesu v štúdiu alebo doma.

Cena a dostupnosť produktov je aktuálna v čase písania článku. Postupne sa však môžu meniť.

1. Kvalitná podložka 🎀

Kvalitná podložka je must-have, či už budeš cvičiť doma alebo v športových centrách. Našli sme podložku, ktorá je protišmyková, má pamäťovú penu a môžeš si vybrať zo štyroch farieb.

Do košíka vlož:

Stormred Yoga Mat 8 (23,90 €)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MIRIAMA MATAY • YOGITCH (@miriammatay)

2. Outfit 🎀

Bez pekného a funkčného outfitu pilates princess jednoducho neexistuje (teda aspoň podľa niektorých influencerov). No nie je to len o tom, vyzerať dobre, ale cítiť sa pohodlne. Na pilates sa ti zíde zo športová podprsenka, prípadne crop top, high-waist legíny z mäkkej látky a protišmykové ponožky. Celý outfit sme ti vyskladali nižšie.

Do košíka vlož:

Dámske legíny Marl Seamless Rose Gold – SQUATWOLF (32,95 €)

Športový Top Marl Seamless Crop Top Rose Gold – SQUATWOLF (54,95 €)

Ponožky Grip Yoga Socks Black – BeastPink (7,50 €)

3. Malé váhy 🎀

Pri pilatese sa využívajú aj činky s nižšou váhou (od 1–3 kíl), ktoré ti pomôžu dosiahnuť silnejšie a pevnejšie ruky a sú vhodné pre kohokoľvek. Možno si myslíš, že to bude príliš jednoduché, no pilates je sám o sebe náročný a preto pridanie malých váh bude pre teba game-changer.

Do košíka vlož:

Neoprénové činky 2 x 1 kg – GymBeam (11,50 €)

4. Gumy 🎀

Nielen malé činky ti pomôžu zvýšiť intenzitu pilates workoutu, ale aj odporové gumy, ktoré sa pri pilatese dávajú okolo nôh, rúk alebo chodidiel. Gumy majú rôznu intenzitu odporu, a tak si môžeš cvičenie prispôsobiť. Ak sa teda chceš počas cvičenia naozaj spotiť, gumy si určite zaobstaraj.

Do košíka vlož:

Set odporových gúm Booty Band – BeastPink (20,95 €)

5. Pilates ring 🎀

Pilates kruh môžeš použiť na cvičenia, ktoré zahŕňajú rôzne časti tela, ako napríklad stehná, členky, trup či ruky.

Do košíka vlož:

DOMYOS Kruh na pilates (15,95 €)

6. Roller 🎀

Valec je ideálny nielen pre nadšencov pilatesu, ale hodí sa na masáž chrbta či nôh. Čím dlhší valec máš, tým viac cvikov s ním môžeš vykonávať.



Do košíka si vlož:

DOMYOS Penový valec na pilates 90 CM ČIERNY (25,95 €)

7. Cvičebný blok 🎀

Cvičebný blok je praktická pomôcka na cvičenie jógy a pilatesu. Je vhodný na cvičenie v stoji, v sede alebo na preťahovanie. Našli sme pre teba blok, ktorý sa nekĺže po podlahe, je ľahký, príjemný na dotyk, ale aj flexibilný.

Do košíka vlož:

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Victoria Sisco (@flowwithvictoria)

8. Doplnky stravy 🎀



Doplnky stravy by mal užívať každý, najmä ak cvičíš a buduješ si svalstvo. Proteín ti napríklad pomôže znížiť telesný tuk, zvýšiť svalovú hmotu a minerály v kostiach. Kolagén je zase skvelý na regeneráciu svalov, zdravie šliach, zvýšenie sily pri tréningu a tiež elasticitu pokožky.

Do košíka vlož:

Proteín Yum Yum Whey – BeastPink (27,95 €)

Kolagén typ II kĺbový komplex – GymBeam (12,50 €)

9. BONUS: Stanley cup 🎀

Každá TikTok pilates princess predsa potrebuje svoj Stanley cup. Jeho hype začal minulý rok a bol v rukách snáď každej pilates influencerky. Výhoda termosky Stanley je to, že je praktická, je z nerezovej ocele, vhodná do umývačky, sedí do každého držiaka na nápoje v aute a drink zostane studený niekoľko hodín.

Do košíka vlož: