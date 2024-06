Zverejnili nové informácie o ďalšej sérii populárneho seriálu Dunaj. Tvorcovia už pripravujú aj 8. sériu

Populárny slovenský seriál bude pokračovať aj po prázdninách.

Vysielanie šiestej série populárneho slovenského seriálu sa skončilo tesne pred začiatkom letných prázdnin. Dobový seriál Dunaj, k vašim službám sa však na obrazovky vráti na prelome augusta a septembra, informuje portál mediaboom.sk.

Televízia Markíza sa teší historicky najvyššej sledovanosti, 13. februára 2024 vyskočila rekordná sledovanosť až na 566-tisíc divákov.

Tvorcovia plnia sľuby a servírujú ročne dve série, zároveň pridávajú aj viac častí, čím si získavajú priazeň divákov. Hneď po lete príde 7. séria, na ktorej herci pracujú už od apríla tohto roka. Očakáva sa, že nebude posledná a príbeh sa prehupne minimálne do 8. série.

Minuloročný nástup vysielania dobového seriálu Markíza urýchlila a presunula ju na koniec augusta z dôvodu nástupu konkurenčnej Nemocnice. Momentálne je však Dunaj lídrom, preto sa neočakáva, že by sa so začatím vysielania ponáhľal. Prvú časť pripravovanej série by mohli odvysielať 3. septembra 2024.