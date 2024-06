Šéfkuchár Zdeněk Pohlreich: Vo svojich reštauráciách som prísnejší ako v telke. S Martinom Novákom máme odlišný štýl (ROZHOVOR)

Renomovaný šéfkuchár, moderátor viacerých relácií, autor kníh a tiež úspešný podnikateľ. Zdeněk Pohlreich patrí k najznámejším osobnostiam českej a slovenskej gastroscény, ktorá sa v posledných rokoch tlačí do popredia.

Zdeněk Pohlreich sa narodil v Prahe. Paradoxne, v mladosti nemal vôbec záujem o varenie či akúkoľvek gastronómiu, no na odbor kuchár nastúpil po tom, čo nespravil prijímacie skúšky na inú strednú školu.

Do roku 1989 zbieral skúsenosti z rôznych prevádzok a reštaurácií v Prahe. Neskôr sa rozhodol emigrovať z Československa a jeho kroky viedli do Holandska a Austrálie. Po návrate domov vystriedal niekoľko hotelov, kde väčšinou fungoval ako šéfkuchár.

Z kuchára podnikateľ

V roku 2007 otvoril s obchodným spoločníkom prvú prevádzku Café Imperial, čo je tiež pomyselný začiatok jeho kuchársko-podnikateľskej kariéry. O dva roky neskôr už bežal v televízii program Áno, šéfe!, čo bola česká verzia populárnej šou Kitchen Nightmares s Gordonom Ramsaym. Slovensko dnes túto šou pozná pod názvom Na nože.

V tomto článku si prečítaš: Čo si Pohlreich myslí o Martinovi Novákovi.

Či sledoval aj slovenskú verziu Na nože.

Čo podľa neho chýba našim gastro podnikom.

Z kuchára a podnikateľa sa tak stala mediálne známa osobnosť, ktorá svojím prístupom, vyjadrovaním aj kvalitou zanechala stopu v miliónoch sledujúcich ľudí z Česka aj zo Slovenska. Pohlreicha preslávil práve štýl, akým sa prezentoval. Často nemal problém zvýšiť hlas, vyjadriť ostrú kritiku či používať neslušné slová. Ako však sám tvrdí, aj o tom je gastronómia.

Po pätnástich rokoch je Zdeněk Pohlreich stále vedúcou osobnosťou československej gastroscény. Je držiteľom prestížnych kuchárskych ocenení z celého sveta, vlastní tri reštaurácie, má za sebou niekoľko úspešných televíznych projektov a okrem iného vlastní vydavateľstvo, pričom on sám vydal už viac ako 18 kníh.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zdeněk Pohlreich (@zdenek_pohlreich_official)

Na Slovensku je približne raz za rok

S legendou televízneho varenia sme sa stretli pri príležitosti jeho mediálnych a reklamných povinností v Košiciach, kam prišiel minulú sobotu ráno otvárať novú prevádzku značky, ktorej ambasádorom je už niekoľko rokov.

O popularite pána Pohlreicha svedčí skutočnosť, že pred naším rozhovorom, počas neho a po ňom bol oňho stále značný záujem od okoloidúcich, ktorí sa chceli odfotiť, prípadne si dať podpísať jednu z jeho kníh.

Vitajte v Košiciach. Ako často ste na Slovensku?

Ďakujem veľmi pekne. Na Slovensku som fakt málo, asi tak raz za rok.

V Hypecast podcaste ste spomínali, že vo vašich reštauráciách sa už nevenujete vareniu. Čo je vašou úlohou?

Ja riešim biznisové záležitosti. Či sa to už týka konceptov, menu, nákupov a podobne. Gastronomický biznis sa v poslednom čase veľmi skomplikoval. Už dávno to nie je len o varení, ale pribudlo veľa vecí okolo toho. Týmto sa teda zaoberám.

Sledovali ste slovenskú šou Na nože?

Musím sa priznať, že nie.

V jednej epizóde Na nože, v Banskej Štiavnici, ste sa objavili aj vy. Ako k tomu vlastne došlo?

Ja vôbec neviem (smiech). Dostal som pozvanie, aby som prišiel hosťovať do epizódy v Banskej Štiavnici, to je teda nádherný kus sveta. S radosťou som prijal pozvanie, keďže na Slovensko chodím skutočne rád.

Nechýbalo vám to?

Bolo to príjemné, ale nepovedal by som, že mi to chýbalo. Samozrejme, ide o veľmi úspešný koncept, ktorým som sa vlastne v minulosti preslávil aj ja.

Ako vnímate šéfkuchára Martina Nováka?