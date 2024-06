Navštívila som mladého farmára Dávida: Nepoužívam Instagram a kvôli podnikaniu som sa vzdal aj párty života (Rozhovor)

Ráno si dá kávičku, oblečie si montérky a postará sa o správny chod farmy. To však ani zďaleka nie je všetko. Mladý farmár nám v rozhovore prezradil, ako vyzerá jeho život.

Pred niekoľkými dňami som navštívila hydinovú farmu v obci Topoľnica. Privítal ma mladý farmár, ktorý ma vzal na prehliadku areálu. Okrem malých kuriatok, kačiek, sliepok či moriek som sa zoznámila so surikatami, s poníkom, so zajacmi či s kozami. Prenes sa aj ty do výnimočnej atmosféry na farme a prečítaj si rozhovor s mladým farmárom, ktorý ti odhalí viac o svojom živote a práci.

Dávid Mészáros má 26 rokov, venuje sa farmárčeniu, chovu zvierat a pomáha svojim rodičom s podnikaním. V roku 2022 si založil svoju vlastnú farmu s vajíčkami od sliepok vo voľnom výbehu.

Vždy som mal v sebe podnikavého ducha a chcel som mať niečo vlastné.

Kedy si začal s farmárčením?

K farmárčeniu som bol vedený odmalička. Rodičia chovali zvieratá odjakživa, vždy som im pomáhal. Najprv som chodil na letné brigády, a keď som bol starší, rozvážal som aj hydinu pre našich zákazníkov. Dnes sa na rodinnej farme starajú o desiatky tisíc zvierat.

Čo ťa motivovalo začať so svojím vlastným biznisom?

Vždy som mal v sebe podnikavého ducha a chcel som mať niečo vlastné a osamostatniť sa od rodičov. Založil som si živnosť ako samostatne hospodáriaci roľník – SHR, čo je forma podnikania. Rodičia mi pomohli odkúpiť budovy na poľnohospodárske účely. Vzal som si úver a začal som s produkciou a distribúciou vajíčok.

Ako vyzerali tvoje začiatky?