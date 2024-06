Aplikácia populárneho e-shopu Temu by mohla byť len skrytý malware alebo spyware. Odborníci ju odporúčajú odinštalovať

Čínsky e-shop Temu, ktorý je populárny najmä vďaka nízkym cenám, sa dostal do centra pozornosti Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NCIS). Dôvodom sú obavy, že mobilná aplikácia zhromažďuje množstvo údajov a odosiela ich do Číny.

Podľa spoločnosti Grizzly Research by mobilná aplikácia obchodu Temu mohla byť len skrytý malware alebo spyware. Aplikácia online trhoviska zhromažďuje meno, adresu alebo telefónne číslo nakupujúceho.

Podľa webovej stránky Mobilizujeme.cz ľudia pri registrácii poskytujú aj dátum narodenia, fotografie v galérii alebo prístup k svojim profilom na sociálnych sieťach. Spoločnosť tiež sleduje operačný systém, verziu zariadenia, IP adresu alebo polohu GPS.

Okrem obáv o bezpečnosť je pre Temu problémom aj kvalita predávaných produktov, čo sa odráža na ich nízkej cene. Výnimkou nie sú ani prípady, keď zákazníci dostali úplne iný výrobok, než aký si objednali.

Podľa odborníkov môžu byť nízke ceny výrobkov Temu lákavé, ale bezpečnostné riziká s tým spojené za nákup nestoja. Preto je lepšie aplikáciu Temu vôbec nepoužívať.

Aplikáciu má len v EÚ približne 75 miliónov ľudí

Ako uvádza portál iRozhlas.cz, obchod Temu v Európskej únii využíva každý mesiac približne 75 miliónov ľudí. Martin Pitron z právneho oddelenia organizácie dTest pre Radiožurnál uviedol, že jedným z problémov spoločnosti je aj nízka informovanosť zákazníkov o pôvode tovaru.



„Spravidla sa dozviete len nejakú adresu sídla (predajcu) v Číne. A v momente, keď by ste chceli napríklad reklamovať tovar, museli by ste to teoreticky riešiť v centrále v Číne, čo pre spotrebiteľov nie je možné. Je tu aj problém s údajmi, pretože nevieme, aké údaje zhromažďuje a ako s nimi nakladá,“ povedal Pitron.