CLOSE FRIENDS s Matyášom Adamcom a Vildom Šírom: Najkrajšia žena je Naty Kerny, páči sa nám, keď Slovenky rozprávajú

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné a spicy otázky odpovedali tanečníci z Let’s Dance Vilda Šír a Matyáš Adamec.

Dvaja tanečníci z Let’s Dance toho majú spoločného viac, ako si myslíš. Obaja sú profesionáli a pochádzajú zo susedného Česka, no okrem zázemia majú rovnaký aj vkus na ženy. Páčia sa im Slovenky a najviac sexi im pripadá, keď rozprávajú po slovensky.

Zhodli sa aj na tom, že najkrajšou ženou z Let’s Dance je Naty Kerny, a prekážalo by im, ak by ich partnerka nedokázala zniesť kritiku. Na dovolenku by si Vilda a Matyáš najradšej vzali rovnakú osobu... uhádneš koho?

