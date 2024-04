Jemné jarné líčenie, ktoré dodá tvojej pleti svieži vzhľad. Nalíč sa podľa blogerky Nory Kákošovej (MAKE-UP & GOSSIP)

V tejto epiz├│de sa dozvie┼í nielen u┼żito─Źn├ę make-up tipy, ale aj piko┼íky zo ┼żivota influencerky a m├│dnej dizajn├ęrky.

Do najnov┼íej epiz├│dy Make-Up & Gossip zav├ştala blogerka a m├│dna n├ívrh├írka Nora K├íko┼í. Ke─Ć┼że je jar v plnom pr├║de, Nora ti spolu s Lindou Guni┼íovou uk├í┼żu, ako na jemn├Ż make-up look, ktor├Ż sa perfektne hod├ş na toto rozkvitnut├ę ro─Źn├ę obdobie.

Pred samotn├Żm l├ş─Źen├şm Nora prezradila, bez ─Źoho by nevy┼íla von: parf├ęm, lesk na pery a osvie┼żuj├║ci ├║stny sprej. Prv├Żm krokom k jarn├ęmu make-upu, je podkladov├í b├íza. Nora s Lindou zvolili NYX Professional Makeup Plump Right Back Plump Serum And Primer, ktor├Ż je perfektn├Ż pre v┼íetky typy pleti.

N├ísledne prejdi na l├ş─Źenie o─Ź├ş. Nora pou┼żila papierov├ę vank├║┼íiky pod o─Źi, ktor├ę jej nielen zachytia popadan├ę pigmenty z o─Źn├Żch tie┼łov, ale posl├║┼żia aj ako ┼íabl├│na na vytvorenie o─Źn├Żch liniek. E┼íte pred aplik├íciou tie┼łov si na o─Źn├ę vie─Źka nanes korektor Maybelline Instant Anti Age Eraser, ktor├Ż si zafixuj p├║drom Maybelline Superstay.┬á

Tip: Ak zap├║druje┼í tekut├Ż korektor, dosiahne┼í lep┼íiu podkladov├║ b├ízu a nebud├║ sa ti tvori┼ą ┼ímuhy na o─Źiach.

Na o─Źi si aplikuj najtmav┼í├ş hned├Ż odtie┼ł, ktor├Ż nanes popri l├şni├ş nalepen├Żch vank├║┼íikov a potom ho bledohned├Żm tie┼łom rozotri so ┼ítetcom do stratena po cel├Żch o─Źn├Żch vie─Źkach. Vytvor├ş┼í si tak dokonal├║ ─Źist├║ linku. No a ak├Ż by to bol jarn├Ż look bez farieb? Nora pou┼żila ru┼żov├Ż o─Źn├Ż tie┼ł, ktor├Ż si prstom aplikovala do stredu vie─Źok. Ru┼żov├║ farbu si nanes aj na l├şca produktom True Match Blush, ktor├Ż dod├í tvojej tv├íri svie┼żi vzh─żad.

Nora K├íko┼íov├í neprezradila len svoje make-up tipy, ale aj ─Źo-to z jej ┼żivota. Talentovan├í influencerka okrem tvorenia obsahu na soci├ílne siete, vytv├íra vlastnoru─Źn├ę kabelky z kor├íliek. Po─Źas l├ş─Źenia vysvet─żovala, ako vlastne za─Źala s tvorbou kabeliek, ko─żko stoj├ş najlacnej┼í├ş kus a prezradila, ┼że v├Żroba jednej kabelky trv├í 2-3 dni. Chce┼í zisti┼ą, ─Źo Nora najviac nen├ívid├ş na influenceroch? To sa dozvie┼í v najnov┼íej epiz├│de Make-Up & Gossip.