Xbox je na dne. Výrobcovia hier sa údajne už ani nechcú obťažovať vydávať na konzolu hry, lebo ich nik nekupuje

Xbox je na tom v posledných rokoch zle. Tvrdí to herný analytik a azda najdôveryhodnejší britský videoherný zdroj z hľadiska biznisu menom Christopher Dring. Ten na základe údajov o predajoch tvrdí, že predaje Xboxu umierajú a že ide o pokračujúci trend z posledných rokov. Dokonca mu údajne zástupcovia jednej veľkej a jednej menšej hernej spoločnosti povedali, že už ani nevedia, načo sa vôbec obťažujú s verziami svojich hier na Xbox.

Dring je uznávaný herný žurnalista a analytik, ktorý podobné informácie neberie na ľahkú váhu. Jeho tvrdenia podložil aj samotný Xbox, keď sa rozhodol vydať štyri svoje exkluzivity na konzoly PlayStation a Nintendo Switch.

Dring, ako i väčšina herného priemyslu očakáva, že Xbox postupne vydá takmer všetky svoje exkluzivity aj na PlayStation. Na konzoly Xbox sa totiž predávajú len v malých množstvách, čo pravdepodobne nepokrýva náklady na ich výrobu.

Dring tiež počul, že Xbox už nechce tak veľmi investovať do služby Game Pass. Je možné, že sa chcú najviac zamerať na to, aby boli veľkou vydavateľskou firmou (majú pod sebou gigantické štúdiá ako Activision/Blizzard, celú Bethesdu a niekoľko ďalších). Nedávno unikli aj ich potenciálne plány pre budúcu generáciu konzol, ktorá môže byť celkom iná, než hráči bežne očakávajú.

Konzoly od Xboxu sa predávajú horšie ako starý Nintendo Switch aj v USA, čo je najsilnejšie teritórium Xboxu.

PlayStation 5 led the February and year-to-date hardware market in both unit and dollar sales. Nintendo Switch finished 2nd in unit sales, while Xbox Series placed 2nd in dollars across both time periods.