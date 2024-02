4 veľké Xbox exkluzivity vyjdú na PS5 a Nintendo Switch. Xbox chystá novú super konzolu a vieme, koľko má Game Pass predplatiteľov

Xbox chystá nové konzoly a vydanie svojich exkluzivít na PS5 a Nintendo Switch.

Xbox oznámil veľké zmeny vo svojom fungovaní. Tou najvýznamnejšou je rozhodnutie vydať štyri exkluzivity aj na konkurenčné konzoly PS5 a Nintendo Switch. Šéf Xboxu tieto hry zatiaľ neoznámil, ale herní novinári s overenými informáciami tvrdia, že postupne vyjdú Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment a Grounded.

Phil Spencer tvrdí, že ich ďalšie exkluzivity týkajúce sa iných konzol zatiaľ neplánujú, ale môže ísť iba o slovnú hračku. Keď už ich začali vydávať na konkurenčných konzolách, nič im nebráni urobiť tak aj s veľkými hrami ako Starfield či chystaný Indiana Jones and the Great Circle. Nakoniec, Phil Spencer spomenul aj to, že ďalšie porty vylúčiť nemôže.

Ak sa tak aj stane, tieto hry vyjdú najskôr na PC a konzoly Xbox a až oveľa neskôr na PS5 a Nintendo Switch.

Ďalšou zmenou je príchod hier od štúdii Activision (Call of Duty, Crash Bandicoot) a Blizzard (Diablo, WoW) do služby Game Pass. Prvou bude Diablo IV už 28. marca. Xbox zároveň oznámil že Game Pass má v súčasnosti 34 miliónov predplatiteľov.

Na záver podcastu, v ktorom všetky tieto novinky riaditelia Xboxu oznámili, zaznela ešte jedna zaujímavá informácia. Ďalšia generácia konzoly od Xboxu bude predstavovať najväčší technologický posun medzi konzolami. Čo to znamená, zistíme až v nasledujúcich rokoch. Xbox okrem ďalšej konzoly údajne chystá aj handheld v štýle Steam Deck či Lenovo Legion Go.