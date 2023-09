Najväčší leak v histórii hier: nový Doom a Dishonored 3. Xboxu unikli plány na ďalších 5 rokov vrátane dizajnu novej konzoly.

Microsoftu unikli citlivé dáta o jeho plánoch na budúce hry a konzoly. Dozvedeli sme sa, že robia na tituloch ako Dishonored 3, GhostWire Tokyo 2 či remakoch Oblivion a Fallout 3. Práve na týchto hrách aktuálne pracujú štúdiá v Bethesde, ktorá už patrí pod Microsoft. S najväčšou pravdepodobnosťou si ich teda zahráš len na PC a Xboxe.

Nižšie je kompletný zoznam plánovaných hier a DLC od Bethesdy. Ide však o dokument spred roka 2020/2021, keďže pri Starfielde je plánovaný dátum vydania v roku 2021 a hra vyšla len pred niekoľkými týždňami. Niektoré z týchto hier mohli v Bethesde zrušiť, prípadne k nim pridať nové.

V prípade Doom: Year Zero je náročné predpovedať typ hry, ale pravdepodobne pôjde o prequel zachytávajúci udalosti pred reštartom Doom série z roku 2016 alebo udalosti spred úplne prvého Doom titulu z roku 1993. Project Platinum by mohol odkazovať na Wolfenstein 3 od štúdia Machine Games, ale je to len špekulácia. Všetky plánované dátumy vydania sú neaktuálne, takže aj remaster/remake Oblivion môže vyjsť neskôr.

Fallout 3 Remaster, Ghostwire Tokyo Sequel, Dishonored 3, Oblivion Remaster, Doom Year Zero appear on a release schedule listhttps://t.co/xttFBM30wp pic.twitter.com/A1sv7TAuL7 — Wario64 (@Wario64) September 19, 2023

Xboxu však unikli aj vlastné plány. Ak sa nezmenili, hráči sa na budúci rok dočkajú oživenia súčasnej generácie konzol novým typom. Konzola jemne zmení dizajn oproti Xbox Series X, bude zaoblená a bez diskovej mechaniky, takže sa na ňu budú dať kupovať hry len digitálne (plus Game Pass).

To je zrejme jedinou veľkou zmenou, keďže podľa dokumentov to vyzerá tak, že samotný výkon hardvéru sa nezvýši a hry na konzole budú fungovať rovnako ako na Xbox Series X. Nič z toho však nie je oficiálne potvrdené a treba si počkať na ďalšie informácie.

Xbox mid Gen refresh got leaked in a documents from the FTC case



Xbox Series X will launch next November, complete with a front USB-C port, 2TB of storage, Wi-Fi 6E, and Bluetooth 5.2 support. #Xbox pic.twitter.com/gFEd1UwsfA — Chito (@ChitoGamingLive) September 19, 2023

Uniknuté dokumenty odhalili aj existenciu nového ovládača, ktorý by mal prevziať revolučné vlastnosti ovládača Dual Sense pre PS5. Reč je napríklad o haptickej odozve (vibrovanie) a adaptívnych spúšťačoch (L2, R2).

Veľkou časťou leaku sú aj plány na ďalšiu generáciu konzol. Microsoft plánuje vydať nový Xbox v roku 2028 a malo by ísť o hybridnú konzolu, ktorá sa bude spoliehať na cloudové riešenie hranie hier. Nie je známe, či bude konzola stále obsahovať diskovú mechaniku.

"Next Generation Xbox early details (Release in 2028, Cloud-Hybrid games, potentially switching to Arm)" https://t.co/0FWeXNJnlW pic.twitter.com/ueuuPauUx1 — Wario64 (@Wario64) September 19, 2023

Microsoft je posledné roky v procese akvizície vydavateľskej a vývojárskej videohernej spoločnosti Activision Blizzard. Všetky tieto údaje unikli skrz dokumenty, ktoré analyzovala Federal Trade Comission (FTC). Federálna obchodná komisia v USA je štátny regulačný orgán v rámci procesu rozhodovania o tom, či umožnia Microsoftu odkúpiť Activision Blizzard. Ide zrejme o najväčší únik vo videohernej histórii.