5 hollywoodskych detí, ktoré zažívajú obrovský hype. Kto z nich má skutočný talent a koho prenasleduje nálepka nepo-baby?

Niektoré nemajú ani 10 rokov, no už teraz sa môžu pochváliť megalomanskými spoluprácami. Hoci sa často nevyhnú nálepke nepo-baby, niektoré hviezdičky majú aj skutočný talent. Gény, ale aj príležitosti byť na scéne „od plienok“ prináša svoje ovocie.

O tom, že vstúpia do šoubiznisu, snívajú mnohí. Deti celebrít (a najmä tých hollywoodskych) však nemajú veľmi na výber. Blesky paparazzov a davy fanúšikov ich sledujú ešte od čias, keď sú v kočíku.

Hoci si sláva vyberá svoju daň, zabúdať netreba ani na určité výhody, ktoré so sebou prináša. Výhody kontaktov, spoluprác, výhody dostať príležitosť, o ktorej mnohí len snívajú.

Len nedávno sme ti v súvislosti s celeb deťmi priniesli článok o nepo-babies. Toto označenie je odvodené z anglického slova nepotism a poukazuje na celebrity, ktorým k sláve pomohli rodičia. Ako sa to však vraví, rodinu si nevyberáš?





Ktoré celebritné deti majú skutočný talent? Zdroj: Instagram/Kim Kardashian

Nie každý však dokáže príležitosť premeniť na úspech. Na našom zozname celebritných detí, o ktorých je momentálne obrovský hype, nájdeš aj skutočné talenty. Hoci mnohé z nich nemajú ani desať, pochváliť sa môžu vlastným biznisom, spoluprácami so svetovými značkami či vydareným rapovým songom. O týchto nadchádzajúcich hviezdičkách ešte zrejme budeme veľa počuť.

1. Adonis Graham

Do Adonisa Grahama, šesťročného syna Drakea a bývalej pornoherečky Sophie Brussaux, sa zamiluješ na prvý pohľad. Jeho blonďavým kučerám a tváričke anjelika by totiž odolal len málokto. Hoci Drake svoj najväčší poklad takmer dva roky skrýval, dnes sa ním hrdo pýši na Instagrame, ale aj vo svojich hudobných plátkoch.

Okolo syna Drakea je obrovský hype. Šesťročný chlapček si ťa získa talentom, ale aj blonďavými kučerami. Zdroj: Youtube/Hollywood Access, Instagram/champagnepapi

Okrem toho, že Adonis hviezdi v klipe 8AM in Charlotte, má aj popredné miesto v raperovom albume 6 God. Detská hviezda internetu si však minulý rok pripísala na zoznam aj vlastné kredity. Slávny otec mu totiž dáva priestor na umelecké vyžitie a treba uznať, že oprávnene.

Adonis sa totiž najskôr koncom augusta 2023 postaral o cover k ôsmemu štúdiovému albumu FOR ALL THE DOGS. Keď raper zazdieľal prvú vizuálnu ochutnávku k očakávanej novinke, jeho post sa stal doslova virálnym. Adonis bol označovaný za Picassa a jeho umelecký výtvor si fanúšikovia pýtali na tričkách.

View this post on Instagram A post shared by champagnepapi (@champagnepapi)



Ide o ilustráciu bieleho psa s výraznými žiarivočervenými očami, ktorého vtedy ešte päťročný chlapček nakreslil na tmavé pozadie. Treba uznať, že jeho interpretácia albumu, ako aj samotného názvu mu poriadne vyšla.