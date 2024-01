Petra Polnišová o slovenských konšpirátoroch: Poznám aj takých ľudí a mám ich stále rada (Rozhovor)

Vyspovedali sme jednu z najznámejších a najobsadzovanejších slovenských herečiek.

Edita Papeky, kaderníčka Duňa či Mora Monsterová. Aj tak si ju môžeš pamätať z kultovej satiry S.O.S. Miluje smiech, a preto sa ho snaží šíriť čo najviac. I keď na bratislavskej VŠMU študovala bábkoherectvo, dnes ju dennodenne môžeš vidieť aj na televíznych obrazovkách.

Petra Polnišová (47) divákov rozosmievala v seriáloch Horná Dolná a Hoď svišťom alebo vo filmoch Cuky Luky, Známi neznámi či Vitaj doma, brate. Momentálne ich zabáva v najnovšej komédii Jedeme na teambuilding, ktorá je práve v kinách.

Okrem toho, že si v nej zahrala jednu z hlavných postáv – bláznivú konšpirátorku –, spolupracovala na scenári a je tiež producentkou filmu. V rozhovore pre Refresher prezradila, ako sa vyrovnala s týmito dvoma filmárskymi disciplínami, čím je spomínaná komédia výnimočná a či má ambíciu stať sa raz aj režisérkou.

Ako herečku vás nikomu nemusíme predstavovať, nie každý však vie, že od roku 2017 ste aj scenáristkou. Podieľali ste sa najskôr na scenári k filmu Cuky Luky Film a potom ste písali aj Jedeme na teambuilding. Čo vás viedlo k tomu, vyskúšať si aj túto filmársku pozíciu, a ako ste sa do nej vžili?Veľmi ťažko. (smiech) Mala som s tým však nejaké skúsenosti, scenáre som písala už pre S.O.S a potom v rámci Kredenca. Písala som aj nejaké diely seriálu Hoď svišťom. Vždy ma to bavilo, ale je to profesia, na ktorú musí mať človek svoj priestor, a s dvoma malými deťmi to nie je úplne ľahké.

Čo sa týka filmu Cuky Luky, nemala som pôvodne so Zuzkou písať scenár. Boli na to iní ľudia a nejak to nebolo ono, a tak sme si s Danom Danglom povedali, že to skúsime my. Bol to totálny experiment. Naštudovali sme si od základov, ako sa píše scenár, a pustili sme sa do toho. Nakoniec sme boli pyšní, že sme to vôbec dali.

Ako herečka nepodstupujem žiaden risk, ako producentka veľký. Ak sa to nepodarí alebo neprídu diváci, ako herečke mi to môže prísť akurát ľúto, ale ako producentka môžete pekelne prerobiť a prísť aj o to, čo ste mali.

Neskôr ste sa stali aj producentkou, podieľali ste sa na filmoch Známi neznámi alebo Vitaj doma, brate.Je to asi mojou ADHD povahou. (smiech) S mojím mužom musíme stále niečo robiť, tak sme si povedali, že to skúsime. Začali sme s tým počas pandémie covidu s filmom Známi neznámi. Keďže vznik scenára jedného celovečerného filmu trvá zhruba od troch do piatich rokov, rozhodli sme sa, že skúsime niečo overené, a adaptovali sme zahraničný projekt.