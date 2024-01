Rytmus exkluzívne o vykradnutí domu: Pravdepodobne sme boli sledovaní. Ponúkam nadštandardnú odmenu za dolapenie zlodeja

Z kamier vyplýva, že išlo o organizovanú skupinu, prezradil raper.

Ako sme informovali v utorok ráno, luxusné sídlo rapera Rytmusa a moderátorky Jasminy vykradli. Zlodej si odniesol majetok za vyše 80-tisíc eur. Dvojica na svojich instagramových profiloch zverejnila vyjadrenie k situácii. Bližšie detaily a okolnosti udalosti poskytol Rytmus exkluzívne pre Refresher.

Podľa jeho slov zlodeja zachytili kamery luxusného sídla v Malinove (okres Senec) na pozemku, ako s niekým komunikoval. „Pravdepodobne sme boli aj sledovaní. Usudzujem to na základe toho, že keď sme odišli, tak asi po nejakých 20 minútach prišiel zlodej na pozemok. A na kamerách bolo vidieť, že s niekým komunikuje. Takže určite ich bolo viacej,“ uzavrel raper.

Manželia Vrbovskí ponúkajú „nadštandardnú finančnú odmenu“ tomu, kto im poskytne informácie o zlodejovi a pomôže im chytiť ho. „Pre mňa krádež je že úplne najhoršia amorálna vec. Ide o ten princíp, zobrať si niečo, čo vám nepatrí,“ reagovala Jasmina na Instagrame. Rozhodli sa využiť svoju mediálnu známosť a pomôcť tak vyšetrovateľom a ostatným obetiam zločinu.

Zdroj: Instagram/@jasmina_alagic

Člen rapovej skupiny Kontrafakt pre Refresher priblížil, že za informáciu k dolapeniu páchateľa je ochotný zaplatiť vysokú čiastku. „Ten kto nám dá túto informáciu, bude nadštandardne spokojný,“ uviedol.

Rytmus tiež vyvracia názory, ktoré sa začali šíriť naprieč internetom o tom, že za to môže práve jeho prezentácia na internete či nový prsteň GOAT za 100-tisíc eur. „Šperky ukazujem, odkedy existuje postava Rytmus. Mám desiatky klipov, kde to ukazujem a doteraz ma nikto nevykradol. Nemyslím si, že to bolo na základe môjho nového prsteňa. Prečo to potom neurobil niekto skôr, keď som si kúpil napríklad zlatú 1,5 kilovú reťaz?“

Celú situáciu berú manželia ako lekciu. „Toto je výkričník pre nás aj pre vás. Z tohto domu robíme prison break,“ uviedla Jasmina. Po tomto nepríjemnom incidente chystajú v dome veľké bezpečnostné zmeny. „Budem si dávať väčší pozor, teraz mám veľkú motiváciu zabezpečiť dom tak, že len sa niekto priblíži k bráne a spustí sa alarm,“ ozrejmil nám chystajúce zmeny.