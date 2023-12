Šampión Kincl o budúcnosti v Oktagone: Ak sa nedohodneme, zbalím si trenky, suspenzor a pôjdem ďalej

Naspäť do klietky by sa chcel Kincl vrátiť už v marci 2024. Čoskoro mu však vyprší zmluva s Oktagon MMA a zatiaľ nie je jasné, pod hlavičkou ktorej organizácie bude v ďalšom roku bojovať.

Český MMA zápasník Patrik Kincl priznal, že bude uvažovať o prípadnej zmene organizácie. Aktuálne zranená hviezda Oktagon MMA a úradujúci šampión strednej váhy musel zrušiť zápas s Vlastom Čepom, ktorý sa mal uskutočniť 29. decembra v pražskej O2 Aréne na prestížnom turnaji OKTAGON 51. Počas sparing tréningu ho súper silno zasiahol kolenom a zlomil mu očnicu.

Naspäť do klietky by sa chcel Kincl vrátiť už v marci 2024. Čoskoro mu však vyprší zmluva s organizáciou Oktagon MMA a zatiaľ nie je jasné, pod hlavičkou ktorej organizácie bude v ďalšom roku bojovať.

Dôvodom prípadnej zmeny organizácie môžu byť peniaze. Slabé finančné ohodnotenie bolo aj príčinou, pre ktorú sa neuskutočnil zápas medzi ním a Karlosom Vémolom. „Keby mi tie peniaze dali, okamžite by som zápas zobral. Ak im tá suma príde ako raketa, prečo ju dávajú Karlovi? Tretí zápas by som vytváral skôr ja, na neho diváci v poslednom čase skôr bučia. Asi by som si zaslúžil aj väčšie peniaze, ale iba som chcel rovnaké podmienky,“ povedal Kincl pre iDnes.cz.

Na podmienky nakoniec nepristúpil ani pre sebavedomé vyjadrenia Karlosa Vémolu. Ten sa totiž verejne vyjadril, že Kincl nemá na výber a zápas od Vémolu musí prijať. „To bol moment, keď som povedal, že ten zápas nepotrebujem a zo svojich podmienok neuhnem. Oktagon mi ponúkal dobré peniaze, ale po podobných vyjadreniach mi to za to nestálo,“ uzavrel.

Zbalím trenky, suspenzor a pôjdem ďalej

Zápasník už teraz avizoval, že bude o ďalšej spolupráci najskôr rokovať s Oktagonom. Ak sa však nedohodnú, nebráni sa ani iným ponukám.

„Prvý, s kým budem rokovať, bude Oktagon. Keď sa nedohodneme, zbalím trenky, rukavice, zuby, suspík a pôjdem ďalej. Nad zaujímavou ponukou zvonku by som sa zamyslel. Samozrejme, že ma mrzí, že som proti Soldičovi (v KSW) nepodal ideálny výkon, bol som zviazaný pohľadom do budúcna a zošnurovaný. Určite mám v hlave, že by som tú misiu v KSW chcel niekedy splniť. Ak na ňu dôjde,“ povedal.