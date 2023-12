Kto získa 300-tisíc eur? Podarí sa ďalšiemu Slovákovi knokautovať Vémolu? Oktagon 51 bude najnapínavejším turnajom roka

Čo všetko prinesie najbližší turnaj Oktagonu a uvidíme nejaké prekvapenia?

Ako sa hovorí, to najlepšie príde na koniec. Posledný tohoročný turnaj Oktagonu s poradovým číslom 51 bude skutočne veľkolepý. Jeden zápasník si odnesie obrovskú výplatu 300-tisíc eur vo finále pyramídy Tipsport GameChanger a obľúbený knokautér sa možno stane šampiónom.



Vlasto Čepo zabojuje o dočasný titul strednej váhy v boji s Piotrom Wawrzyniakom, náhradným súperom za zraneného Patrika Kincla. Jeho tímového kolegu z trnavského SFG Samuela „Piráta“ Krištofiča čaká doposiaľ najväčšia výzva v kariére. Do klietky sa totiž postaví proti obávanému českému „Terminátorovi“ Karlosovi Vémolovi.



Môžeme sa však tešiť na viacero napínavých duelov. Preto sme sa aj tentoraz pozreli na to, kto môže vyhrať, a zanalyzovali sme najpravdepodobnejšie scenáre. Nižšie nájdeš redakčné predikcie zápasov. Neváhaj nám do komentára napísať, ako tipuješ výsledky ty.

A ak ťa zaujíma viac článkov o bojových športoch, pridaj sa do nášho klubu Refresher+. Budeš si môcť prečítať napríklad celý rozhovor s bývalým šampiónom Bellatoru Attilom Véghom alebo majsterkami sveta Monikou Chochlíkovou či Veronikou Smolkovou.

Základné informácie o turnaji Oktagon 51

Kedy: Piatok 29. decembra

Kde: O2 Aréna v Prahe, naživo na

Hlavné hviezdy turnaja: Karlos Vémola, Bojan Veličković, Vlasto Čepo, Samuel Krištofič a ďalší Piatok 29. decembraO2 Aréna v Prahe, naživo na Oktagon.tv Karlos Vémola, Bojan Veličković, Vlasto Čepo, Samuel Krištofič a ďalší

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)



FREE PRELIMS



Tomáš Fiala vs. Hassan Shaaban

Celú akciu odštartuje zápas v rámci Free Prelims, ktorý môžu sledovať všetci zadarmo na Youtube. Známy dvojnásobný amatérsky šampión SR v MMA a srdnatý bitkár Tomáš Fiala sa postaví proti jednému z najväčších talentov nemeckej scény Hassanovi Shaabanovi. Ten sa vezie na vlne dvoch výhier v rade, zatiaľ čo Fiala do boja nastúpi po viac ako ročnej odmlke. Uvidíme, v akej forme sa mu podarí vrátiť.



Bojovníci sa proti sebe mali stretnúť už v lete v Nemecku, ich duel však odložili. Napriek menším skúsenostiam bude do boja v pozícii favorita nastupovať skvele rozbehnutý Shabaan. Čaká naňho ďalšia ťažká skúška, ale má všetky predpoklady na to, aby ju úspešne zvládol. Nečakáme ukončenie pred limitom, ale skôr trojkolovú bitku, v ktorej rastúca nemecká hviezda domáceho borca ​​preboduje.



Odpisovať Fialu by však bolo chybou. Je všestranným bojovníkom a napríklad v minulom roku sa mu podarilo vďaka rýchlemu škrteniu pripísať si výhru po necelých dvoch minútach. Shabaan si preto musí dať pozor na to, aby sa nedopustil chyby, ktorú by Fiala mohol pohotovo potrestať. Pokiaľ však Nemec predvedie podobne vyspelý a sústredený výkon ako v posledných zápasoch, mal by si pripísať ďalšiu výhru.

Tip na víťaza: Shaaban

Zdroj: OKTAGON MMA

PRELIMS



Magda Šormová vs. Mallory Martin

Na turnaji Oktagon 51 nebudú chýbať ani ženské zápasy. O ten prvý sa postarajú Magdaléna Šormová s Mallory Martin. Pre Šormovú pôjde o návrat do klietky po dvoch rokoch, počas ktorých sa stala matkou. Teraz ju v klietke preverí bývalá zápasníčka UFC. Pôjde teda o poriadne ťažký návrat.



Šormová má na konte už sedem výhier pred limitom, naposledy sa však predstavila na turnaji KSW, odkiaľ si odniesla porážku na body. Američanka Martin má za sebou aktuálne tri prehry v rade, pričom tú poslednú má zo zápasu so súčasnou šampiónkou Oktagonu Katharinou Dalisda.