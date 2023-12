FOTO: Manželia Samo a Linda kúpili starý dom za 30 000 eur a prerobili ho na tradičnú slovenskú drevenicu

Vďaka manželom Dvorštiakovcom dnes môžeš zažiť na vlastnej koži to, ako žili naši predkovia. Okrem drevenice postavili na Liptove aj dom na strome.

Rád by si si vyskúšal život ako naši predkovia? Mladý manželský pár Samuel a Linda sa rozhodli pustiť do zaujímavého projektu a vďaka nim dnes môžeš stráviť pobyt v autentickej slovenskej drevenici v obci Komjatná. Je v nej elektrina, no wifi ani kúpeľňu tam nenájdeš. Šikovní manželia majú dokonca druhý projekt. Dom na strome nájdeš na Liptove. Noc pre štyri osoby ťa v drevenici bude stáť 50 eur, domček na strome pre päť osôb ťa vyjde 150 eur.

Aby drevenica bola čo najviac autentická, zháňali starý nábytok po celom Slovensku. Pre Refresher tvrdia, že niekedy boli naozaj zaskočení cenou starých nábytkov. Čo našli, kúpili, no čo sa im nepodarilo kúpiť, si vyrobili. S vlastnou výrobou im pomohol dokonca ich 82-ročný starý otec. „Jeden skvost sme našli na povale drevenice. Truhlica bola zničená, ale premaľovali sme ju a dnes ju nájdete v interiéri,“ hovorí Samuel. Stavbu na predaj hľadali dlho, no nakoniec ju našli cez inzerát. „Nájsť nejakú na predaj je veľmi ťažké. Väčšinou majú veľa majiteľov, ku ktorým sa už nie je možné dopátrať. Mnoho dreveníc je v dezolátnom stave a sú vhodné už iba na likvidáciu, preto nám to trvalo tak dlho, kým sme našli vhodnú stavbu,“ približuje nám Samuel.





V článku sa dočítaš o tom, kde zohnali autentický nábytok, koľko ich drevenica nakoniec vyšla, čo bolo najdrahšie, s čím im pomohol ich starý 82-ročný otec, a aj to, ako pracovali na svojom druhom projekte.

Zdroj: Archív: Tak.ako.kedysi

Zachránili drevenice, ktoré chátrali

Samuel hovorí, že projekt Tak ako kedysi vznikol veľmi spontánne. Dlho si všímal, ako naše tradičné slovenské drevenice chátrajú. Pomyslel si, aká je to veľká škoda, že postupne prichádzame o bohatstvo, ktoré na Slovensku máme. Tak sa rozhodol, že jednu takú „zachráni“. Na celom domčeku pracoval svojpomocne spoločne so svojou manželkou.