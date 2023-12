Ukázali najmodernejšie hry budúcnosti. Skvelými trailermi a grafikou očarili Exodus, Hellblade 2 či God of War

Toto sú všetky trailery a nové hry, ktoré ukázali na The Game Awards.

Počas The Game Awards 2023 vývojári z celého sveta už tradične ukázali desiatky trailerov na nadchádzajúce hry. Nižšie nájdeš to najlepšie, čo hráčov čaká v budúcich rokoch, a najbombastickejšie oznámenia nových hier.

Štúdio Sony Santa Monica oznámilo DLC Valhalla ku hre God of War: Ragnarok. Vyjde už 12. decembra a je zadarmo. Pôjde o roguelite mód, v ktorom sa hráči s Kratosom pokúsia prekonať rôzne výzvy v súbojoch s nepriateľmi.

PlayStation a Team Ninja (séria Nioh) oznámili dátum vydania svojej očakávanej samurajskej akcie. Rise of the Ronin vyjde 22. marca 2024 (v rovnaký deň ako Dragon’s Dogma 2). Pôjde o príbehovú hru z obdobia samurajského Japonska, ktorá nebude mať až takú autentickú hrateľnosť a bitky s mečmi ako napríklad v Ghost of Tsushima, ale vyzerá o čosi zábavnejšie.

Tvorcovia série Life is Strange, Tell Me Why či Vampyr oznámili ďalšiu príbehovú hru s nadprirodzenými elementami. Hlavnými postavami sú tínedžerky Swann, Nora, Autumn a Kat. Tie v lete 1995 zažijú niečo nepredstaviteľné a sľúbia si, že o tom nikdy nebudú hovoriť. O 27 rokov neskôr sa stretnú vôbec po prvýkrát od danej udalosti a musia čeliť desivému tajomstvu. Lost Records: Bloom & Rage vyjde koncom roka 2024 na PS5, Xbox Series X/S a PC.

Návrat na ostrov Isla Nublar plný dinosaurov. Hra Jurassic Park: Survival sa bude odohrávať deň po udalostiach slávneho filmu. Hlavnou postavou je doktorka Maya Joshi, ktorá sa nestihla evakuovať a teraz musí prežiť v obkolesení dinosaurmi.

Ako názov napovedá, pôjde o survival titul z pohľadu prvej osoby. Strieľania v hre asi veľa nebude a hráč sa bude musieť spoľahnúť na unikátne riešenie problémov a veľa utekania. Hru vyvíja Saber Interactive (Space Marine 2, World War Z: Aftermath).

Svoju prvú hru s názvom Kemuri oznámilo aj štúdio Unseen (vedie ho skúsená dizajnérka Ikumi Nakamura). Pôjde o sci-fi hru pre jedného či viacerých hráčov. Cieľom bude stať sa jedným z Yokai lovcov, ktorí musia nájsť medzi ľuďmi príšery vydávajúce sa za nich a zlikvidovať ich.

Like a Dragon (Yakuza): Infinite Wealth vychádza 26. januára 2024. Ichibana doplní ako hlavná postava Kiryu, ktorý dostal rakovinu. Video nižšie predstavuje jeho trápenie, no obsahuje spoilery.

Capcom oznámil Monster Hunter Wilds, pokračovanie úspešnej hack’n’slash akčnej hry Monster Hunter World. Vyjde v roku 2025 a ponúkne ambicióznejší svet a viac monštier na zabíjanie.

Vynikajúca akčná adventúra Final Fantasy XVI dostane dva DLC. Prvé je dostupné už dnes a to väčšie s novým regiónom vyjde na jar 2024. Obe DLC pridajú nové príbehové kapitoly, monštrá a postavy.

Tvorcovia hry No Man’s Sky vytvorili fantasy titul Light No Fire odohrávajúci sa na jednej planéte. Ponúkne procedurálne vytvorený svet s príšerami, rôznymi rasami, lietajúcimi bytosťami, ktoré hráč môže ovládnuť, a množstvo ďalšieho.

Spoločnosť SEGA oznámila, že aktuálne vyvíja viaceré nové hry zo svojich legendárnych sérií. Tešiť sa môžu fanúšikovia Jet Set Radio, Shinobi, Street Fighter, Crazy Taxi či Golden Axe.

Final Fantasy VII: Rebirth vyjde 29. februára 2024 na PS5. Nový trailer odhaľuje príchod očakávaných postáv a ukazuje aj veľký fantasy svet. Akčné RPG sa príbehom posunie z Midgaru do otvorených častí veľkého sveta.

The First Descendant bude akčná hra so zameraním na porazenie kolosálnych nepriateľov. Titul vyjde v lete 2024.

Usual June je akčná adventúra z pohľadu tretej osoby odohrávajúca sa v nadprirodzenom svete.

Tvorcovia legendárnych RPG ako Secret of Mana či Trials of Mana vydajú v budúcom roku svoju najväčšiu hru – Visions of Mana. Pôjde o klasické JRPG so súbojmi s príšerami a s veľkým otvoreným fantasy svetom.

Vývojári z lyonskej pobočky Arcane (Deathloop, Dishonored) odhalili komiksovú hru Blade. Budeme v nej hrať za legendárneho poloupíra v snahe očistiť svet od upírov. Viac informácií zatiaľ nemáme.

Fanúšikovia akcie s veľkými robotmi Armored Core a podobných hier budú mať radosť z oznámenia akčného titulu Mecha Break. Pôjde o multiplayerovú hru a bude mať aj Battle Royale režim, v ktorom sa proti sebe postaví 48 robotov.

No Rest for the Wicked je fantasy hra z pohľadu zhora. Je to nová hra od štúdia Moon Studios (tvorcovia skvelých hier zo série Ori). Jej pointou je prehľadávanie magických oblastí, bojovanie s nepriateľmi a odhaľovanie tajomstiev sveta.

Nový trailer dostalo aj Suicide Squad: Kill the Justice League od štúdia Rocksteady (Arkham Knight trilógia). Pôjde o co-op akciu, ktorú budú hráči môcť prejsť aj sami v singleplayeri.

Hrať budú za štyroch členov Suicide Squad (Killer Croc, Harley Quinn, Deadshot a Boomerang). Ich cieľom je zachrániť zem pred Brainiacom, ktorý ovláda členov Justice League (Batmana, Flasha, Green Lanterna a Supermana). Akčná komiksovka vyjde 2. februára 2024.

Last Sentinel je akčná hra odohrávajúca sa v dystopickom Tokiu s robotmi. Hlavná hrdinka je žena bojujúca za robotov v otvorenom svete. Za titulom stojí LightSpeed Studio (PUBG Mobile).

Highlightom z trailerov bola jednoznačne nová ukážka pre Senua’s Saga: Hellblade 2. Ide o pokračovanie skvelej psychologickej akčnej hry od Ninja Theory. Vyjde na PC a Xbox Series X/S v roku 2024. Podľa traileru má hra všetky predpoklady na to, aby sa vyrovnala exkluzivitám od PlayStation a aby sa stala hrou roka.

V traileri zaujme temná hudba, psychologické výjavy hlavnej postavy, vylepšená hrateľnosť súbojov a očarujúci vizuál. Rozhodne pôjde o jednu z najkrajších hier súčasnosti.

Exodus je nové veľkolepé sci-fi od tvorcov hier KOTOR, Dragons Age: Origins, Neverwinter Nights či Mass Effect. Veteráni zo štúdia BioWare založili nové štúdio Archetype Entertainment a rozhodli sa spraviť duchovného nástupcu modernej generácie.

V hre Exodus budú vesmírni lovci prechádzať cez brány, ktoré im dovolia cestovať vesmírom, no bude ich to stáť veľa. Zatiaľ čo pre nich ubehne niekoľko dní, život na iných planétach sa pohne o niekoľko desiatok rokov dopredu. Počas svojho dobrodružstva v hre tak zažijú zániky civilizácií i úmrtia blízkych. Dôležitým aspektom hry preto budú náročné rozhodnutia, ktoré razantne zmenia príbeh.

Štýlovo pôjde o hru veľmi podobnú Mass Effect, s množstvom súbojov, strieľania, využívania špeciálnych schopnosti a s kamerou zasadenou nad plece hráča.

O menšie prekvapenie sa postaral legendárny herný tvorca Hideo Kojima. Namiesto ďalšieho traileru na Death Stranding 2 odhalil svoju novú hru, horor OD (OverDose), na ktorom pracuje s filmovým režisérom Jordanom Peelom (Get Out, Us). O hre toho veľa nevieme, len to, že pôjde o horor a zahrajú si v ňom Hunter Schafer (Euphoria) či Sophia Lillis (It). Vyjde pre PC a Xbox Series X/S.

Hráčov potešil aj trailer na očakávané akčné RPG Black Myth: Wukong. Čínsky blockbuster vyjde po rokoch čakania konečne 20. augusta 2024 na PC, Xbox Series X/S a PS5. Hra svojím štýlom jemne pripomína „soulslike“ tituly, keďže v nej bude veľa náročných súbojov s bossmi, unikátni veľkí nepriatelia, ale aj vycibrený dizajn prepojených levelov.

Príbeh a prostredie fantasy hry očarí svojimi netradičnými dizajnmi bytostí. Tvorcovia sa pri tvorbe inšpirovali legendárnym čínskym príbehom Journey to the West.

Nová hra od tvorcov JPRG Persona 5 vyjde na jeseň 2024. Volá sa Metaphor: ReFantazio a pôjde o blockbusterové fantasy s osudovým príbehom a množstvom akcie a dialógov. Súboje budú mixom útokov v reálnom čase s ťahovými v štýle Persona hier.

Akčná multiplayerová hra The Finals od tvorcov série Battlefield vychádza už dnes v plnej verzii. Gameplay je chaotický so zameraním na veľkú mieru deštrukcie celého prostredia. Multiplayerové mapy sa tak postupom hrania budú meniť v závislosti od toho, koľko budov hráči zničia.