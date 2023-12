Zrekonštruovaný rodinný dom v Rusovciach pripomína 5-hviezdičkový hotel: Štyri spálne, vysoké stropy či súkromné kino

RULES architekti nás znovu presvedčili o tom, že svoju prácu milujú. Rekonštrukcia z Rusoviec ťa posadí na zadok.

V decembri máme pripravených niekoľko skvelých projektov spod rúk slovenských architektov a jedným z nich je rekonštrukcia interiéru rodinného domu v Rusovciach (Bratislava) od renomovaného ateliéru RULES.

Tím okolo zakladateľa Rudolfa Lesňáka využíva jednoduché a funkčné riešenia, ktorých výsledkom sú nadčasové interiéry s trvalou pridanou hodnotou, čo je aj prípad tohto atraktívneho bývania v perfektnej časti hlavného mesta.

Dom so štyrmi spálňami a s úžitkovou plochou 150 štvorcových metrov potreboval po desiatich rokoch refresh. Zatiaľ čo o exteriér stavby sa postaral majiteľ spoločne so synom, interiér si zobrali do rúk RULES architekti a opäť dokázali, prečo patria medzi extratriedu vo svojom odbore.

Zdroj: RULES, BoysPlayNice

RULES architekti zabezpečili všetko – od návrhu až po realizáciu, v rámci ktorej riešili celú dennú zónu vrátane obývačky, troch detských izieb, detskej kúpeľne a rodičovskej spálne s kúpeľňou. Všetky priestory navrhli odznova a zóna rodičov získala aj novú dispozíciu. Interiér je po rekonštrukcii vzdušný, moderný, má príjemnú atmosféru a je jednoduchý na údržbu.

Priestrannosť je dôležitá a pri pohľade na fotografie zistíš, že táto denná zóna je veľmi štedrá vo všetkých smeroch. Na prízemí je v centre priestoru kuchyňa, jedálenský stôl je umiestnený pri okne a sedacia súprava je otočená do priestoru, zatiaľ čo kozub na drevo je na obvodovej stene.

Televíziu by si hľadal/-a zbytočne, pri sledovaní kina sa spustí plátno, ktoré sedenie vizuálne oddelí a zabezpečí súkromie na sledovanie filmu. Zážitok umocňuje kvalitné ozvučenie a špeciálny akustický sadrokartón, ktorý tlmí ozveny a premení obývačku na skutočné kino.

Zdroj: RULES, BoysPlayNice

Na galérii boli pôvodne regály, ktoré architekti nahradili pracoviskom pre dve osoby. Vysoký priestor s veľkým oknom zútulňuje prírodné drevo na podlahe a stenách. Kuchyňa bola jedinou časťou interiéru, ktorej funkcionalita vyhovovala už v pôvodnom stave, a preto architekti urobili len kozmetické úpravy – vymenili dvierka, prefarbili ostrov a vysoké skrinky potiahli až po strop. Trojicu chladničiek integrovali do policovej zostavy a štandardné dvere na komore vymenili za neviditeľné, vďaka čomu vyzerajú ako súčasť kuchyne.

Dizajn detských izieb nie je infantilný. RULES architekti aj v tomto prípade stavili na nadčasové prvky, ktoré budú aktuálne dlhé roky. Funkčnosť dopĺňajú hravé doplnky.

Zdroj: RULES, BoysPlayNice

Zóna rodičov a spálňa vyzerá ako z päťhviezdičkového hotela, pričom obsahuje len podstatné veci vrátane postele, úložného priestoru či mäkkého koberca a štýlového osvetlenia. Pôvodný šatník bol príliš malý a zaberal zbytočne veľkú plochu, ktorá spálni následne chýbala. Nahradila ho súprava vstavaných nábytkov s rovnakou úložnou kapacitou.

Kúpeľne sú elegantné v neutrálnych farebných tónoch a skvelo dopĺňajú celkový dizajn interiéru. Vyzdvihnúť treba aj upravenú záhradu, v ktorej musí byť radosť tráviť letné večery v kruhu členov rodiny.

Pozri si galériu od BoysPlayNice. Ak hľadáš ďalšiu inšpiráciu s rukopisom ateliéru RULES, skontroluj @rulesarchitects.