Má päťvalec s úžasným zvukom a ako bonus, vie aj driftovať. Vyskúšali sme limitovanú Cupru Formentor VZ5

Aký je limitovaný Formentor VZ5 s legendárnym päťvalcom pod kapotou?

Formentor už nie je žiadna horúca novinka, práve naopak, budúci rok Cupra chystá facelift v rámci tradičného generačného cyklu. Navyše, atraktívne strihnutý crossover sme mali možnosť vyskúšať za ostatné roky neraz, ako vo výkonnej verzii Veloz, tak aj v civilnejšom balení s naftovým motorom. Medzičasom sa však na trhu objavila exkluzívna a počtom kusov limitovaná edícia VZ5, v rámci ktorej Formentor dostal pod kapotu 2,5-litrový päťvalec.

V časoch, kedy väčšina značiek čoraz viac podlieha menšej či väčšej elektrifikácii a ani downsizing motorov nepovedal zďaleka posledné slovo, tak vytasila Cupra z rukáva skvostnú chuťovku. My sme mali tú česť zasadnúť za jej volant, preto ti prinášame test stroja, akých už na trhu veľa niet.

Svoju výnimočnosť na pohľad relatívne tají

Už pri predošlých testoch sme netajili naše sympatie k dizajnu, s ktorým Formentor zabodoval na plnej čiare. Ba čo viac, štýlový crossover považujeme za jeden z najzaujímavejších nových koncernových vozidiel posledných rokov – široké svlanaté boky, na pomery SUV nízka stavba karosérie a dynamické línie robia z tejto Cupry mimoriadne atraktívny počin. Môže za to aj prísny pohľad predných full-LED svetiel, no nemenej zaujímavé sú aj zadné LED-ky, ktoré sú efektne prepojené.

Do bodky to platí aj pre edíciu VZ5, ktorá vznikne v obmedzenom počte len 7000 kusov, akurát prítomnosť limitky na na oko veľmi nespoznáš – od "klasickej" verzie Veloz sa totiž líši len decentne zmenenou výplňou v spodnej časti nárazníka, špecifickými 20" diskami a charakteristickými medenými koncovkami výfuku, ktoré sú orientované diagonálne. Inak sa tvarovo VZ5-ka veľmi od zvyšných modelov nelíši, ostatne, prítomnosť karbónových detailov, matného rámika masky či zadnej plakety si na prvý pohľad málokto všimne.

Päťvalcová verzia má však aj 6-piestové brzdy Akebono, jemne rozšírené podbehy a o ďalší centimeter znížený podvozok, no žiadne radikálne optické zmeny vrcholnej verzie nečakaj. Cupra svoj klenot v portfóliu tak trochu skrýva, akonáhle ho ale naštartuješ, charakteristický zvuk päťvalca okamžite prezradí o čo ide. Žiaľ, aj tu však platí, že na voľnobehu je prísny softlimiter, takže po zvukovej stránke sa motor v tom najlepšom prejaví až počas jazdy. Summa summarum, hoci VZ5-ka o sebe nedáva veľmi znať, najmä v matnom laku vyzerá v kombinácii s medenými doplnkami doslova fantasticky.

V interiéri už naopak relevantné zmeny vôbec nečakaj a preto platí prakticky do bodky to, čo sme už spomínali pri predošlých testoch modelu Formentor. Tradičné medené prvky síce efektne okoreňujú vnútrajšok, no a jeho tvary, detaily či prítomné technológie sa hodnotíme kladne, avšak ako celok pôsobí kokpit jemne fádnym a plastovým dojmom. Nehovoriac o nešťastnej dotykovej lište bez podsvietenia – aj tu totiž platí, že v noci nie sú plochy na nastavenie teploty prakticky vôbec vidieť. Samotné materiály pritom nie sú vôbec zlé, no privítali by sme väčšiu dielenskú pevnosť a rovnako aj príplatkové škrupinové sedadlá. Hoci pravdou je, že už aj tie v nami testovanom kúsku sú naozaj výborné.

Legendárny klenot pod kapotou

Pointou tohto testu je však naprieč uložený a turbom preplňovaný benzínový päťvalec. Nie je žiadnym tajomstvom, že agregát 2.5 TSI pochádza z Audi, naopak prekvapením však je, že práve Cupra je jedinou značkou v rámci koncernu, ktorej výrobca z Ingolstadtu tento klenot prepožičal. Pripomeňme, že legendárny päťvalec so špecifickým zapaľovaním valcov v sérii 1-2-4-5-3, ktorý od roku 2010 prakticky nepretržite vyhráva prestížne ocenenie motor roka v danej triede doposiaľ mala len trojica modelov – RS 3, RS Q3 a TT RS.

Formentor sa však musí uskromniť s decentne nižším výkon. Narozdiel od 400-koňových modelov Audi totiž VZ5 ponúka "len" 287 kW/390 koní a krútiaci moment 480. Na danú veľkostnú a váhovú kategóriu však ide o zásadný nadštandard, v rámci ktorého má táto Cupra sily na rozdávanie. Obzvlášť, ak ju na cestu prenášajú všetky štyri kolesá – vecou sériovej výbavy je totiž nielen 7-stupňový automat DSG a pohon 4Drive. Tak ako tušíš, ide o naozaj veľmi rýchle auto, ale...

Už pri testoch Audi RS 3 aj RS Q3 sme prízvukovali, že päťvalcu treba dať čas, pretože on odspodu proste neťahá. Tu to platí snáď ešte viac – do 2-tisíc otáčok je motor doslova mŕtvy, pri 2 500 sa začne prebúdzať k životu, no až po prekročení hranice 3-tisíc ot./min sa k nemu prihlási naplno. V tom momente sa doslova nadýchne a za sprievodu až jemného kopanca razantne zatiahne. Vo všeobecnosti však platí, že VZ5-ka nie je motoricky až tak akčná a výbušná ako päťvalcové modely Audi.

Jedna vec je tých 10 koní hore-dole, druhá ale je, že Formentor nemá až takú ostrosť a ochotu motora pružne reagovať na povely vodiča. Dokonca, keď si nastavíš komfortný režim, tak aj sprevodovanie je až tak defenzívne, že nadobúdame pocit ledva 200-koňového štvorvalca. Čo nemusí byť na škodu, najmä ak aj vďaka tomu vieš spotrebu poľahky upratať pod 10 litrov. Necháp to ale zle, ten pätvalec je božský, fakt je to klenot, vďaka ktorému zažiješ doslova šialené rýchlosti, no treba sa naučiť s ním pracovať a až potom sa odmení obrovskou porciou emócii.

Silný motor je len polovica úspechu

Formentor si nás šoférsky získal už pred rokmi. Je to crossover, no nie je príliš vysoký, práve naopak je pričupený/rozčapený. Ma perfektne nízky posed, slušné riadenie, veľmi dobre odladený podvozok, ktorý stále dokáže byť príjemne pohodlný a už aj 310-koňová verzia nás udivovala svojou rýchlosťou v priamke. Takže, asi tušíš, na aký level túto hru posúva VZ5-ka. V reči čísel, stovka za približne 4 sekundy a to je naozaj úžas.

Lenže, vieš čo je najlepšie? VZ5 má nielen väčší motor, vyšší výkon či nižší podvozok, ale aj Torque Splitter, teda systém s variabilným rozdeľovaním krútiaceho momentu medzi zadnými kolesami alebo ak chceš Drift Mode. Úprimne povedané, päťvalec je samozrejme úžasný, avšak rozdiel medzi 310 a 390 koňmi nie je zásadný, skôr ide o tu charizmu motora ako takého, avšak driftovacia štvorkolka je už úplne iný príbeh.

Tým pádom už nie je Formentor tak nedotáčavý, už mu neuteká predok zo zákruty, práve naopak, krásne sa vie stočiť do zákruty a navyše, ako bonus, ak sa mu dostaneš pod kožu, tak naozaj vie veľmi slušne driftovať. V kombinácii s charakteristickým a prenikavým päťvalcovým zvuk si tak tú jazdu vieš extrémne užiť. Skutočne ide o kus výbornej techniky, ktorá je zabalená v mimoriadne príťažlivom obale a vie vyčarovať úsmev na perách. Zaujímavosťou pritom je, že v porovnaní so svojou úhlavnou konkurenciou má aj navrch – zatiaľ čo Audi RS Q3 má päťvalec, nemá systém Torque Splitter, zatiaľ čo VW Tiguan R systém Torque Splitter má, avšak nemá päťvalec. Cupra Formentor VZ5 má oboje!