Porotkyňa Jožka z Pečie celé Slovensko: Katky mi pri vyraďovaní bolo ľúto, ale je to súťaž (Rozhovor)

„Katky mi pri vyraďovaní bolo ľúto, ale je to súťaž, nie je to stretnutie príjemných ľudí, ktorí sa zabávajú pri pečení. My nejaké kritériá musíme rešpektovať a urobiť hodnotenie čo najlepšie,“ hovorí pre Refresher Jozefína Zaukolcová.

Pečie celé Slovensko sa nedávno stalo najsledovanejšou šou tohtoročnej jesene. Relácia RTVS má však už od prvej série obrovskú cieľovku. Na to, prečo je pre Slovákov taká atraktívna, sme sa spýtali práve jednej z jej porotkýň –⁠ Jozefíny „Jožky“ Zaukolcovej.

„Častokrát sa od ľudí stretávam s názorom, že konečne je v televízii niečo, čo sa dá pozerať. Skrátka niečo, kde sa nenadáva, kde sú ľudia voči sebe milí, láskaví a kde si pomáhajú. Zároveň je to aj veselé a poučné. Diváci sa z toho veľa naučia, a to nielen ženy v domácnosti, ale aj muži a deti. Niektoré relácie sú trošku nevyhovujúce pre všetky vekové kategórie a táto šou je pre všetky vekové kategórie. Úprimne si myslím, že je to rodinná šou,“ hovorí pre Refresher.

Okrem porotcovského kresla v známej relácii sa môže pochváliť aj statusom predsedníčky Klubu cukrárov Slovenska a tiež členstvom slovenského reprezentačného tímu SZKC. Jej popularita však vďaka relácii enormne stúpa. „Keď chodím do práce autobusom, zdravím sa s ľuďmi, ktorí ma vnímajú a spoznávajú. Jedna pani sa spýtala, kde nájde recept na parížske rožky od Petry, iná zase, prečo sa jej dobre nevyšľahal bielkový sneh (smiech), tak sme hľadali príčinu,“ hovorí.

„Favorita som nemala ani v jednej sérii. Mne sa na súťažiacich páčila ich práca, ich súdržnosť, povedala som si, tento by sa mohol dopracovať do finále alebo aspoň do druhej polovice. Avšak, niektorí mi utkveli v hlave, pretože mali fantastické recepty. Z jednotky bola vynikajúca Alenka, keď mali ľudové kolo, robili tam rôzne slané chuťovky a ona urobila strašne dobré malé hamburgery s plnkou. Bolo to také fantastické, že keď padla klapka, povedala som, dajte to sem, ja chcem ešte jeden zjesť. Z dvojky si zase pamätám Aničku s fantastickým zdravým dezertom, kde bola quinoa. No a, samozrejme, Adam z tretej série. Ten servíroval chrumkavú zložku s ovsenými vločkami, do toho mal vynikajúci komponent s cviklou či ríbezľami, presne si nepamätám,“ hovorí pre Refresher Jozefína „Jožka Zaukolcová.“ Zdroj: Archív RTVS/Pečie celé Slovensko

Fanúšikovia ju však zastihli aj na dovolenke v Egypte. „Nehovorím, že je to zlé, naopak, je to celkom príjemné, lebo väčšinou na šou počúvam len pozitívne reakcie. Avšak niekedy sa odo mňa ľudia snažia vypáčiť aj informácie, kto ďalej vypadne, a to už, samozrejme, nemôžem povedať,“ dodáva. V rozhovore nám prezradila, o čom bude 4. séria šou, ako reaguje na kritiku po vypadnutí Katky a ako postupuje pri vyraďovaní. Medzi fotkami však nájdeš aj tajný trik na perfektné makrónky.

Hneď pri prvej komunikácii ste mi prezradili, že sa práve chystáte na stretnutie ohľadom 4. série. V šou ste od úplného začiatku, nezvažovali ste pauzu?Zatiaľ je to v prípravnej fáze, ale pravdepodobne bude štvrtý ročník v takej zostave, ako sme. Okrem toho môžem vyhlásiť, že šou je moja srdcovka. Počas výroby je tam vynikajúca atmosféra a presne ako hovoria aj súťažiaci, človek to skrátka musí zažiť, je to zážitok na celý život.

Okrem toho ide aj o novú výzvu, pretože vďaka šou som nútená na sebe pracovať. Keď tvoríme zadania pre súťažiacich, je tam kopec nových zaujímavých vecí, ktoré mi nie sú vždy technologicky známe, musím si to naštudovať a pracujem na svojom odbornom raste.

Šou Pečie celé Slovensko je pre porotkyňu Jozefínu Zaukolcovú srdcovka, ale aj výzva. Prečo sa dočítaš v rozhovore. Zdroj: Archív RTVS/Pečie celé Slovensko

Čím bude 4. séria iná, na čo sa v nej môžeme tešiť?

Myslím si, že opäť vymyslia niečo, aby boli epizódy pre diváka zaujímavé. Ľuďom sa napríklad páči zostať v nejakom slovenskom ľudovom štýle. Ale určite tam dáme aj medzinárodné výzvy, pretože máme susedské krajiny, ktoré majú zaujímavé dezerty. Diváci ich doma často robia, ale nepoznajú ich pôvod, príbeh, je za nimi veľa zaujímavého. A určite ako v každej sérii bude aj detské kolo, to určite nesmieme vynechať, veď deti sú naši úplní fanúšikovia.

Počas aktuálnej tretej série nemožno prehliadnuť emócie na strane fanúšikov. Po vypadnutí Katky sa na sociálnych sieťach strhlo hotové šialenstvo a ľudia tvrdili, že je šou nespravodlivá. Ako postupujete pri vyraďovaní?