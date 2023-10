Lu po odstúpení z Love Islandu: Keby bola Adriana za, ja by som bol v pohode s tým, že zo šou odídeme ako pár (Rozhovor)

Ladislav Jambor alias Lu len nedávno šokoval divákov svojím odstúpením z Love Islandu. Exkluzívne pre Refresher prezradil, či by dnes dal radšej šancu Rachellkke a či stále niečo cíti k Adri.

Populárna reality šou Love Island doslova pobláznila Slovákov. Len málokto zo súťažiacich v nej však stihol zažiť toľko čo miláčik publika Lu (Ladislav Jambor). Tomu sa nachvíľu splnil sen, keď našiel vytúženú lásku u blondínky menom Adriana.

Vzťah si však prešiel niekoľkým zvratmi a nakoniec „výmenou“ partnera. Verným fans azda netreba pripomínať, že Adriana nakoniec v Love Islande zostala s Oliverom, čo následne Lua prinútilo k rozhodnutiu odstúpiť zo šou. Hoci by sa realita, v ktorej po návrate na Slovensko žije, dala opísať ako „z nuly na stovku“, predsa len si našiel čas, aby zašiel k nám do redakcie na pokec.

V exkluzívnom rozhovore pre Refresher prezradil, či neľutuje svoje rozhodnutie odísť z ostrova lásky a či stále niečo cíti k Adri. Takisto nám však priblížil svoje plány v hudobnom priemysle aj ako je na tom s randením. „Jedno dievča mi napísalo, že by si chcelo dať vytetovať text mojej pesničky. Samozrejme, že som to ocenil a bolo mi to sympatické, ale tam sa to končí. Aktuálne som v tomto smere dosť uzavretý,“ hovorí.

Lu nám v exkluzívnom rozhovore prezradil, či dnes stále niečo cíti k Adri a či je o nej najnovší song. Zdroj: Refresher/Martin Mendel

Ak ťa zaujímajú články venované šoubiznisu, podpor nás a staň sa členom klubu Refresher+. Budeš si môcť prečítať ďalšie rozhovory, napríklad s legendárnym Richardom Müllerom či Darou Rolins.





V Love Islande si bol miláčikom publika. Divákov si tak svojím nečakaným rozhodnutím odstúpiť šokoval. Hoci vieme, že dôvodom bola Adriana a že váš vzťah sa neskončil happy endom, zaujímalo by ma, kedy presne nastal ten zlom a uvedomenie si, že je čas odísť.

Už od chvíle, čo to s Adrianou začínalo byť krásne, som sa začal pohrávať s myšlienkou, že vlastne načo tu budem ešte zostávať, keď ja už som tam našiel to, po čo som prišiel, a vlastne omnoho viac. Keby bola ona za, ja by som bol úplne v pohode s tým, že odtiaľ odídeme skôr a ako pár.

Z tohto titulu, čo sa stalo, že som ju stratil, bolo pre mňa bezpredmetné ďalej zostávať v šou.





Takže si jej túto možnosť skúšal navrhnúť?

Áno, áno, skúšal a nebola tomu úplne otvorená. Podľa mňa si to tam celkom užívala.





Dá sa teda povedať, že z tvojej strany je odstúpenie správnym rozhodnutím a nejde o unáhlenie.

Vnímam to ako to najsprávnejšie. Musím sa priznať, že keď som tie slová povedal, poriadne som si vydýchol.





Fanúšikovia ťa po vypadnutí vrátili do hry. Nemyslíš si, že si ich trochu sklamal? Nemal si vnútornú potrebu dobojovať to kvôli nim do konca?

To by sa možno aplikovalo, keby som to mal s kým dohrať. Aj keď tam chodili nejakí noví bombshells, stále hovorili Lu a Adri. Tým, že to bolo narušené, nemal som potrebu ísť len sám za seba. Práveže keby som sa tam snažil nasilu držať a fejkovať vzťah alebo pár s niekým iným, myslím, že by som tých divákov skôr podkopával, ako im dával to, čo som im dlžný. Mám pocit, že by som v takom prípade skôr klamal.

Šou Lua naučila, že byť verný svojim hodnotám a zostať sám sebou sa oplatí. Zdroj: Refresher/Martin Mendel



Takže v šou si bol autentický?Snažil som sa byť najviac, ako to šlo. Práve šou ma naučila, že zostať sám sebou a verný svojim hodnotám sa oplatí.

Najväčšia podpásovka prišla, keď sa Adri dala dokopy s Oliverom. Na koho si sa hneval viac?

To sa ma vlastne pýtal aj Oliver. Povedal som, že na Adrianu, už len z toho princípu, že stratiť tam jedného kamaráta z ôsmich nie je taká tragédia ako to, že som stratil jednu skutočnú lásku.





Dvojici to však nevydržalo a v poslednom čase dostávajú poriadne hejty. Prichytil si sa niekedy, že vďaka tomu cítiš satisfakciu?

Akože občas, keď niekto spravil dobrý Tiktok alebo niečo takéto, že to bolo vtipné, jasné, že sa zasmejem aj ja, zase nebudem zo seba robiť svätuškára, ale tie komentáre a hejty, to je už za mňa cez čiaru.