ZOZNAM: V novom Love Islande sa ukáže influencerka Rachellkka či fejkový Tommy Fury

Lásku vo vile chcú nájsť aj známa influencerka, boxer s talianskymi koreňmi či Ken z Floridy.

Na obrazovky TV Markízy sa vracia úspešná romantická reality šou Love Island. Aj v jej tretej sérii budú účastníci bojovať nielen o 75 000 eur, ale opäť aj o lásku a priazeň fanúšikov. Predstavujeme ti desiatku súťažiacich, ktorí budú v novej sérii hľadať svoju polovičku v luxusnej vile na Kanárskych ostrovoch.

Rachel

22-ročná Rachel Karnižová je v online prostredí známa predovšetkým ako Rachellkka. Influencerka má na Instagrame aktuálne cez 174-tisíc sledovateľov a v minulosti sa objavila aj v súťaži krásy Miss Universe, ako aj vo viacerých televíznych reláciách (Nákupné maniačky alebo Bez servítky).

Po búrlivom rozchode s moderátorom Tomym Kottym, ktorý ju mal počas ich vzťahu biť do krvi a priať jej smrť (kvôli čomu podstúpil protialkoholické liečenie), sa teraz rozhodla hľadať novú lásku v tretej sérii šou Love Island. Odvážna a temperamentná červenovláska má svoje zázemie, určitý stupeň slávy a sledujúcich, a tak je možné, že bude vo vile čeliť nejednej neľahkej situácii.

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Lu

Ak sa pohybuješ v lokálnej streetwearovej móde, tak ti 25-ročného LuSeeFeara asi nemusíme ani predstavovať. Vlastným menom Ladislav, no všetci ho poznajú pod prezývkou Lu, je hudobníkom a tiež dizajnérom, ktorý stál za vizuálnou identitou známej bratislavskej streetwearovej značky Alure Studio.

Podľa medailónika je Lu beznádejný romantik. „Po ukončených dvoch vážnych vzťahoch by dal všetko na svete za to, aby zase zažil pocit byť zamilovaný,“ píšu na webe Markiza.sk. Lu vraj hľadá malú, prírodnú blondínku. Ak by mala na tvári pod okom pehu, tvrdí, že by sa s ňou na mieste oženil.

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Venis

27-ročná influencerka Venis vyzerá exoticky, no pochádza z Česka. Má však vietnamské korene a do vily na Kanárskych ostrovoch vraj prinesie svoju priamu povahu a prostorekosť. Sama o sebe tvrdí, že síce nie je drzá, ale rozhodne si nenechá „skákať po hlave“. V detstve ju vraj okolie vnímalo ako rebelku a z dôvodu jej divokej povahy sa často dostávala do problémov. Uvidíme, ako sa to prejaví vo vile...

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Sandro

Sandro si po predstavení účastníkov v komentároch na sociálnych sieťach získal bezkonkurenčne najviac ovácií, a to vrátane podporných komentárov od známych českých raperov ako Calin, Viktor Sheen, Indigo či od slovenského rapera Luca Brassi10x, ktorí mu držia vo vile palce.

V medailóniku ho predstavili ako českú verziu známeho boxera Tommyho Furyho. Nielen preto, že majú obaja veľmi výrazné modré oči, ale aj preto, že obaja sú vášniví a aktívni boxeri. 32-ročný Alessandro síce žije v Česku, no narodil sa v Taliansku, konkrétne v Ríme. Jeho polovička má byť podľa jeho slov jeho ozdobou a okrasou. Tiež by mala krásne voňať a ovládať varenie a upratovanie na jednotku.

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Majka

27-ročná Slovenka Majka je učiteľkou v materskej škole. Hoci sa stará o deti, priznáva, že starosť o chlapa môže byť ešte vyčerpávajúcejšia. Je skromná a má otvorenú myseľ. Vo vile vraj bude hľadať krásneho a vtipného chlapa. Podľa jej slov je výborná v pokri, takže sme zvedavý, ako vo vile zamieša kartami.

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Chris

Podľa reakcií na sociálnych sieťach mladý Chris pôsobí, akoby ušiel z Barbie sveta. Tento 21-ročný Ken žije na Floride, no chcel by si nájsť Česku alebo Slovensku, s ktorou by si založil rodinu. Jeho rodičia sa s ním presťahovali do USA, no jeho to stále ťahá ku koreňom. Uvidíme, či sa mu to podarí.

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Mariam

Ďalšia exoticky pôsobiaca kráska má 21 rokov, volá sa Mariam a je podcasterka. Podľa medailóniku je charizmatická a múdra žena, ktorá miluje tanec afrobeat, cestovanie, sebavzdelávanie a sarkastický humor. V súčasnosti sa zaoberá najmä sebarozvojom. Má za sebou toxický vzťah a vo vile chce urobiť reštart a zmenu myslenia.

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Honza

Tento 26-ročný Čech je milovníkom žien aj športu. Honza je totiž pofesionálny volejbalista, no nepohrdne ani lozením po skalách, po ľadovcoch či surfovaním. Jeho vysnívaná žena by mala brať život s humorom a ľahkosťou, mala by sa veľa usmievať a nenahneval by sa, ak by bola nízka a chudučká.

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Adriana

Adriana má 21 rokov a je študentkou exotického poľnohospodárstva. Tvrdí, že túži po úprimnej láske, pričom jej vysnívaný muž musí mať hmatateľné ambície, vyriešenú minulosť a len tie najlepšie úmysly. Vie o čom hovorí, keďže v jej predošlom vzťahu zažila veľké sklamanie.

Zdroj: TV Markíza reprofoto

Claude

Posledným na zozname nováčikov vo vile je 22-ročný Claude, ktorý vyznáva predovšetkým hodnoty slobody a sebalásky. Hoci navonok pôsobí sebavedomo, vnútorne je vraj citlivá osobnosť. Mladík sa priznal, že ešte nikdy nezažil vážny vzťah a preto ho bude chcieť nájsť vo vile na Kanárskych ostrovoch. Budeme mu držať palce, aby sa mu to podarilo.