Influencerka Rachellkka prehovorila o domácom násilí: moderátor Tomy Kotty ju bil do krvi a prial jej smrť

Ráchel Karnížová známa z Instagramu pod pseudonymom Rachellkka prehovorila o domácom násilí. Na sociálnej sieti podrobne opísala, ako ju jej expartner a známy slovenský moderátor a muzikant Tomy Kotty (civilným menom Tomáš Drahoš) fyzicky aj verbálne týral.

Influencerka sa v minulosti objavila aj v súťaži krásy Miss Universe, ako aj vo viacerých televíznych reláciách (Nákupné maniačky alebo Bez servítky) a pred incidentom ju na Instagrame sledovalo približne 65-tisíc ľudí.

Ešte počas veľkonočných sviatkov na svojom Instagrame avizovala, že už viac nebude ticho. „Toto mi už nikdy neurobíš!“ napísala a zverejnila k tomu aj fotografiu zakrvavených a rozbitých dverí.

Medzi fanúšikmi sa tak okamžite začali šíriť špekulácie o tom, že ju jej dovtedajší partner Tomy Kotty zbil. Tieto dohady podporil aj fakt, že influencerka si z profilu vymazala všetky spoločné fotky s Drahošom.

Následne si však zmenila verejný profil na súkromný a od Instagramu si dala na niekoľko dní odmlku. V utorok sa však k incidentu vrátila a do detailov opísala, čo počas vzťahu s moderátorom zažívala. Vraj ju ľudia na začiatku vzťahu varovali, že Drahoš niekedy prejavuje násilné správanie, no ona im neverila. „Choval sa úplne inak, všetko bolo naozaj super. Extrémne sme sa ľúbili a rozumeli si,“ spomína Ráchel.

Po čase si však na ňom začala všímať zvláštne správanie, a to hlavne vtedy, keď bol pod vplyvom alkoholu. „Pil skoro každý deň,“ tvrdí influencerka. Vyhrotilo sa to približne pred mesiacom, keď prišli domov z párty a Tomáš ju z ničoho nič napadol, hodil do vane, kde si udrela hlavu, ťahal za vlasy po celom byte, kopal, fackal a vulgárne jej nadával.

Na Instagrame zverejnila aj fotky s modrinami a poraneniami, ktoré jej moderátor údajne spôsobil. Zdroj: Instagram/@rachellkka

Zo strachu musela ujsť z bytu bez trička, len v bunde a s topánkami v ruke. Rodičia ju zobrali do nemocnice a zavolali políciu. Na policajnej stanici podľa jej slov odmietla podať trestné oznámenie, pretože sa bála, že by Drahoš išiel do väzenia. Už v minulosti mal údajne problémy so zákonom, keď bol umiestnený v cele policajného zaistenia.

Zverejnila aj fotky s modrinami a poraneniami, ktoré jej v osudnú noc moderátor spôsobil. Okrem toho influencerka zverejnila aj súkromné správy, v ktorých jej Drahoš praje smrť a opäť vulgárne nadáva. Zverejnila aj video z ich bytu s popadaným nábytkom, v ktorom ju viackrát fyzicky napadol.

Zdemolovaný byt s popadaným nábytkom, v ktorom údajne Tomy Kotty viackrát fyzicky napadol influencerku Rachellkku. Zdroj: Instagram/@rachellkka

Influencerka na záver dodáva, že moderátorovi priznaním nechce zničiť život, ale chce, aby sa niečo podobné už nikdy neopakovalo. Ani jej, ale ani iným ženám. „Môže sa to stať hociktorej z vás. Hnevám sa na seba, že som neodišla hneď, keď sa to stalo prvýkrát,“ dodáva. Svojmu expartnerovi želá, aby sa dal čo najskôr dokopy a vyriešil to odbornou pomocou.

Priestor na vyjadrenie do článku sme dali aj Tomy Kottymu, no moderátor na naše správy a telefonáty nereagoval. Medzičasom však portál Topky.sk získal jeho stanovisko, v ktorom sa Drahoš priznal a svoje správanie oľutoval. Svoj problém sa vraj rozhodol riešiť.

„Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, za žiadnych okolností,“ uviedol Kotty.



„Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu a tak, ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom...“ dodal.

bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.



Všetky krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia nájdeš zhrnuté



Nie je pravda, že ti nikto nebude veriť. Ak zažívaš násilie alebo nemáš istotu, kde hľadať pomoc, k dispozícii ti je národnáVšetky krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia nájdeš zhrnuté v tomto dokumente od Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (rozdelené podľa regiónov).Nie je pravda, že ti nikto nebude veriť.

