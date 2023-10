Táňa a Martin žijú už dva mesiace v Indii: V Himalájach sme šúľali hašiš, na kurze jogy sme vracali slanú vodu (Rozhovor)

V príbehu mladého slovenského páru, ktorý sa vydal na potulky naprieč Áziou, sa dozvieš, ako sa stali učiteľmi jogy, prečo deti v Indii šúľajú hašiš aj to, akej dobrovoľnej činnosti sa venujú v Himalájach.

„Všetkým ľuďom by sme odporučili, že ak pôjdu na miesta s vysokou vlhkosťou, nech si nenechávajú šaty a iné osobné veci na zemi či pri stene. Za tri dni nám zožrali batoh huby a museli sme ho čistiť octom, aby sme sa plesne aspoň ako-tak zbavili,“ hovoria Táňa a Martin.

V strede augusta si Táňa s Martinom zbalili ruksaky a vydali sa na cestu Áziou. Prvou destináciou, ktorú navštívili, bola India. Cestovateľský pár však poňal návštevu krajiny inak ako väčšina turistov. Prihlásili sa na 200-hodinový kurz jogy, naučili sa novému životnému štýlu, spoznali lokálnych ľudí a v súčasnosti sa v Himalájach venujú dobrovoľníctvu. Počas viac ako dvoch mesiacov zažili množstvo zaujímavostí a bizarností, o ktorých ti povedia v našom rozhovore.

Zistili sme, že vďaka dobrovoľníctvu si môžeme čas v zahraničí predlžovať a ušetríme peniaze na jedle či ubytovaní.

Ako ste sa rozhodli, že odídete na backpack výlet do Indie?

Martin: Keďže som cestoval v minulosti a vždy ma to lákalo, zároveň ma nebavilo zostávať na jednom mieste príliš dlho, tak to v podstate prišlo prirodzene. Po roku a pol života v Bratislave, kde som sa usadil, som sa rozhodol ísť preč. Keďže som sa stretol s Táničkou a dali sme sa dokopy, asi po troch mesiacoch vzťahu sme sa začali baviť o tom, že pôjdeme niekam spolu. Začalo sa to podpichovaním, že navštívime Vietnam, nakoniec sme od toho upustili a po takmer roku vzťahu sme sa napokon vybrali do Indie.

Táňa: Za mňa to bolo tak, že posledný rok na vysokej škole som si uvedomila, že môj odbor nie je úplne to, čo chcem práve teraz robiť. Okrem školy som sa venovala na part-time programovaniu, no chcela som úplne zmeniť svoju každodennú činnosť. Od počítača som sa rozhodla ísť radšej do terénu.

Stanovili ste si, ako dlho chcete cestovať?Martin: Najprv sme si povedali, že chceme cestovať približne pol roka, do ďalšej jari, aby sme vynechali celú zimu na Slovensku. Keďže pre Táňu bol tento životný štýl nový, zdalo sa jej to najprv dosť veľa. Neskôr, keď sme tu už boli a zvykli sme si, sa nám to zase zdalo príliš málo. Takže ten čas, ktorý tu chceme stráviť, sa momentálne predlžuje.