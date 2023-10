Mesto vybudované z kontajnerov, bujarý nočný život aj pivná ulica. Toto sú zaujímavosti o Gdansku

Mesto v meste, umenie, zábava aj výborné trhy. Poľské prístavné mesto Gdansk ťa láka nielen na svoje prekrásne historické centrum. V pulzujúcich uliciach to doslova žije cez deň i v noci. Toto mesto si zamiluješ pre jeho šarm aj úžasnú podobu so severskou metropolou Dánska. Čo všetko na teba čaká?

Pri písaní tohto článku a hľadaní tých najzaujímavejších miest v meste Gdansk nám pomohla internetová stránka TripAdvisor, ktorá sa zaoberá cestovaním a turizmom. Vybrali sme atrakcie a miesta, ktoré mali dobré hodnotenie a boli podľa nás zaujímavé pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú potenciál mesta na severe Poľska využiť naplno.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň pravidelne prispievame článkami aj o cestovaní. Nájdeš tam napríklad tipy na lacné letenky, zaujímavosti z rôznych kútov sveta, strašidelné halloweenske ubytovania, ale aj nadupané rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Snažíme sa prinášať ti kvalitný content, preto ak sa ti naša tvorba páči, podpor náš redakčný tím a staň sa členom klubu Refresher+.

V prvom rade sa poďme pozrieť na to, akými spôsobmi sa do Gdanska môžeš dostať. Najjednoduchšou alternatívou bez prestupov je cesta autobusom spoločnosti Flixbus , ktorý štartuje priamo z bratislavskej hlavnej autobusovej stanice. Cesta trvá 13 hodín aj 5 minút a po celý čas máš k dispozícii pripojenie na wifi a elektrickú zásuvku na nabíjanie svojich zariadení. Cena jednosmerného lístka by ťa v nasledujúcom mesiaci vyšla na 41,99 eura.Ďalšou možnosťou je let. Ten však nie je priamy ani z Bratislavy, ani z blízkych okolitých letísk. Za 28 € sa však budúci mesiac z Bratislavy dostaneš do Gdanska, ak prestúpiš v Londýne. Cesta ti síce zaberie viac ako deväť hodín, no cenovo sa táto alternatíva oplatí najviac. Ak by čas predsa len predstavoval problém, zo susednej Viedne sa do Gdanska dostaneš za 34 eur, pričom prestúpiť musíš na letisku v Krakove. Cesta ti tak zaberie iba tri hodiny. Letenky sme hľadali pomocou portálu kiwi.com