BUCKET LIST: 5 miest v Európe, ktoré musíš vidieť pred tým, ako zomrieš

Mnoho ľudí na sklonku života ľutuje, že v živote necestovalo viac. Prinášame ti preto tipy na výnimočne krásne výlety v Európe, ktoré by si si mal určite zapísať do svojho bucket listu.

Austrálska autorka Bonnie Ware si vypočula množstvo príbehov ľudí, ktorým prestalo slúžiť zdravie a ocitli sa na sklonku života. Zaujímalo ju, čo vo svojom živote ľutujú a čo by urobili inak. Z pätice najčastejších odpovedí nás zaujali prvé dve: Kiežby som mal odvahu žiť život podľa seba, a nie podľa toho, čo odo mňa očakávajú ostatní a Kiežby som tak tvrdo nepracoval. Nemalú váhu však prikladáme aj ostatným odpovediam, kde ľudia ľutujú, že nemali odvahu vyjadriť svoje pocity, neboli v kontakte so svojimi priateľmi či si nedovolili byť šťastnejšími.

Prečo o tom píšeme? Prvé dve veci, ktoré ľudia ľutujú, totiž úzko súvisia aj s cestovaním, o čom svedčí aj prieskum na stránke Going. Jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia necestujú, je, že im to nedovoľuje čas, pretože ho príliš veľa trávia v škole alebo v práci. Ďalším uvedeným dôvodom boli aj vzťahy a iné záväzky. Ak teda nechceš na smrteľnej posteli ľutovať, že si nevidel kus sveta, čítaj ďalej.

V Refresheri sme sa pozreli na to, ktoré európske miesta sú „cestovateľskými highlightmi“ a mal by si ich navštíviť ešte v tomto živote. Zostavili sme rebríček tých „naj“ a pridali sme k nim všetky dôležité informácie. Tak čo, si pripravený vziať život do svojich rúk a neľutovať ani sekundu?

Ostrov Lanzarote. Zdroj: Unsplash/Annamaria Kupo

Národný park Timanfaya

Kde sa nachádza? Na juhozápade ostrova Lanzarote, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrovov.

Prečo ho musíš vidieť? Jedinečný, priam „mimozemský“ povrch.

Do tohto zoznamu sme sa rozhodli národný park zaradiť pre jeho výnimočný vzhľad. Mnohí návštevníci ho opisujú ako iný svet a pre pôdu sfarbenú do červena prirovnávajú jeho povrch k Marsu. Nie je to však jediné vesmírne teleso, ku ktorému povrch Lanzarote prirovnávajú. Krajina je taktiež posiata spiacimi sopkami, ktorých vyčnievajúce krátery pripomínajú povrch mesiaca.

„Hovoriť o Marse pri návšteve národného parku Timanfaya na Lanzarote už nie je len klišé. Vedci totiž pomenovali oblasť pri kráteri na Marse, kde pristál ich robot, menom ‚Timanfaya‘. Je to preto, že je planéta geologicky podobná povrchu Lanzarote. Okolo národného parku prechádzam takmer každý deň a vždy ma pohľad naň ohúri. Mohol by som ho fotografovať večne,“ píše Giuseppe na cestovateľskej stránke TripAdvisor.

Ľadovcová lagúna na Islande. Zdroj: TripAdvisor

Ľadovcová lagúna Jökulsárlón

Kde sa nachádza? Juhozápad Islandu.

Prečo ju musíš vidieť? Vzácne ľadovce staré tisícky rokov.

Ľadovcová lagúna sa nachádza v národnom parku Vatnajökull, kam sa dostaneš z hlavného mesta Reykjavík za štyri až sedem hodín jazdy autom. Závisí od počasia, ktoré vie byť na Islande poriadne divoké. Nájdeš v nej ľadovce rôznych tvarov a veľkostí staré aj tisíce rokov. Ukrytým klenotom je takzvaná Diamantová pláž s čiernym pieskom, na ktorú sa vyplavujú kusy ľadovcov. Vzniká tak jedinečný jav, keď sa pláž krásne ligoce. Ľadovcovú atrakciu by si si mal však užiť čo najskôr, pretože...

„Materským ľadovcom lagúny sa nazýva Vatnayekudl a zaberá 8 percent celého územia Islandu. V 20. rokoch 20. storočia sa však začalo otepľovať a ľadovec začal ustupovať, a tak vznikla nová lagúna. Za posledných 45 rokov sa Jökulsárlón zväčšil viac ako 2-násobne, z 8 štvorcových kilometrov na 18. Je tu veľká šanca, že sa zmení na fjord,“ píše Vadim na TripAdvisore. Okrem historického výkladu hovorí aj o kráse lagúny.

„Z ľadovca sa odlamujú obrovské kusy a plávajú okolo lagúny, až kým sa neroztopia. Je to fascinujúci dej. Na vodnej hladine sa odráža obloha s bielymi mrakmi a plávajú na nej ľadovce bizarných tvarov. Hranica medzi oblohou a vodou sa stáva iluzórnou,“ dodáva.