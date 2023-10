Strávil som deň v Saudskej Arábii: za kvapku alkoholu či kúsok bravčového mäsa tam môžeš ísť rovno do basy (Reportáž)

Iný kraj, iný mrav. V prípade tejto krajiny to platí viacnásobne. Saudskej Arábie sa však nesmieš zľaknúť.

Ešte pred niekoľkými rokmi tam robila prísne kontroly takzvaná náboženská polícia. Ak sa v krajine muž prechádzal so ženou, ktorá nebola jeho manželkou, mohol mať veľký problém. Ak by tam žena nebola dostatočne zahalená, taktiež mohla čeliť tvrdým následkom.



Zákony a tresty v saudskoarabskom kráľovstve rozhodne nie sú žiadna zábava (na druhej strane ich dôsledkom je skutočne nízka miera kriminality). Ide o absolutistickú monarchiu a islamskú teokraciu. V krajine nenájdeš židovskú synagógu, kresťanské kostoly ani budhistický chrám, len mešity a vôbec tam nesmieš na verejnosti proklamovať iné náboženstvo.

Možno ťa prekvapí aj to, že do krajiny si nemôžeš vziať ani kvapku alkoholu či kúsok bravčového mäsa. Ak tam teda plánuješ ísť na výlet, ploskačku či šunkovú bagetu radšej nechaj doma. V prípade, že by si sa náhodou pozabudol alebo by si chcel byť rebelom a polícia by u teba niečo z toho našla, skončil by si veľmi rýchlo za mrežami.

Dosť však bolo strašenia. Saudská Arábia disponuje množstvom fascinujúcich umeleckých diel či pamiatok a nájdeš tam viacero moderných architektonických skvostov.



V krajine som strávil jeden deň spolu s ďalšími novinármi a so sprievodkyňou v rámci výletu počas infocesty v Bahrajne, ktorú zorganizovala cestovná kancelária Hydrotour. V tomto článku ti krajinu trochu viac priblížime a dozvieš sa, čo všetko sme tam zažili.



Krajina, ktorá sa rýchlo mení

Ak sa trocha vyznáš vo futbale, určite vieš, že v Saudskej Arábii žije napríklad portugalská hviezda Cristiano Ronaldo. Od minulého roka hrá v klube Al-Nassr FC a býva v hlavnom meste Rijád. Paradoxom je, že dostal od štátu výnimku, aby mohol s priateľkou žiť v jednej domácnosti (zákon totiž neumožňuje mužom bývať so ženou, pokiaľ nie sú zosobášení).

Pre krajinu je počas posledných rokov príznačné uvoľňovanie prísnych zákonov a pravidiel. Môže za to najmä korunný princ a súčasný premiér Muhammad bin Salmán, ktorý prišiel s viacerými pozitívnymi zmenami (reputáciu mu však kazia viaceré kauzy či bagatelizovanie takzvaného sportswashingu v Saudskej Arábii).



Staršia, viac tradicionalistická generácia z nich však nie je úplne nadšená. Gen Z, ktorá túži po liberálnejšom svete a chce sa viac baviť, ich, naopak, s radosťou víta. Nielenže sa Saudská Arábia začína viac otvárať turizmu (za 135 eur si môžeš vybaviť ročné turistické víza), veľké zmeny prišli najmä v právach žien.