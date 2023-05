10 dôvodov, prečo by si mal tento rok navštíviť Dubaj. Arabská metropola nie sú len mrakodrapy

Dubaj nie je len pre celebrity a bohatých ľudí. V skutočnosti je to mesto pre každého. Prinášame ti originálne tipy, vďaka ktorým budeš na dovolenku v metropole Spojených arabských emirátov spomínať do konca života.

Ešte v 60. rokoch minulého storočia to bola malá dedinka, dnes je to mesto budúcnosti, v ktorom sa tu budeš cítiť ako hlavná postava z hollywoodskeho filmu. Naskoč do auta, stiahni okno a do uší si pusti Big City Life. Úvodná scéna filmu sa začína.

Ohromujúce mrakodrapy a bizarné futuristické stavby ti spôsobia rovnaký pocit „malosti“, aký môžeš zažiť uprostred tatranských končiarov – doslova ťa pohltia. Na fotkách si ich môžeš pozrieť aj stokrát, no keď už si tu, nič ti zrazu nepripadá reálne. Nemáš na výber, len sa stať súčasťou tohto pulzujúceho kolosu, z ktorého sála rozhorúčený betón a vôňa luxusu.

Dubaj ti vyrazí dych vlastne všetkým – od najvyššej budovy sveta Burdž chalífa cez bláznivé Múzeum budúcnosti a nákupné centrum s lyžiarskym strediskom až po rozprávkové rezorty inšpirované najvyhľadávanejšími destináciami sveta.

Dubaj, veľkomesto, kde je všetko možné. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Hoci sa toto hlavné mesto nachádza v Spojených arabských emirátoch, pre turistov tu neplatia žiadne striktné pravidlá a nájdeš tu prakticky všetko čo v Európe (s bravčovým mäsom a alkoholom to možno budeš mať trošku zložitejšie).

Táto destinácia prirodzene priťahuje veľmi veľa influencerov. Pred ikonickými budovami nájdeš aj špeciálne značky, ktoré ti poradia, kam a ako sa postaviť, aby bola tvoja fotka čo najvydarenejšia. V skutočnosti však toto mesto vyhľadávajú najrôznejšie skupiny ľudí z celého sveta vrátane rodín s deťmi a posledné roky pribúda aj čoraz viac Slovákov.

Mesto sa dva roky po sebe ocitlo na špičke ocenenia portálu Tripadvisor Travellers Choice Awards (za roky 2022 a 2023), čo sa v histórii stalo zatiaľ len raz. Paradoxne, Dubaj je čoraz viac cenovo dostupný ako podobné metropoly, napríklad Singapur, Londýn či New York.

Aj keď sa ti môže zdať, že Dubaj je určený len pre vyvolených a bohatých ľudí, nie je to pravda. Toto hlavné mesto jedného zo Spojených arabských emirátov ponúka priam neobmedzené možnosti, cestujú sem preto ľudia z celého sveta zrealizovať svoj „arabský sen“. Šťastný život tu môžeš žiť aj ty, platia len dve podmienky – musíš byť „mestský typ“ a mať rád horúčavy.

My sme v Dubaji boli začiatkom mája tohto roka, navštívili sme tie najvychytenejšie miesta a teraz ti prinášame neokukané tipy, ktoré len tak v nejakom bedekri nenájdeš.

Najfotogenickejšie infinity bazény sveta

V infinity bazéne s výhľadom na scenériu veľkomesta sa fotky na Instagram robia samy. V Dubaji je takýchto bazénov hneď niekoľko. Najvyššie položený 360-stupňový bazén Aura Skypool sa nachádza na 50. poschodí veže Palm Tower vo výške 200 metrov.

Infinity pool je zážitok na celý život. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Návštevníkom ponúka neuveriteľný výhľad na ikonickú panorámu Dubaja, umelo vybudovaný ostrov Palm Jumeirah s luxusnými rezortmi a horizont Arabského zálivu. Súčasťou je aj bar s reštaurácia inšpirovaná Áziou. Cena za niekoľkohodinový vstup sa začína od 50 eur.

Do Dubaja môžeš do konca mája letieť priamou linkou z Bratislavy so Smartwings . Z Viedne sa do Dubaja dostaneš niekoľkokrát do týždňa leteckými linkami Emirates, Fly Dubai a Wizz Air.

Úchvatné infinity bazény nájdeš aj na strechách 5-hviezdičkových hotelov. Napríklad párty bazén Privilage na 75. poschodí v hoteli SLS Dubai, ktorý je zapísaný aj do Guinnessovej knihy rekordov, alebo bazén v hoteli Address Sky View s priamym výhľadom na Burdž chalífa. Len si to predstav – po pás v chladivej vode, v ruke drink a pred tebou Dubaj ako na dlani.

Adrenalínový safari zážitok

Necelú hodinu od centra Dubaja sa nachádza púšť, kde môžeš zažiť večer ako pravý obyvateľ púšte. Zážitok z dielne Orient Tours sa začína adrenalínovou jazdou v džípe po dunách, ktorá je len pre silnejšie žalúdky. Počas tejto 20-minútovej jazdy džíp zastaví uprostred púšte, kde si môžeš spraviť dokonalé fotky.

Dubajský safari zážitok sa začína adrenalínovou jazdou na džípoch. Zdroj: Dubai Tourism & Economy

Po vzrušujúcom zážitku si na chvíľu oddýchneš na pravej ťavej farme, kde sa môžeš priamo zoznámiť a pomaznať s týmito krásnymi dvojhrbými zvieratami. Keď sme farmu navštívili, zdalo sa nám, že ťavy boli spokojné a bolo o ne dobre postarané.

Program vrcholí v „arabskom kempe“, kde si užiješ gýčový západ slnka, jazdenie na ťavách či sandboarding, teda „púštny snowboard“. Kemp pripomína malé festivalové mestečko, kde si môžeš dať spraviť hennu, vychutnať si arabskú kávu s datľami, dať si šišu a užiť si kultúrny program. Ten pozostáva z brušných tanečníc, ohňovej šou a tradičného ľudového tanca tanoura.

Na záver si môžeš vychutnať tradičnú arabskú večeru pozostávajúcu z grilovaných mäsových špecialít, zo šalátov, zeleniny, z arabského chleba a dezertov.