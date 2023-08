Dokážeš si do dôchodku nasporiť 250-tisíc eur? Odborník vysvetľuje, ako to môžeš dosiahnuť

Investovanie nie je výsadou bohatých. Aj 40 eur mesačne ti môže pomôcť k lepšej budúcnosti.

„Na dôstojný život na dochôdku ti stačí 250-tisíc eur,“ uvádzajú prepočty odborníkov z investičnej platformy Fondee. Pri tomto odporúčaní sa môžu priemernému Slovákovi na dôchodku tisnúť slzy do očí. Realita je taká, že pomerne veľké percento seniorov žije z mesiaca na mesiac. Tento fakt by ťa mal donútiť zamyslieť sa nad tým, ako bude vyzerať tvoj život o desiatky rokov.

Podľa nedávneho prieskumu investičnej platformy Fondee, viac ako 58 % Slovákov neverí, že bude mať dostatočný štátny dôchodok. Väčšina mladých ľudí nemá nadpriemerne štedrý plat, aby si mohli obyčajným sporením každý mesiac zabezpečiť pohodlný život „na staré kolená“.

„O tom, že súčasný systém nie je dlhodobo udržateľný, počúvame už mnoho rokov a dôchodková reforma stále neprichádza. Nezostáva teda nič iné, než sa na penziu zabezpečiť sám. Navyše, práve ženy by sa mali na dôchodok pripravovať starostlivejšie, pretože sa oproti mužom dožívajú vyššieho priemerného veku a zarábajú menej. To isté platí pre podnikateľov, ktorí kvôli paušálnym výdavkom odvádzajú na sociálne poistenie veľmi nízke sumy,“ vysvetľuje Jan Hlavsa, CEO a spoluzakladateľ investičnej platformy Fondee.

Na začiatok ti stačí aj nižšia suma

Najlepšie je začať s investovaním už 20-tke alebo 30-tke. Odporúčaných 250-tisíc eur tak nemusí byť nedosiahnuteľná méta. Cestu k tejto sume odborník vysvetľuje na jednoduchom príklade.

„Peter má 35 rokov. Do dôchodku, v ktorom by rád mesačne poberal 850 eur, by chcel odísť v 65 rokoch. Má teda pred sebou 30 rokov, aby sa na taký vek pripravil a nazhromaždil približne 250 000 eur. Nezabúdajme na infláciu. Pri priemernom 2% raste bude hodnota peňazí za 30 rokov takmer polovičná. Pri takomto vývoji teda Peter potrebuje viac ako 1500 eur mesačne v budúcich cenách,“ uvádza odborník.

Ďalej vysvetľuje: „Keďže je SZČO, čaká ho pravdepodobne dôchodok v pár stovkách eur (dnes je minimálny dôchodok 334,30 eur) za predpokladu, že štát bude naďalej dôchodky valorizovať, teda zvyšovať o rastúcu infláciu. Zvyšok si preto musí zabezpečiť z vlastných prostriedkov. Dá sa to aj inak?“

Koľko eur mesačne si Peter musí odložiť, však nie úplne jednoznačné. Všetko záleží na stratégií, ktorú si zvolí. Napríklad, aby Peter dosiahol cieľovú čiastku, musel by si mesačne odložiť 500 eur. Ak by sa však rozhodol peniaze investovať, stačilo by mu mesačne odložiť iba tretinu tejto sumy.

„Nejde pritom o žiadne kúzla, ale prosté zložené úročenie. To spočíva v priebežnom zhodnocovaní ako našich vkladov, tak aj pripísaných úrokov,“ objasňuje Jan Hlavsa.

Jan Hlavsa vyštudoval ekonómiu na LSE v Londýne. Pred založením Fondee pracoval v londýnskom City, kde spravoval portfóliá v hodnote miliárd dolárov.

CEO investičnej platformy Fondee dodáva, že ľudia majú tendenciu držať čo najviac hotovosti v čase krízy. Na investovanie však nemusíš mať stovky eur mesačne navyše, vo Fondee môžeš začať aj so 40 eurami. „Tu je dobré zachovať si chladnú hlavu a urobiť si rozpočet, a teda koľko potrebujem na jedlo, energie, bývanie a ďalšie výdavky. Ak mi ostane voľný balík peňazí, s ktorým nemám čo robiť, mal by som ho investovať, pretože táto investícia bude o 5 či 10 rokov pekne zhodnotená,“ dodáva.

Odborník upozorňuje, že investovať treba rozumne a nestaviť všetko na jednu kartu. Dostatočne diverzifikované portfólio ti dnes ponúknu napríklad ETF fondy, ktorých kúpou investuješ do stoviek až tisícov akcií rôznych firiem zároveň. Skúsenejší investori radi využívajú aj rizikovejšie investície ako kryptomeny či NFT. „Pamätaj však na to, že s takými investíciami môžeš nielen rozprávkovo zbohatnúť, ale aj o všetko prísť. Preto dbaj na to, aby tvorili maximálne 10% z tvojho portfólia,“ upozorňuje odborník.

Ak nemáš skúsenosti, odborníci z Fondee ťa prevedú krok po kroku. Vyplníš dotazník, ktorý im pomôže zistiť, aký je tvoj postoj k riziku. Potom si vyberieš diverzifikované portfólio ETF fondov podľa svojich potrieb a preferencií. Výber ti uľahčí výsledok dotazníka. V portfóliách je niekoľko ETF fondov (Exchange Traded Fund), ich presný počet závisí od typu. Sú to fondy, s ktorými sa obchoduje na burze a ich cena kopíruje vývoj trhového indexu.

Možno riešiš obavy, že v čase krízy bude hodnota tvojich investícií klesať a prídeš o všetky peniaze. Na investovanie sa však treba pozerať z dlhodobého hľadiska.

„Prakticky sama história nás naučila tomu, že všetky zásadné konflikty ľudských dejín mali vždy značný dopad aj na svetovú ekonomiku, a teda, aj na prepady trhov. V týchto prípadoch evidujeme prepad približne až 15 % a následné zotavenie trhu v rámci pár týždňov, prípadne mesiacov. Historicky tak môže byť panika na trhu, s akou sa stretávame v súčasnosti, skvelou šancou pre kúpu akcií za relatívne nízke ceny,“ uzatvára Hlavsa.

Ako na to trhu vyzerá momentálne ti vysvetlia obrázky nižšie.

