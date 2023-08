Netflix v auguste 2023: Toto sú najlepšie nové seriály a filmy, ktoré pribudnú a oplatí sa pozerať

Čo pozerať v auguste 2023 na Netflixe? Vyjdú nové komédie.

Netflix pre Slovákov zaviedol zakázanie zdieľania hesiel, no nevybral si na to najlepší čas. Po skončení neuspokojivej tretej série Zaklínača v júli prichádza dosť slabý august s nedostatkom zaujímavých noviniek. Je preto možné, že si množstvo Slovákov Netflix v lete zruší. Aké dôvody na to, aby to nerobili, im Netflix plánuje dať v auguste?

1. The Lincoln Lawyer (séria 2 – časť 2) – 3. 8.

Sexy právnik z Los Angeles Mickey Haller je idealista, ktorý riadi svoju právnickú kanceláriu zo svojho auta značky Lincoln. V prípadoch nerobí rozdiely a nebojí sa hrať špinavo, aby dosiahol, čo si zaumieni. Netflix rozdelil druhú sériu na dve časti, pritom zvyšné časti diváci uvidia už 3. augusta. Príbeh uzatvorí zápletku zo štvrtej knihy, podľa ktorej nakrútili celú druhú sériu.

2. Heartstopper (druhá séria) – 3. 8.

V druhej sérii budú diváci sledovať rozvíjajúci sa vzťah Nicka a Charlieho, ktorí začnú zvažovať, že o svojom vzťahu povedia aj okoliu. Coming out však nie je pre nikoho jednoduchý a Nick začína pociťovať strach.

Problémy týkajúce sa vzťahu však riešia aj Tara s Darcy a Tao s Elle majú dilemu, či by mohli byť niekedy viac než len priateľmi. Všetkých navyše čakajú skúšky, školský výlet do Paríža a maturitný ples. Populárny a kritikmi chválený romantický seriál búra predsudky o LGBTI+.

3. Heart of Stone (2023) – 11. 8.

Ťažko povedať, či bude Heart of Stone úspešné a ozaj kvalitné, ale podľa trailera vyzerá tak, že to bude aspoň o čosi lepšie ako Red Notice, v ktorom Gal Gadot tiež hrala hlavnú rolu. Diváci sa môžu napríklad tešiť na množstvo praktickej akcie s kaskadérmi.



Gadot (Wonder Woman) si v thrilleri zahrá špiónku MI-6, ktorá je zároveň členkou tajnej organizácie. Vďaka tomu zistí, že svet sa rúti do záhuby, a ona musí zastaviť ľudí, ktorí sa o to usilujú. V snímke si zahral aj Jamie Dornan (50 Shades of Grey). Režíroval Tom Harper, (Wild Rose, Peaky Blinders či Misfits).

4. Ballers (série 1 – 5) – 15. august

Bolo prekvapením, keď Netflix ohlásil, že získa niektoré seriály z produkcie a katalógu HBO. Jedným z nich je aj Ballers, športová dráma, v ktorej hrá Dwayne Johnson hviezdu NFL. Po aktívnej kariére začal s trénovaním a manažovaním tímu. V seriáli sa pokúsi dosiahnuť v americkom futbale maximum.

5. Depp v. Heard (miniséria) – 16. 8.

Trojdielny dokument sa dôkladne pozrie na najznámejší súdny proces hollywoodskych hercov z roku 2022. Exmanželia Amber Heard a Johnny Depp viedli ostrý spor, v ktorom na seba vytiahli veľkú špinu. Dnes už všetci vedia, že súd dal za pravdu Johnymmu Deppovi, ktorý tak očistil svoje meno a môže sa pokúsiť o návrat do Hollywoodu.

6. The Monkey King (2023) – 18. 8.

Slávny Opičí kráľ z čínskej mytológie sa v animovanom filme spoločne so svojou magickou palicou postaví démonov, drakom a bohom. Jeho najväčším súperom však bude jeho vlastné ego, ktoré mu bráni stať sa skutočným hrdinom a priateľom ľudí. Pomôže mu s tým malé dievča, ktoré mu ukáže správne životného hodnoty. Monkey King je rodinná animovaná komédia s akčnými scénami a dobrodružným motívom.

7. You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah (2023) – 25. 8.

Tento film stále nemá ani len trailer, no veríme, že môže byť dobrý. Jednu z hlavných rol totiž stvárnil Adam Sandler (Uncut Gems, Grown Ups). Okrem Sandlera vo filme hrajú aj jeho manželka Jackie a jeho dve dcéry Sunny a Sadie. Snímka je o mladom dievčati, ktoré chce mať dokonalú oslavu barmicva. Jej vystresovaná matka ju však donúti kúpiť si odporné šaty a celé plánovanie sa začne kaziť.

Zdroj: Netflix

8. One Piece (1. séria) – 30. 8.

Netflix sa po jemne zbabranej hranej adaptácii slávneho anime Cowboy Bebop púšťa do ďalšieho anime. One Piece je legendárny manga príbeh, ktorý dostal rovnomenné anime. Príbeh sa odohráva na alternatívnej Zemi, na ktorej vládnu piráti a niektorí jedinci majú nadprirodzené schopnosti.

Všetci sa ženú za takzvaným One Piece, bájnym pokladom pirátskeho kráľa Gol D. Rogea, ktorý je už po smrti. Hlavnou postavou je tínedžer Monkey D. Luffy, ktorý sníva o vlastnej družine pirátov a o tom, že získa One Piece a stane sa novým pirátskym kráľom. Či hraný seriál vyzerá dostatočne dobre, prezradí už trailer.