TEST: Volkswagen ID.5 je príjemným rodinným SUV na každý deň. Aký má však dojazd?

Vyskúšali sme najštýlovejšie elektrické SUV značky Volkswagen, ktoré zaručí príjemný komfort cestovania.

Volkswagen svoje portfólio rozširuje o čoraz väčší počet elektrických modelov. Dokonca má na našom trhu aktuálne jednu z najširších ponúk elektromobilov – ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 či ID. Buzz. Nám sa do rúk dostal štýlovejší model odvodený od ID.4, teda model ID.5, ktorý možno označiť za akési elektrické SUV-kupé.

Testovaný kus bol vo verzii Pro Performance, ktorú možno pokojne označiť za najracionálnejšiu voľbu, pretože zastupuje ideálny pomer medzi výkonom a dojazdom.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Štýlovejšia a aerodynamickejšia karoséria

To, že ID.5 je de facto len iný karosársky variant ID.4-ky, prezradí predná časť, ktorú majú oba modely až po A-stĺpik prakticky identickú. Jedinou odlišnosťou je len inak tvarovaný predný nárazník, ktorý to svojím členením pri ID.5-ke hrá viac na športovejšiu nôtu – masívnejšia plastová výplň totiž pôsobí viac vyzývavo a agresívnejšie. Vyzdvihujeme full-LED svetlá, ktoré tvorila príplatková iQ.Light Matrix-LED svetelná technika. Okrem toho, že ponúka netypickú grafiku (trochu pripomína oči), jej funkcionalita je vynikajúca – má perfektný svetelný lúč a výborne pracujúcu adaptívnu technológiu diaľkových svetiel.

Predné svetlá s už bielo-čiernym logom spája svetelný pás. Aj napriek tomu, že testovačka disponovala len bežným bielym lakom, Volkswagen sa snaží štýl svojho modelu docieliť aj použitím hneď troch odtieňov karosérie – hlavného laku sekunduje nielen čierna strecha, ale aj strieborná lišta, ktorá sa plynulo tiahne od predných až po zadné stĺpiky. Ani s relatívne fádnym bielym lakom tak ID.5-ka nepôsobí nudne. Spolu s veľkými čiernymi plochami, 19" čiernymi diskami a so spomínanou kontrastne lakovanou strechou vyzerá práveže štýlovo.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Pekné sú zapustené kľučky. Sú mechanické, no nevyčnievajú do priestoru. Zásadné zmeny sú vzadu, kde má na rozdiel od ID.4 toto auto skosenú strechu a viac pripomína vozidlá typu kupé. Z vysokých bokov vystupuje ponad veko batožinového priestoru navyše decentné krídlo.

Zrezaná zadná časť pritom neplní len estetickú funkciu, ale zlepšuje aj aerodynamiku – koeficient odporu vzduchu má hodnotu len 0,26 (ID.4 má 0,28), čo vie predĺžiť dojazd o niekoľko kilometrov. Batožinový priestor pritom stále ponúka veľmi slušných takmer 550 litrov.

Vzadu sú pekne prepojené LED svetlá, ktorých grafika púta veľkú pozornosť. Okrem horizontálneho svetelného pásu totiž ich spodnú časť tvoria osobitné 3D segmenty, ktoré pri odomknutí/zamknutí vozidla predvedú efektnú animáciu. Logo aj označenie modelu je v zmysle tradície všetkých ID modelov v bielom vyhotovení.

Futuristický kokpit, ktorý reaguje len na dotyky

Zatiaľ čo ID.3 je oprávnene terčom kritiky za lacnejší dojem z interiéru, väčšie modely z ID rodiny sú na tom zásadne lepšie. Auto, ktoré sme testovali, malo veľmi zaujímavú konfiguráciu, ktorá dodávala futuristicky navrhnutému kokpitu veľmi hodnotný nádych – kombinácia čiernej a hnedej (eko)kože v kombinácii so striebornými dekórmi vyzerá naživo veľmi dobre. Pochváliť musíme aj spracovanie a použité materiály. Pripraviť sa treba na dotykové ovládanie, na ktoré treba cvik a nie vždy zastupuje to najideálnejšie riešenie.

Z interiéru sa totiž úplne vytratili fyzické tlačidlá, ktoré nahradili displeje a početné dotykové plochy. Tie nájdeš nielen pod stredovým displejom, kde slúžia na nastavenie teploty ventilácie či zvyšovanie hlasitosti rádia (žiaľ bez podsvietenia), ale aj na volante či dokonca na mieste, kde sa nachádza panel na obsluhu svetiel. Vyvolanie niektorých funkcií tak vyžaduje zvyk, zatiaľ čo dotykové plochy na volante sa nám podarilo neraz stlačiť aj nechtiac.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

Pokiaľ si teda chceš v ID.5-ke niečo rýchlo nastaviť, nedá sa to popamäti a treba sa na dotykovú plochu aj pozrieť. Centrom palubnej dosky je 12" displej infotainmentu, ktorý ponúka veľmi pekné a pomerne intuitívne prostredie s vysokým rozlíšením. Ideálom je, keď sa naučíš používať skratky, ktoré značne uľahčia nastavovanie niektorých funkcií.

Pred vodičom je netypický, len vyše 5" displej budíkov, ktorý slúži na zobrazenie tých najzákladnejších informácií a umiestnený je priamo na stĺpiku riadenia. Toto riešenie nám neprekáža, oceňujeme veľké zobrazenie rýchlosti a doplnkové informácie, ako je stav batérie či aktuálne rýchlostne limity. Absencia zobrazenia mapy či multimédií nám neprekážala, no nie každému sa takéto minimalistické riešenie páči. Veľké plus dávame za head-up displej s prvkami rozšírenej reality, ktoré systém premieta priamo na čelné okno.

Ďalším netradičným prvkom interiéru je volič režimu jazdy – nenachádza sa na stredovom tuneli, ale priamo vedľa budíkov. Funguje pritom podobne ako v BMW i3, teda systémom otáčania. Podobný volič má nielen nové ID.7, ale dostane ho aj nový Passat či Tiguan. Vďaka tomu je stredový tunel prakticky prázdny a umožňuje umiestnenie veľkého počtu veľkých odkladacích priestorov. Vnútorný priestor je na danú triedu veľkolepý, dokonca ani skosená strecha výrazne neovplyvňuje miesto nad hlavou vzadu.

Ideálny stred v ponuke

Náš model bol vo verzii Pro Performance, čo značí, že ide o stredný výkonnostný stupeň, ktorý je medzi základnou verziou Pro (174 koní) a vrcholným GTX (299 koní). Elektromotor umiestnený na zadnej náprave tak disponuje výkonom 150 kW/204 koní a 310 Nm. To je ideálny (elektrický) výkon pre 2,2-tonové SUV – akceleráciu z 0 na 100 km/h zvládneš za veľmi slušný čas 8,4 sekundy, takže jazda môže byť svižná, no zároveň nejde o prehnane vysoký výkon, ktorý by sa negatívne podpísal na spotrebe. Maximálna rýchlosť je 160 km/h.

Batéria má kapacitu 82 kWh (využiteľných 77), pričom v zmysle WLTP meraní automobilka uvádza dojazd až 533 kilometrov. Od tohto údaju sa najviac vzdiališ pri jazde po diaľnici, kde ID.5-ka pri rýchlosti 130 až 140 km/h spraví so spotrebou 22-23 kWh/100 km okolo 300 kilometrov. Pri pokojnej jazde mimo obcí nie je problém dosiahnuť hranicu 15 kWh/100 km, čím je možné atakovať aj 500 km.

Pri bežnej jazde v zmiešaných podmienkach sme však jazdili so spotrebou okolo 19 kWh/100 km, čiže náš reálny dojazd sa pohyboval na hranici 400 km. Palubný systém pritom podporuje po novom už 135 kW nabíjanie. Nám sa v praxi podarilo na rýchlonabíjačke dobiť akumulátor z 10 na 80 percent za necelých 40 minút.

Zdroj: Refresher/martinzmartina

299-koňová verzia síce ponúka lepšiu dynamiku a súčasne aj pohon všetkých štyroch kolies, no to má vplyv na dojazd, ktorý bude určite nižší. Naopak, základné vyhotovenie Pro s výkonom 174 koní síce docieli najvyšší dojazd, z výkonnostnej stránky nie každému postačí. Práve preto tvrdíme, že 204 koní je ideálny pomer medzi výkonom a dojazdom, hoci istý kompromis treba spraviť – výhradne zadný pohon.

ID.5 totiž na rozdiel od ID.4 ponúka pohon oboch náprav len pre športovo ladenú verziu GTX. Pokiaľ teda chceš pohon všetkých štyroch kolies, voliť musíš buď ID.4/5 GTX, alebo ID.4 Pro 4Motion. Vzhľadom na to, že modely ID majú koncepciu zadného pohonu, s trakciou problém nie je, i keď je poháňaná len jedná náprava. Na náročnejšie terénne jazdenie však táto verzia určite nie je.

ID.5 je skôr pohodové rodinné SUV na cestovanie po bežných cestách, pričom vďaka veľmi účinnej rekuperácii jeho elektrická sústava najlepšie funguje v meste. V kombinácii s výbornou pružnosťou a tichou prevádzkou je tak jazda mimoriadne pohodlná. Navyše na 19" diskoch je aj komfort pruženia na výbornej úrovni, pochváliť treba aj veľmi dobré odhlučnenie náprav. Celkovo je ID.5 Pro Performance ideálnym spoločníkom na každý deň. Cena testovaného modelu bola 66-tisíc €.