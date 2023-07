FOTO: Mark Zuckerberg zverejnil fotku vyrysovaného tela vedľa UFC šampiónov. Súboj miliardárov s Elonom Muskom berie vážne

Podľa šéfa UFC pôjde o najväčšiu bitku v histórii.

Súboj miliardárov v klietke je stále reálnejší. Po tom, čo šéf Twittera Elon Musk vyzval spoluzakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga na MMA zápas, to vyzerá, že obaja technologickí magnáti usilovne trénujú na avizovaný zápas.

CEO spoločnosti Meta reagoval na nedávnu Muskovu fotku z tréningu s legendou MMA Georgesom St-Pierrom tým, že si privolal vlastné posily. Spoločne s UFC šampiónmi Israelom Adesanyom a Alexom Volkanvským zverejnili fotku z tréningu, na ktorej sú všetci traja hore bez. Mnohí používatelia na sociálnej sieti zostali šokovaní z toho, aké má Zuckerberg vyrysované telo.

„Je mi cťou s vami trénovať, chlapi,“ napísal pod fotku šéf Facebooku. Avizovaný zápas tak naberá čoraz reálnejšie kontúry. Celý spor medzi miliardármi vyvrcholil ešte v júni, keď Musk na svojom Twitteri navrhol zápas v klietke. Zuckerberg na to zas reagoval na Instagrame, kde napísal stručne: „Pošli mi polohu.“

Zápas síce oficiálne stále nebol potvrdený, no prezident najväčšej organizácie zameranej na zmiešané bojové umenia na svete Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White medzičasom prezradil, že Mark Zuckerberg a Elon Musk spoločný MMA zápas myslia smrteľne vážne.

S oboma vraj volal a chcú ísť do toho. „Bola by to najväčšia bitka v histórii,“ neskrýval nadšenie. Podľa neho vôbec neprekáža, že nie sú profesionálni zápasníci, tento súboj by jednoducho chcel vidieť úplne každý, čo by, samozrejme, značilo aj astronomický zárobok.

Hoci nie sú profíci, obaja sa amatérsky venujú bojovým športom. Zuckerberg sa netají vášňou pre bojové umenie džiu-džicu. V máji tohto roka sa dokonca zúčastnil na svojom prvom turnaji, odkiaľ si odniesol hneď dva cenné kovy – zlatú a striebornú medailu. Nejaký čas už trénuje aj MMA a vyslúžil si dokonca pochvalu od troch šampiónov UFC Conora McGregora, Aljamaina Sterlinga a Alexandra Volkanovského.

Musk zas v podcaste Joea Rogena povedal, že pred tým, než sa z neho stal jeden z najúspešnejších podnikateľov v histórii, trénoval taekwondo, karate, džudo a krátko aj brazílske džiu-džicu. Nateraz nám teda ostáva len čakať na ďalšie informácie a oficiálne potvrdenie zápasu, no všetko nasvedčuje tomu, že sa v prípade miliardárskeho súboja máme na čo tešiť.