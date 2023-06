Musk vyzval Zuckerberga na súboj miliardárov v klietke, ten hneď súhlasil. Pošli mi polohu, odkázal mu

Spoluzakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg, ktorý sa netají vášňou pre bojové umenie džiu-džicu, podľa portálu Complex súhlasil so zápasom v klietke proti šéfovi Twittera Elonovi Muskovi. Musk navrhol zápas v klietke na svojej platforme, na čo Zuckerberg reagoval na Instagrame, kde napísal stručne: „Pošli mi polohu.“

Mark Zuckerberg responds to Elon Musk saying he's down for a cage fight 🥊



"Send me location" pic.twitter.com/NE4mL8l4po