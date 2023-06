Musk aj Zuckerberg ten zápas myslia smrteľne vážne, vraví prezident UFC. S oboma už volal a chcú ísť do toho

Dana White prezradil novinárom, že MMA duel medzi dvoma vplyvnými biznismenmi vyzerá naozaj reálne.

Dana White, prezident najväčšej organizácie zameranej na zmiešané bojové umenia na svete Ultimate Fighting Championship (UFC), prezradil vo videorozhovore pre TMZSports, že Mark Zuckerberg a Elon Musk spoločný MMA zápas myslia smrteľne vážne.





S oboma vraj volal a chcú ísť do toho. „Bola by to najväčšia bitka v histórii,“ neskrýval nadšenie White. Podľa neho vôbec neprekáža, že nie sú profesionálni zápasníci, tento súboj by jednoducho chcel vidieť úplne každý, čo by, samozrejme, značilo aj astronomický zárobok.



„Prekonalo by to všetky rekordy v rámci pay-per-view (platba za prehratie, pozn. redaktora). Títo chlapci by získali stovky miliónov dolárov na charitu,“ povedal šéf UFC. Vraj by možný zárobok dokonca strojnásobil súčasný rekord, ktorý podľa Whita vygeneroval boxerský zápas Conora McGregora s Floydom Mayweatherom.





Zdroj: Getty Images/Brendan Smialowski, Facebook/Mark Zuckergerg



Miliardári mali spor na sociálnych sieťach, ktorý vyvrcholil tweetom Elona Muska. Zakladateľa Facebooku vyzval na súboj v klietke. Na Zuckerbergovu odpoveď nemusel dlho čakať, na Instagrame napísal stručne: „Pošli mi polohu.“



Ako sme písali v tomto článku, šéf Tesly povedal v podcaste Joea Rogena, že pred tým, než sa z neho stal jeden z najúspešnejších podnikateľov v histórii, trénoval taekwondo, karate, džudo a krátko aj brazílske džiu-džicu. Zuckerberg už nejaký čas trénuje MMA a vyslúžil si dokonca pochvalu od troch šampiónov UFC Conora McGregora, Aljamaina Sterlinga a Alexandra Volkanovského.