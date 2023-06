Lúčime sa so Zaklínačom Henrym Cavillom. Aké sú naše dojmy z prvých častí 3. série?

Lov na princeznú z Cintry pokračuje.

Netflix na svojej streamovacej platforme sprístupnil 5 častí (ďalšie 3 vyjdú v júli) z novej série Zaklínača, ktorá bude pre Henryho Cavilla poslednou. Po pozretí prvých dvoch epizód môžeme povedať, že si seriál udržal úroveň predošlej série – v dobrom slova zmysle aj v zlom. Inak povedané, ak ťa Zaklínač doposiaľ bavil, užiješ si ho aj tentoraz. Pokiaľ ťa však vývoj v druhej sérii sklamal, nemusíš sa do nových epizód príliš hrnúť. Klady aj zápory seriálu totiž pretrvávajú.

Zdroj: Netflix

Hneď na úvod nám tvorcovia rozprúdili krv síce krátkou, ale poriadne krvavou scénou, ktorá naznačila, kam sa bude najbližší dej uberať. Yennefer a Geralt utekajú pred lovcami, ktorí idú po krku Ciri. To, že má o princeznú z Cintry záujem skutočne veľa frakcií, zistíš hneď v prvej časti. Niektoré z nich, ako napríklad elfovia, sú však poriadne nudné.

V 3. sérii spoznávame postavu vodca malej skupiny Scoia’tael menom Gallatin. O jeho charaktere sa v prvých dvoch častiach nič podstatné nedozvieme. Vieme len, že nenávidí ľudí. Jeho postava nepochádza z kníh Andrzeja Sapkowského ani z hier od CD Projekt RED a máme pocit, že je pre ústrednú dejovú líniu úplne zbytočná.

Zdroj: Netflix

Mrzí nás tiež, že tvorcovia nemalú časť stopáže zaplnili vatou, nepodstatným small tlakom a morálnymi poučkami, najmä pri dialógoch s Ciri. Menované negatíva vrátane pomalšieho tempa však boli prevažne v úvodnej časti.

V druhej nás okrem ďalšieho návalu adrenalínovej akcie čakala aj pomerne desivá príšera a politikárčenie čarodejníkov v Aretuze, ktoré je pre ďalší vývoj z kníh veľmi podstatné. Otázne je, ako veľmi zostanú scenáristi verní predlohe, pričom vieme, že fanúšikovia práve pre tento dôvod seriál kritizovali.

Ďalším veľkým otáznikom je, ako sa podarí uchopiť postavu Emhyra var Emreisa. V prvých dvoch častiach sa okrem pálenia obrazov a jedného nevýrazného monológu príliš neukázal, čo nás mrzí. Nilfgaard by mal však už čoskoro výrazne zasiahnuť do kráľovstiev severu, a tak si jeho postavu dozaista užijeme oveľa viac.

Zdroj: Netflix

Pomerne zábavné je sledovať aj rozhovory medzi šéfom špiónov Redanie Djikstrom a čarodejnicou Philippou, ktorú diváci spoznali už v predošlej sérii. Jej vyobrazenie môže síce niektorým fanúšikov kníh a hier prekážať, no v našom prípade si jej scény užívame.

Medzi Philippou a Djikstrom sa navyše podarilo tvorcom vytvoriť silnú chémiu. Aj neznalec predlohy si ľahko domyslí, že táto dvojica sa bude ešte snažiť svojimi intrigami zamiešať karty.

A aj o tom je svet Witchera. Seriál by v žiadnom prípade nemohli utiahnuť iba akčné súboje zamerané na hlavnú trojicu. Sme preto radi, že nás dokážu zaujať aj vedľajšie línie z Redanie a Aretuzy. Ak by totiž boli na úrovni nudného oplakávania elfov, ktorí neustále spomínajú na staré zlaté časy z obdobia Dol Blathanna, asi by sme sa už na to dávno vykašlali.