FOTO: Tradičný dom v Strekove slúži ako ateliér režiséra. Zaujme ťa záhrada s drevenou pergolou a modrý nábytok

V jednoduchom dome vznikol ateliér plný svetla a modrých akcentov.

Architekti pracovali s jednoduchým štvorcovým domom, ktorý je obklopený vinohradmi. Na prvý pohľad zaujme dostatkom svetla, jemnými farbami, svetlým drevom, obrazmi a modrými akcentmi, ktoré sú najväčšou dominantou interiéru. Modrú farbu dostali dokonca aj rámy okien, ktoré tak vynikajú v exteriéri. Do oka padne aj záhrada s drevenou pergolou, umiestnenou medzi obývacou izbou a trávnatou záhradou. Cieľom projektu bolo vytvoriť ateliér režiséra, v ktorom sa môže stretávať 10 až 12 ľudí.

Režisérsky ateliér sa nachádza v tradičnom domčeku. Využitím radikálnych zmien v interiéri vznikol útulný priestor, kde sa môžeš „stretnúť“ s tradičnými prvkami, ako je pec, zápecok, veranda a pergola, ktoré však dostali moderné vyhotovenie. Veľký dôraz sa kladie na voľbu materiálov, farebnosť a použité textúry, čo dodáva priestoru atypický charakter. „Rekonštrukciu sme viedli veľmi striedmo. Čo sa dalo zrecyklovať či zachovať, ostalo na dome,“ približuje architektka Jana Benková.

Na projekte pracovali architekti Juraj Benko, Jana Benková a Marián Gombarček. Vďaka ich práci vznikol priestor, v ktorom sa má stretávať mnoho ľudí. Výzvou architektov bolo najmä to, ako premeniť starý dom na miesto, ktoré má zrazu slúžiť filmárskej „rodine“ a jej kreatívnym spolupracovníkom. Pracovali s myšlienkou, ako využiť čo najviac z pôvodnej stavby a zachovať tak jej čaro.

V dome ti padne do oka modrý nábytok. Zdroj: benkobenko/Matej Hakár

Dom pôsobí nenápadne

„Zavolal mi priateľ, že by rád kúpil nehnuteľnosť. Išli sme si ju spolu obzrieť. Cestovali sme 1,5 hodiny vlakom z Bratislavy. Vyberal ho podľa dostupnosti verejnej dopravy. Nemala som veľké očakávania, neboli to hory, ale prekvapivo nížina,“ opisuje začiatok projektu architektka Jana Benková. Pre režiséra bolo dôležité, aby našiel tichú lokalitu, kde by sa mu dobre tvorilo. Nakoniec sa architekti popasovali s tradičným domom so štvorcovým pôdorysom. Jeho súčasťou je aj veľká záhrada.

Zvonku stavba pôsobí veľmi nenápadne, keďže fasáda bola riešená s minimálnymi úpravami. Na mieste sa doteraz nachádza všetko tak, ako bolo pôvodne. Na prvý pohľad sa môže zdať, že v dome nedošlo k žiadnym zmenám. Skutočná rekonštrukcia rodinného domu však bola veľmi ambiciózna a špecifická.

„Nezvyčajné bolo len to, že to bola práca na diaľku. Realizácia sa začala v čase prvej vlny pandémie, boli sme nútení komunikovať na diaľku so stavbou, rovnako sme bojovali s nedostupnosťou stavebných materiálov. Komunikovali sme online, interiér sme dopĺňali hotovým nábytkom a doplnkami,“ opisuje proces Jana Benková.

Ateliér benkobenkova je známy svojím typickým prístupom k zachovávaniu a opätovnému využívaniu materiálov pri stavebných projektoch. Dokážu tak zachovať ich charakter a príbeh, čo sa im podarilo aj pri tomto dome. „Aj keď sme si uvedomovali, že strešná konštrukcia bola pôvodná, nemohli sme odolať myšlienke otvoriť časť strechy v centrálnom priestore a začleniť ju do obytného priestoru. Tvarovanie strechy sme zachovali, nezmenili sme ho, iba sme vymenili krytinu,“ dodáva.