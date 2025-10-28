Kategórie
dnes 28. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:14

KVÍZ: Vieš, z ktorej krajiny pochádza Halloween a čo sa vyrezávalo pred tekvicou? Zisti, či sa vyznáš v sviatku strašidiel

KVÍZ: Vieš, z ktorej krajiny pochádza Halloween a čo sa vyrezávalo pred tekvicou? Zisti, či sa vyznáš v sviatku strašidiel
Zdroj: Unsplash / David Menidrey
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Halloween nie je len o tekviciach a sladkostiach. Jeho korene siahajú až do starobylých keltských sviatkov a stredovekých zvykov.

Myslíš si, že poznáš všetko o najstrašidelnejšej noci v roku? Tento kvíz ti ukáže, či si len fanúšik tekvíc a sladkostí, alebo skutočný znalec temných tradícií, ktoré sa tiahnu storočiami.

Od starobylého keltského sviatku Samhain, cez stredoveké zvyky souling a guising, až po to, ako sa zo sviatku stala komerčná udalosť - tieto otázky preveria tvoje vedomosti o historickom, kultúrnom aj ľudovom pozadí Halloweenu.

Kvíz
KVÍZ: Halloween nie je len o kostýmoch a cukríkoch. Vieš, čo sa v skutočnosti oslavuje 31. októbra?
Odkiaľ pochádza slovo „Halloween“?
Zdroj: Unsplash/freestocks
1 10
Odkiaľ pochádza slovo „Halloween“?
Skratka z „Hallowed Evening“
Z írskych slov „Hall“ (sála) + „Oween“ (noc)
Z výrazu „All Hallows’ Eve“
Vysvetlenie
Slovo Halloween vzniklo skrátením frázy „All Hallows’ Eve“ - predvečer sviatku Všetkých svätých (All Hallows’ Day, 1. novembra). Staré anglické All Hallows Even sa zmenilo na Hallowe’en, ktoré sa neskôr ustálilo do dnešnej podoby Halloween. Pomenovanie odkazuje na spojenie keltských pohanských tradícií (Samhain) s kresťanským kalendárom. Je to jazykový aj kultúrny dôkaz prelínania dvoch odlišných duchovných svetov.
Z akej krajiny pochádza tradícia Halloweenu?
Zdroj: Pexels.com
2 10
Z akej krajiny pochádza tradícia Halloweenu?
Škótsko
Spojené štáty americké
Írsko
Vysvetlenie
Halloween má korene v keltskom sviatku Samhain, ktorý sa slávil v Írsku. Írski prisťahovalci priniesli túto tradíciu do Ameriky v 19. storočí.
Ktorá tradícia je historickým predchodcom moderného „trick-or-treat“?
Zdroj: Unsplash/Dillon Kydd/volně k užití
3 10
Ktorá tradícia je historickým predchodcom moderného „trick-or-treat“?
Vyháňanie zlých duchov maskami
Stredoveké „souling“ a „guising“
Rímske obety bohu Saturnovi
Vysvetlenie
„Trick-or-treat“ má korene v stredovekých európskych zvykoch. Počas sviatkov Všetkých svätých chodili chudobní po domoch, modlili sa za duše zosnulých a dostávali za to „soul cakes“ - koláčiky pre dušu (souling). V Škótsku a Írsku sa deti maskovali a recitovali básne (guising) výmenou za jedlo. Americká verzia „trick-or-treat“ sa objavila až v 30. rokoch 20. storočia, ale stojí na týchto európskych koreňoch.
Čo sa pôvodne vyrezávalo ešte pred tekvicou?
Zdroj: Pexels.com
4 10
Čo sa pôvodne vyrezávalo ešte pred tekvicou?
Repa
Zemiak
Drevená miska
Vysvetlenie
Pred príchodom tekvice do Európy vyrezávali Íri repy alebo turnipy. Legenda o Stingy Jackovi hovorí o mužovi, ktorý oklamal diabla a musel blúdiť so žeravým uhlíkom vo vydlabanej repe. Keď írski imigranti prišli do USA, zistili, že tekvica je väčšia a ľahšia na vyrezávanie a vznikla moderná „Jack-o’-lantern“.
Ktorý starorímsky sviatok najviac ovplyvnil neskoršie tradície spojené s Halloweenom?
Zdroj: Fanta
5 10
Ktorý starorímsky sviatok najviac ovplyvnil neskoršie tradície spojené s Halloweenom?
Feralia
Saturnalia
Lupercalia
Vysvetlenie
Feralia bol rímsky sviatok, počas ktorého sa uctievali duše zosnulých. Konal sa v februári, ale jeho duchovný obsah (spojenie so smrťou, obetovanie jedla mŕtvym) sa neskôr prelial do kresťanských sviatkov Všetkých svätých a Dušičiek.
Prečo sa v minulosti počas Halloweenu zapaľovali veľké ohne?
Zdroj: Unsplash/Ross Sneddon
6 10
Prečo sa v minulosti počas Halloweenu zapaľovali veľké ohne?
Aby sa zohriali ľudia počas zimy
Ako symbol prechodu medzi ročnými obdobiami
Aby odpudzovali divú zver
Vysvetlenie
Keltský Samhain (predchodca Halloweenu, ako ho poznáme dnes) označoval koniec úrody a začiatok zimy. Ohniská symbolizovali očistu, obnovu a svetlo v temnote, chránili ľudí aj dobytok pred zlými silami. Po obradoch si ľudia brali uhlíky z rituálneho ohňa do svojich domovov ako „požehnané svetlo“ pre nový cyklus.
Aký sociálny význam malo tradičné vyrábanie masiek a kostýmov v minulosti?
Zdroj: Twitter/Kendall Jenner
7 10
Aký sociálny význam malo tradičné vyrábanie masiek a kostýmov v minulosti?
Zbližovanie komunity
Skrytá forma protestu proti cirkvi
Účel sa nezmenil - len zábava a strašenie
Vysvetlenie
Maskovanie počas jesenných sviatkov umožňovalo ľuďom prelomiť spoločenské bariéry. Skryté tváre znamenali, že bežní ľudia mohli žartovať s autoritami, riešiť spory alebo symbolicky „zmazať“ napätie pred zimou. Malo to rituálny aj sociálny rozmer - vyvažovanie chaosu a poriadku, temnoty a svetla, smrti a života.
Ktoré zviera sa pôvodne spájalo s temnými silami a čarodejnicami v stredoveku, a nie je len moderný „Halloween symbol“?
Zdroj: Universal Pictures
8 10
Ktoré zviera sa pôvodne spájalo s temnými silami a čarodejnicami v stredoveku, a nie je len moderný „Halloween symbol“?
Netopier
Sova
Čierna mačka
Vysvetlenie
Čierna mačka bola v stredoveku považovaná za spoločníka čarodejníc. Verilo sa, že im pomáha pri čarovaní a škodí nepriateľom. Táto symbolika sa zachovala aj v neskoršom ľudovom folklóre a ovplyvnila moderné halloweenské motívy. Na rozdiel od netopierov, ktoré sa stali populárne až v gotickej literatúre a hororových filmoch, čierna mačka má historické korene.
Prečo sa Halloween v 20. storočí v USA tak výrazne skomercionalizoval?
Zdroj: Unsplash / Jonathan Borba
9 10
Prečo sa Halloween v 20. storočí v USA tak výrazne skomercionalizoval?
Kvôli politickej kampani konkrétneho politika
Pre snahu pretvoriť divoké tradície na bezpečné rodinné oslavy
Kvôli prekvitajúcemu tekvicovému priemyslu
Vysvetlenie
Počas urbanizácie (20. roky 20. storočia) začal Halloween v USA získavať formu komunitnej a detskej zábavy. Pôvodne býval spojený s vandalizmom a žartami. Mestá, školy a cirkvi sa ho snažili „zjemniť“ - vznikli maškarné večierky, ozdoby, a výrobcovia cukroviniek sa chopili príležitosti. Tak vznikol moderný „consumer Halloween“, ktorý poznáme dnes.
Ktorý film od Tima Burtona rozpráva o „Kráľovi Halloweenského mesta“?
Zdroj: TIM BURTON PRODUCTIONS / propagační foto
10 10
Ktorý film od Tima Burtona rozpráva o „Kráľovi Halloweenského mesta“?
The Nightmare Before Christmas
Corpse Bride
Frankenweenie
Vysvetlenie
Hlavnou postavou filmu je Jack Skellington, „Pumpkin King“, ktorý sa snaží priniesť do Halloweenského sveta Vianoce s katastrofálnymi následkami.
Vyhodnotiť kvíz
HALLOWEEN KVÍZ
