Travis Scott a John McEnroe v reklame pre Nike vo veľkom štýle predstavujú ikonický model tenisiek v novom vyhotovení

Travis Scott plánuje v roku 2023 návrat na vrchol na všetkých frontoch, keď po oznámení vydania očakávaného albumu Utopia pokračuje aj v spolupráci so spoločnosťou Nike.

Po poslednej úprave modelu tenisiek Air Jordan 1 Low OG SP vo farebnom vyhotovení Olive tentoraz raper ukazuje retro siluetu Nike Mac Attack z roku 1984 v novom šate, pričom po jeho boku hviezdi legendárny americký tenista John McEnroe. V reklamnom spote obaja predvádzajú svoje zručnosti s tenisovou raketou a celá kampaň sa nesie v duchu hesla „Rebel like the OG“, čím marketingový tím poukázal na odvážne tvary tenisiek.

Travis Scott and John McEnroe duel in a game of tennis for Nike’s new Mac Attack spot 🎾 @trvisXX pic.twitter.com/QzXQxiFWxa