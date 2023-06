Travis Scott vraj vydá dlhoočakávaný album Utopia už tento mesiac. Fanúšikovia si myslia, že to bude najlepší album roka 2023

Má to byť raperov štvrtý album.

Travis Scott svojich fanúšikov poriadne naťahuje a zdá sa, že umelec sa rozhodol promovať svoj nový projekt veľmi záhadným spôsobom. Už od roku 2018 zanecháva odkazy, ktoré smerujú k jeho dlhoočakávanému albumu Utopia.

Prednedávnom paparazzovia odfotili rapera v uliciach Hollywoodu spolu s jeho ochrankárom. Ten držal v ruke kufrík, na ktorom bol nápis Utopia. V hudobnom svete koluje informácia, že s novým albumom by mal odštartovať aj svoje svetové turné. „Bude to najlepší album v roku 2023,“ komentuje fanúšik na Instagrame. „Nikdy som sa netešil na iný album viac. Toto bude veľkolepé,“ zanecháva komentár ďalší. Utopia je pripravovaný štvrtý štúdiový album, ktorý by mal vraj uzrieť svetlo sveta už tento mesiac.

Fanúšikovia Travisa Scotta sa nového albumu už naozaj nevedia dočkať. Doteraz všetci „žijú“ z jeho posledného albumu Astroworld.

JUST GIVE IT TO US ALREADY https://t.co/cO3YzzEMU6 pic.twitter.com/o9AxEQqafm — majin goose RIP Rengoku (@ghostavoreyes) May 24, 2023

„Utópia je niečo, čo je mimo nás, je to nejaký dokonalý stav mysle. Každým albumom, ktorý vydám, sa chcem čo najviac priblížiť do mysle ľudí. Snažím sa fanúšikom ukázať skúsenosti, kde všade môžu zažiť utópiu, ale môžu sa zabávať a užívať si. Môžu to byť napríklad nové lieky, cesty, magické veci, ktoré vás posunú vpred. Utópia je skutočná, ľudia to musia cítiť,“ cituje rapera portál Billborad.

Hudobný projekt sa stal diskusiou číslo jeden aj pre podcast NFR, ktorý sa zaoberá novinkami zo sveta rapu. V rozhovore sa uvádza, že potvrdenie o vydaní albumu malo zverejniť veľké vydavateľstvo Epic Records, s ktorým má spevák podpísanú zmluvu už od roku 2012. Generálna riaditeľka Sylvia Rhone vraj uviedla dátum vydania 23. júna 2023.

Po internete dlho kolovali klebety, že jedným z prvých hostí na albume by mohol byť The Weeknd. Ten na svojom Instagrame 24. mája 2023 uverejnil príspevok, na ktorom vystupuje z auta, pričom vedľa neho stojí ochrankár so spomínaným kufríkom. „Takže legendárne duo je späť. Travis x Abel,“ raduje sa fanúšik.

Travis Scott opened the Utopia briefcase‼️👀 pic.twitter.com/cWdNzfkTXU — RapTV (@Rap) May 22, 2023

Či album 23. júna naozaj vyjde, stále nie je oficiálne potvrdené. Portál Kurrco, ktorý sa zaoberá hip-hopovým obsahom, uverejnil príspevok spolu s vyjadrením hudobného producenta Mike Deana. „Album vyjde vtedy, keď Travis aj ja budeme pripravení. Nevyrušujte nás a nechajte nás to dokončiť,“ odkazuje producent fanúšikom.

Mike Dean speaks on the completion status of Travis Scott's "UTOPIA" 👀



"LET US COOK" pic.twitter.com/rIoWdUxZb3 — Kurrco (@Kurrco) May 24, 2023